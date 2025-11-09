02:44 ()
Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 09 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 09-11-2025 21:00
Стадион: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10400
09 Ноября 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Нидерланды);
Гоу Эхед Иглс
Фейеноорд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер
Фейеноорд
Роттердам
22 Бельгия вр Яри Де Бюссер
2 Нидерланды зщ Матс Дейл
4 Нидерланды зщ Йорис Крамер
29 Дания зщ Аске Адельгор
21 Нидерланды пз Мелле Мёленстен
6 Нидерланды пз Калвин Твигт
34 Нидерланды пз Яссир Салах Рахмуни
11 Норвегия пз Оскар Сивертсен
24 Нидерланды пз Кензо Гаудмейн
17 Бельгия пз Матис Сюре
9 Нидерланды нп Милан Смит
22 Германия вр Тимон Велленройтер
26 Нидерланды зщ Дживайро Рид
21 Босния и Герцеговина зщ Анель Ахмедходжич
4 Япония зщ Цуёси Ватанабэ
5 Нидерланды зщ Гейс Смал
8 Нидерланды пз Квинтен Тимбер
40 Италия пз Лучано Валенте
23 Алжир пз Анис Хадж Мусса
16 Словакия пз Лео Сауэр
10 Канада нп Кайл Ларин
9 Япония нп Аясэ Уэда
Главные тренеры
Нидерланды Мелвин Бул
Нидерланды Робин ван Перси
История личных встреч
30.03.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Фейеноорд3 : 2Гоу Эхед Иглс
19.10.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 9-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 5Фейеноорд
25.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 3Фейеноорд
30.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Фейеноорд3 : 1Гоу Эхед Иглс
14.05.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Фейеноорд3 : 0Гоу Эхед Иглс
03.09.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 5-й тур Гоу Эхед Иглс3 : 4Фейеноорд
11.05.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 1Фейеноорд
22.08.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Фейеноорд2 : 0Гоу Эхед Иглс
05.04.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Фейеноорд8 : 0Гоу Эхед Иглс
06.11.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 0Фейеноорд
06.11.2025 Лига Европы Общий этап. 4-й тур 2 : 0Гоу Эхед Иглс
01.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур 1 : 0Гоу Эхед Иглс
26.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 0
23.10.2025 Лига Европы Общий этап. 3-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 1
18.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур 2 : 1Гоу Эхед Иглс
06.11.2025 Лига Европы Общий этап. 4-й тур 2 : 0Фейеноорд
01.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур Фейеноорд3 : 1
26.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур Фейеноорд2 : 3
23.10.2025 Лига Европы Общий этап. 3-й тур Фейеноорд3 : 1
19.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур 0 : 7Фейеноорд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд1128
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1128
3
Лига чемпионов
АЗ Алкмар1124
4
Лига Европы
Аякс1120
5
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1119
6
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт1116
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1216
8
Плей-офф Лиги конференций
Спарта1116
9 НЕК Неймеген1115
10 Херенвен1114
11 Гоу Эхед Иглс1113
12 Фортуна1113
13 НАК Бреда1112
14 Волендам1110
15 Эксельсиор1210
16
Стыковая зона
Телстар129
17
Зона вылета
ПЕК Зволле119
18
Зона вылета
Хераклес129

