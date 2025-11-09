02:45 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 09 ноября
Свернуть список

АВС - Жил Висенте 09 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 09-11-2025 17:30
09 Ноября 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 11-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
АВС
Жил Висенте

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АВС - Жил Висенте, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АВС
Вила-даз-Авиш
Жил Висенте
Барселуш
99 Португалия вр Жоау Гонсалвиш
35 Португалия зщ Рубен Семеду
4 Сенегал зщ Сиди Бане
42 Колумбия зщ Cristian Devenish
2 Португалия зщ Диогу Спенсер
24 Португалия зщ Кики
15 Испания пз Хауме
6 Бразилия пз Густаво Ассунсао
10 Португалия пз Рафаэл Барбоза
14 Колумбия пз Оскар Переа
7 Португалия нп Тумане
42 Бразилия вр Эндрю
2 Португалия зщ Зе Карлуш
4 Франция зщ Марвен Элимби
39 Ангола зщ Жонатан Буату
3 Кот-д'Ивуар зщ Гислейн Конан
5 Аргентина пз Факундо Касерес
6 Португалия пз Зе Карлуш
11 Португалия пз Joelson Fernandes
77 Бразилия нп Мурило
95 Испания нп Санти Гарсия
9 Бразилия нп Пабло
Главные тренеры
Португалия Паулу Соуза
Португалия Жоау Педру Соуза
Португалия Жоау Педру Соуза
История личных встреч
27.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур АВС1 : 0Жил Висенте
16.08.2024 Португалия — Примейра 2-й тур Жил Висенте4 : 2АВС
02.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур АВС2 : 2
25.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур 2 : 0АВС
04.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур АВС1 : 3
27.09.2025 Португалия — Примейра 7-й тур 3 : 0АВС
20.09.2025 Португалия — Примейра 6-й тур АВС0 : 3
03.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур Жил Висенте1 : 0
24.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур 0 : 4Жил Висенте
18.10.2025 Кубок Португалии 3-й раунд 2 : 1Жил Висенте
04.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур Жил Висенте2 : 0
26.09.2025 Португалия — Примейра 7-й тур 2 : 1Жил Висенте
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1028
2
Лига чемпионов
Спортинг1025
3
Лига Европы
Бенфика1024
4
Лига конференций
Жил Висенте1022
5 Фамаликан1019
6 Морейренсе1018
7 Брага1013
8 Эшторил1113
9 Риу Аве1112
10 Алверка1111
11 Санта-Клара1011
12 Витория Гимарайнш1011
13 Насьонал1011
14 Эштрела1010
15 Арока119
16
Стыковая зона
Каза Пия108
17
Зона вылета
Тондела106
18
Зона вылета
АВС102

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close