Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 09 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 09-11-2025 21:00
Стадион: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10400
09 Ноября 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Нидерланды);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер
Фейеноорд
Роттердам
|22
|вр
|Яри Де Бюссер
|2
|зщ
|Матс Дейл
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|29
|зщ
|Аске Адельгор
|21
|пз
|Мелле Мёленстен
|6
|пз
|Калвин Твигт
|34
|пз
|Яссир Салах Рахмуни
|11
|пз
|Оскар Сивертсен
|24
|пз
|Кензо Гаудмейн
|17
|пз
|Матис Сюре
|9
|нп
|Милан Смит
|22
|вр
|Тимон Велленройтер
|26
|зщ
|Дживайро Рид
|21
|зщ
|Анель Ахмедходжич
|4
|зщ
|Цуёси Ватанабэ
|5
|зщ
|Гейс Смал
|8
|пз
|Квинтен Тимбер
|40
|пз
|Лучано Валенте
|23
|пз
|Анис Хадж Мусса
|16
|пз
|Лео Сауэр
|10
|нп
|Кайл Ларин
|9
|нп
|Аясэ Уэда
Главные тренеры
|Мелвин Бул
|Робин ван Перси
История личных встреч
|30.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|3 : 2
|19.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|1 : 5
|25.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|1 : 3
|30.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|3 : 1
|14.05.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|3 : 0
|03.09.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|3 : 4
|11.05.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|0 : 1
|22.08.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|2 : 0
|05.04.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|8 : 0
|06.11.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|1 : 0
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 0
|01.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|1 : 0
|26.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|2 : 0
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 1
|18.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|2 : 1
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 0
|01.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|3 : 1
|26.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|2 : 3
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|3 : 1
|19.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|0 : 7
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|11
|28
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|11
|28
| 3
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|11
|24
| 4
Лига Европы
|Аякс
|11
|20
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|11
|19
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|11
|16
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|12
|16
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|11
|16
|9
|НЕК Неймеген
|11
|15
|10
|Херенвен
|11
|14
|11
|Гоу Эхед Иглс
|11
|13
|12
|Фортуна
|11
|13
|13
|НАК Бреда
|11
|12
|14
|Волендам
|11
|10
|15
|Эксельсиор
|12
|10
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|12
|9
| 17
Зона вылета
|ПЕК Зволле
|11
|9
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|12
|9