Эштрела - Насьонал 09 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 09-11-2025 17:30
Стадион: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия), вместимость: 9288
09 Ноября 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 11-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Насьонал, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эштрела
Амадора
Насьонал
Фуншал
История личных встреч
|06.04.2025
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|0 : 1
|10.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|2 : 0
|01.11.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|3 : 5
|25.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|1 : 2
|18.10.2025
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|3 : 1
|04.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|2 : 0
|27.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|3 : 0
|01.11.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|0 : 1
|26.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|1 : 1
|04.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|3 : 2
|28.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 1
|20.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|10
|28
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|10
|25
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|10
|24
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|10
|22
|5
|Фамаликан
|10
|19
|6
|Морейренсе
|10
|18
|7
|Брага
|10
|13
|8
|Эшторил
|11
|13
|9
|Риу Аве
|11
|12
|10
|Алверка
|11
|11
|11
|Санта-Клара
|10
|11
|12
|Витория Гимарайнш
|10
|11
|13
|Насьонал
|10
|11
|14
|Эштрела
|10
|10
|15
|Арока
|11
|9
| 16
Стыковая зона
|Каза Пия
|10
|8
| 17
Зона вылета
|Тондела
|10
|6
| 18
Зона вылета
|АВС
|10
|2