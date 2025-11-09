Дженоа - Фиорентина 09 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 09-11-2025 16:00
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
09 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 11-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Дженоа
Фиорентина
|1
|вр
|Никола Леали
|27
|зщ
|Алессандро Маркандалли
|5
|зщ
|Лео Эстигор
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|15
|зщ
|Брук Нортон-Каффи
|3
|зщ
|Аарон Мартин
|73
|пз
|Патрицио Мазини
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|2
|пз
|Мортен Торсбю
|9
|нп
|Витор Оливейра
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
|43
|вр
|Давид де Хеа
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|18
|зщ
|Пабло Мари
|6
|зщ
|Лука Раньери
|2
|зщ
|Додо
|29
|зщ
|Никколо Фортини
|8
|пз
|Роландо Мандрагора
|14
|пз
|Ханс Николусси Кавилья
|44
|пз
|Николо Фаджоли
|10
|нп
|Альберт Гудмундссон
|20
|нп
|Мойзе Кин
Главные тренеры
|Даниэле Де Росси
|Стефано Пиоли
|Паоло Ваноли
История личных встреч
|02.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|2 : 1
|31.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|0 : 1
|15.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 1
|19.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|1 : 4
|17.01.2022
|Италия - Серия А
|22-й тур
|6 : 0
|18.09.2021
|Италия - Серия А
|4-й тур
|1 : 2
|03.04.2021
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 1
|07.12.2020
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 1
|25.01.2020
|Италия - Серия А
|21-й тур
|0 : 0
|01.09.2019
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|03.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 2
|29.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|0 : 2
|26.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|2 : 1
|19.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|05.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 1
|06.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 1
|02.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|0 : 1
|29.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|3 : 0
|26.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|2 : 2
|23.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|10
|22
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|10
|21
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|10
|21
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|10
|21
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|11
|19
| 6
Лига конференций
|Болонья
|10
|18
|7
|Комо
|11
|18
|8
|Лацио
|10
|15
|9
|Удинезе
|10
|15
|10
|Кремонезе
|11
|14
|11
|Торино
|11
|14
|12
|Аталанта
|10
|13
|13
|Сассуоло
|10
|13
|14
|Кальяри
|11
|10
|15
|Лечче
|11
|10
|16
|Пиза
|11
|9
|17
|Парма
|10
|7
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|10
|6
| 19
Зона вылета
|Верона
|11
|6
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|10
|4