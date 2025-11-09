02:44 ()
Страсбург - Лилль 09 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 09-11-2025 18:15
Стадион: Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 26109
09 Ноября 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Страсбург
Лилль

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Лилль, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Страсбург
Страсбург
Лилль
Лилль
39БельгияврМайк Пендерс
22ФранциязщГела Дуэ
24ДаниязщЛукас Хёгсберг
3АнглияпзБен Чилуэлл
42Кот-д'ИвуарпзАбдул Уаттара
32АргентинапзВалентин Барко
17ФранцияпзМатис Амугу
11ШвецияпзСебастьян Нанаси
16ЭквадорпзКендри Паэс
19ПарагвайнпХулио Энсисо
9АргентинанпХоакин Паничелли
1ТурцияврБерке Озер
12БельгиязщТома Мёнье
18ДР КонгозщШансель Мбемба
23АлжирзщАйсса Манди
24ИндонезиязщКалвин Вердонк
21ФранцияпзБенжамен Андре
32ФранцияпзАйюб Буадди
10ИсландияпзХакон-Арнар Харальдссон
27ПортугалияпзФелиш Коррея
7БельгиянпМатиас Фернандес
9ФранциянпОливье Жиру
Главные тренеры
АнглияЛиам Росеньор
ФранцияБруно Женезио
История личных встреч
25.01.2025Франция — Лига 119-й турСтрасбург2 : 1Лилль
21.09.2024Франция — Лига 15-й турЛилль3 : 3Страсбург
21.04.2024Франция - Лига 130-й турЛилль1 : 0Страсбург
20.12.2023Франция - Лига 117-й турСтрасбург2 : 1Лилль
12.02.2023Франция - Лига 123-й турЛилль2 : 0Страсбург
14.10.2022Франция - Лига 111-й турСтрасбург0 : 3Лилль
24.04.2022Франция - Лига 134-й турЛилль1 : 0Страсбург
25.09.2021Франция - Лига 18-й турСтрасбург1 : 2Лилль
28.02.2021Франция - Лига 127-й турЛилль1 : 1Страсбург
04.10.2020Франция - Лига 16-й турСтрасбург0 : 3Лилль
06.11.2025Лига конференцийОбщий этап. 3-й тур1 : 2Страсбург
02.11.2025Франция — Лига 111-й тур4 : 1Страсбург
29.10.2025Франция — Лига 110-й турСтрасбург3 : 0
26.10.2025Франция — Лига 19-й тур2 : 1Страсбург
23.10.2025Лига конференцийОбщий этап. 2-й турСтрасбург1 : 1
06.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й тур1 : 0Лилль
02.11.2025Франция — Лига 111-й турЛилль1 : 0
29.10.2025Франция — Лига 110-й тур2 : 0Лилль
26.10.2025Франция — Лига 19-й турЛилль6 : 1
23.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й турЛилль3 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Марсель1225
2
Лига чемпионов
ПСЖ1124
3
Лига чемпионов
Ланс1122
4
Лига чемпионов
Лилль1120
5
Лига Европы
Монако1120
6
Лига конференций
Лион1120
7 Страсбург1119
8 Ренн1218
9 Ницца1117
10 Тулуза1115
11 Париж1214
12 Гавр1113
13 Брест1210
14 Анже1110
15 Нант119
16
Стыковая зона
Лорьян119
17
Зона вылета
Метц118
18
Зона вылета
Осер117

