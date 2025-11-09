02:43 ()
Дженоа - Фиорентина 09 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 09-11-2025 16:00
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
09 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 11-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Дженоа
Фиорентина

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Фиорентина, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Фиорентина
Флоренция
1ИталияврНикола Леали
27ИталиязщАлессандро Маркандалли
5НорвегиязщЛео Эстигор
22МексиказщХоан Васкес
15АнглиязщБрук Нортон-Каффи
3ИспаниязщАарон Мартин
73ИталияпзПатрицио Мазини
32ДанияпзМортен Френнруп
2НорвегияпзМортен Торсбю
9ПортугалиянпВитор Оливейра
29ИталиянпЛоренцо Коломбо
43ИспанияврДавид де Хеа
5ХорватиязщМарин Понграчич
18ИспаниязщПабло Мари
6ИталиязщЛука Раньери
2Бразилиязщ Додо
29ИталиязщНикколо Фортини
8ИталияпзРоландо Мандрагора
14ИталияпзХанс Николусси Кавилья
44ИталияпзНиколо Фаджоли
10ИсландиянпАльберт Гудмундссон
20ИталиянпМойзе Кин
Главные тренеры
ИталияДаниэле Де Росси
ИталияСтефано Пиоли
ИталияПаоло Ваноли
История личных встреч
02.02.2025Италия — Серия А23-й турФиорентина2 : 1Дженоа
31.10.2024Италия — Серия А10-й турДженоа0 : 1Фиорентина
15.04.2024Италия - Серия А32-й турФиорентина1 : 1Дженоа
19.08.2023Италия - Серия А1-й турДженоа1 : 4Фиорентина
17.01.2022Италия - Серия А22-й турФиорентина6 : 0Дженоа
18.09.2021Италия - Серия А4-й турДженоа1 : 2Фиорентина
03.04.2021Италия - Серия А29-й турДженоа1 : 1Фиорентина
07.12.2020Италия - Серия А10-й турФиорентина1 : 1Дженоа
25.01.2020Италия - Серия А21-й турФиорентина0 : 0Дженоа
01.09.2019Италия - Серия А2-й турДженоа2 : 1Фиорентина
03.11.2025Италия — Серия А10-й тур1 : 2Дженоа
29.10.2025Италия — Серия А9-й турДженоа0 : 2
26.10.2025Италия — Серия А8-й тур2 : 1Дженоа
19.10.2025Италия — Серия А7-й турДженоа0 : 0
05.10.2025Италия — Серия А6-й тур2 : 1Дженоа
06.11.2025Лига конференцийОбщий этап. 3-й тур2 : 1Фиорентина
02.11.2025Италия — Серия А10-й турФиорентина0 : 1
29.10.2025Италия — Серия А9-й тур3 : 0Фиорентина
26.10.2025Италия — Серия А8-й турФиорентина2 : 2
23.10.2025Лига конференцийОбщий этап. 2-й тур0 : 3Фиорентина
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1022
2
Лига чемпионов
Интер М1021
3
Лига чемпионов
Милан1021
4
Лига чемпионов
Рома1021
5
Лига Европы
Ювентус1119
6
Лига конференций
Болонья1018
7 Комо1118
8 Лацио1015
9 Удинезе1015
10 Кремонезе1114
11 Торино1114
12 Аталанта1013
13 Сассуоло1013
14 Кальяри1110
15 Лечче1110
16 Пиза119
17 Парма107
18
Зона вылета
Дженоа106
19
Зона вылета
Верона116
20
Зона вылета
Фиорентина104

