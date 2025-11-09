02:43 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 09 ноября
Свернуть список

Интер М - Лацио 09 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 09-11-2025 21:45
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
09 Ноября 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 11-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
Интер М
Лацио

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Лацио, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Лацио
Рим
1ШвейцарияврЯн Зоммер
25ШвейцариязщМануэль Аканджи
31ГерманиязщЯнн Биссекк
95ИталиязщАлессандро Бастони
2НидерландызщДензел Думфрис
32ИталиязщФедерико Димарко
23ИталияпзНиколо Барелла
20ТурцияпзХакан Чалханоглу
8ХорватияпзПетар Сучич
14ФранциянпАнж-Йоан Бонни
10АргентинанпЛаутаро Мартинес
94ИталияврИван Проведель
34ИспаниязщМарио Хила
25ДаниязщОливер Нильсен
77ЧерногориязщАдам Марушич
29ИталияпзМануэль Лаццари
8ФранцияпзМаттео Гендузи
32ИталияпзДанило Катальди
26ХорватияпзТома Башич
18ДаниянпГустав Исаксен
19СенегалнпБулайе Диа
10ИталиянпМаттиа Дзакканьи
Главные тренеры
РумынияКристиан Киву
ИталияМаурицио Сарри
История личных встреч
18.05.2025Италия — Серия А37-й турИнтер М2 : 2Лацио
25.02.2025Кубок Италии1/4 финалаИнтер М2 : 0Лацио
16.12.2024Италия — Серия А16-й турЛацио0 : 6Интер М
19.05.2024Италия - Серия А37-й турИнтер М1 : 1Лацио
19.01.2024Суперкубок Италии1/2 финалаИнтер М3 : 0Лацио
17.12.2023Италия - Серия А16-й турЛацио0 : 2Интер М
30.04.2023Италия - Серия АСерия А. 32-й турИнтер М3 : 1Лацио
26.08.2022Италия - Серия АСерия А. 3-й турЛацио3 : 1Интер М
09.01.2022Италия - Серия А21-й турИнтер М2 : 1Лацио
16.10.2021Италия - Серия А8-й турЛацио3 : 1Интер М
05.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турИнтер М2 : 1
02.11.2025Италия — Серия А10-й тур1 : 2Интер М
29.10.2025Италия — Серия А9-й турИнтер М3 : 0
25.10.2025Италия — Серия А8-й тур3 : 1Интер М
21.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 3-й тур0 : 4Интер М
03.11.2025Италия — Серия А10-й турЛацио2 : 0
30.10.2025Италия — Серия А9-й тур0 : 0Лацио
26.10.2025Италия — Серия А8-й турЛацио1 : 0
19.10.2025Италия — Серия А7-й тур0 : 0Лацио
04.10.2025Италия — Серия А6-й турЛацио3 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1022
2
Лига чемпионов
Интер М1021
3
Лига чемпионов
Милан1021
4
Лига чемпионов
Рома1021
5
Лига Европы
Ювентус1119
6
Лига конференций
Болонья1018
7 Комо1118
8 Лацио1015
9 Удинезе1015
10 Кремонезе1114
11 Торино1114
12 Аталанта1013
13 Сассуоло1013
14 Кальяри1110
15 Лечче1110
16 Пиза119
17 Парма107
18
Зона вылета
Дженоа106
19
Зона вылета
Верона116
20
Зона вылета
Фиорентина104

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close