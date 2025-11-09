Страсбург - Лилль 09 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 09-11-2025 18:15
Стадион: Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 26109
09 Ноября 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Лилль, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Страсбург
Страсбург
Лилль
Лилль
|39
|вр
|Майк Пендерс
|22
|зщ
|Гела Дуэ
|24
|зщ
|Лукас Хёгсберг
|3
|пз
|Бен Чилуэлл
|42
|пз
|Абдул Уаттара
|32
|пз
|Валентин Барко
|17
|пз
|Матис Амугу
|11
|пз
|Себастьян Нанаси
|16
|пз
|Кендри Паэс
|19
|нп
|Хулио Энсисо
|9
|нп
|Хоакин Паничелли
|1
|вр
|Берке Озер
|12
|зщ
|Тома Мёнье
|18
|зщ
|Шансель Мбемба
|23
|зщ
|Айсса Манди
|24
|зщ
|Калвин Вердонк
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|32
|пз
|Айюб Буадди
|10
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|27
|пз
|Фелиш Коррея
|7
|нп
|Матиас Фернандес
|9
|нп
|Оливье Жиру
Главные тренеры
|Лиам Росеньор
|Бруно Женезио
История личных встреч
|25.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|2 : 1
|21.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|3 : 3
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 0
|20.12.2023
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|2 : 1
|12.02.2023
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|2 : 0
|14.10.2022
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 3
|24.04.2022
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 0
|25.09.2021
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 2
|28.02.2021
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 1
|04.10.2020
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 3
|06.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 2
|02.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|4 : 1
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|3 : 0
|26.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
|23.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 1
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 0
|02.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|1 : 0
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|2 : 0
|26.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|6 : 1
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|3 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Марсель
|12
|25
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|11
|24
| 3
Лига чемпионов
|Ланс
|11
|22
| 4
Лига чемпионов
|Лилль
|11
|20
| 5
Лига Европы
|Монако
|11
|20
| 6
Лига конференций
|Лион
|11
|20
|7
|Страсбург
|11
|19
|8
|Ренн
|12
|18
|9
|Ницца
|11
|17
|10
|Тулуза
|11
|15
|11
|Париж
|12
|14
|12
|Гавр
|11
|13
|13
|Брест
|12
|10
|14
|Анже
|11
|10
|15
|Нант
|11
|9
| 16
Стыковая зона
|Лорьян
|11
|9
| 17
Зона вылета
|Метц
|11
|8
| 18
Зона вылета
|Осер
|11
|7