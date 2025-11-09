АВС - Жил Висенте 09 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 09-11-2025 17:30
09 Ноября 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 11-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АВС - Жил Висенте, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АВС
Вила-даз-Авиш
Жил Висенте
Барселуш
|99
|вр
|Жоау Гонсалвиш
|35
|зщ
|Рубен Семеду
|4
|зщ
|Сиди Бане
|42
|зщ
|Cristian Devenish
|2
|зщ
|Диогу Спенсер
|24
|зщ
|Кики
|15
|пз
|Хауме
|6
|пз
|Густаво Ассунсао
|10
|пз
|Рафаэл Барбоза
|14
|пз
|Оскар Переа
|7
|нп
|Тумане
|42
|вр
|Эндрю
|2
|зщ
|Зе Карлуш
|4
|зщ
|Марвен Элимби
|39
|зщ
|Жонатан Буату
|3
|зщ
|Гислейн Конан
|5
|пз
|Факундо Касерес
|6
|пз
|Зе Карлуш
|11
|пз
|Joelson Fernandes
|77
|нп
|Мурило
|95
|нп
|Санти Гарсия
|9
|нп
|Пабло
Главные тренеры
|Паулу Соуза
|Жоау Педру Соуза
|Жоау Педру Соуза
История личных встреч
|27.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 0
|16.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|4 : 2
|02.11.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|2 : 2
|25.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|2 : 0
|04.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|1 : 3
|27.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|3 : 0
|20.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 3
|03.11.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|1 : 0
|24.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|0 : 4
|18.10.2025
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|2 : 1
|04.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|2 : 0
|26.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|10
|28
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|10
|25
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|10
|24
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|10
|22
|5
|Фамаликан
|10
|19
|6
|Морейренсе
|10
|18
|7
|Брага
|10
|13
|8
|Эшторил
|11
|13
|9
|Риу Аве
|11
|12
|10
|Алверка
|11
|11
|11
|Санта-Клара
|10
|11
|12
|Витория Гимарайнш
|10
|11
|13
|Насьонал
|10
|11
|14
|Эштрела
|10
|10
|15
|Арока
|11
|9
| 16
Стыковая зона
|Каза Пия
|10
|8
| 17
Зона вылета
|Тондела
|10
|6
| 18
Зона вылета
|АВС
|10
|2