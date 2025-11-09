Интер М - Лацио 09 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 09-11-2025 21:45
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
09 Ноября 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 11-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Лацио, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан
Лацио
Рим
|1
|вр
|Ян Зоммер
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|31
|зщ
|Янн Биссекк
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|2
|зщ
|Дензел Думфрис
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|23
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|8
|пз
|Петар Сучич
|14
|нп
|Анж-Йоан Бонни
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|94
|вр
|Иван Проведель
|34
|зщ
|Марио Хила
|25
|зщ
|Оливер Нильсен
|77
|зщ
|Адам Марушич
|29
|пз
|Мануэль Лаццари
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|32
|пз
|Данило Катальди
|26
|пз
|Тома Башич
|18
|нп
|Густав Исаксен
|19
|нп
|Булайе Диа
|10
|нп
|Маттиа Дзакканьи
Главные тренеры
|Кристиан Киву
|Маурицио Сарри
История личных встреч
|18.05.2025
|Италия — Серия А
|37-й тур
|2 : 2
|25.02.2025
|Кубок Италии
|1/4 финала
|2 : 0
|16.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 6
|19.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 1
|19.01.2024
|Суперкубок Италии
|1/2 финала
|3 : 0
|17.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|0 : 2
|30.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 32-й тур
|3 : 1
|26.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 3-й тур
|3 : 1
|09.01.2022
|Италия - Серия А
|21-й тур
|2 : 1
|16.10.2021
|Италия - Серия А
|8-й тур
|3 : 1
|05.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 1
|02.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 2
|29.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|3 : 0
|25.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|3 : 1
|21.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 4
|03.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|2 : 0
|30.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|0 : 0
|26.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|1 : 0
|19.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|04.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|10
|22
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|10
|21
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|10
|21
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|10
|21
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|11
|19
| 6
Лига конференций
|Болонья
|10
|18
|7
|Комо
|11
|18
|8
|Лацио
|10
|15
|9
|Удинезе
|10
|15
|10
|Кремонезе
|11
|14
|11
|Торино
|11
|14
|12
|Аталанта
|10
|13
|13
|Сассуоло
|10
|13
|14
|Кальяри
|11
|10
|15
|Лечче
|11
|10
|16
|Пиза
|11
|9
|17
|Парма
|10
|7
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|10
|6
| 19
Зона вылета
|Верона
|11
|6
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|10
|4