02:45 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 09 ноября
Свернуть список

Эштрела - Насьонал 09 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 09-11-2025 17:30
Стадион: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия), вместимость: 9288
09 Ноября 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 11-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
Эштрела
Насьонал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Насьонал, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эштрела
Амадора
Насьонал
Фуншал
История личных встреч
06.04.2025 Португалия — Примейра 28-й тур Насьонал0 : 1Эштрела
10.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур Эштрела2 : 0Насьонал
01.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур 3 : 5Эштрела
25.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур Эштрела1 : 2
18.10.2025 Кубок Португалии 3-й раунд 3 : 1Эштрела
04.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур 2 : 0Эштрела
27.09.2025 Португалия — Примейра 7-й тур Эштрела3 : 0
01.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур Насьонал0 : 1
26.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур 1 : 1Насьонал
04.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур Насьонал3 : 2
28.09.2025 Португалия — Примейра 7-й тур 0 : 1Насьонал
20.09.2025 Португалия — Примейра 6-й тур Насьонал1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1028
2
Лига чемпионов
Спортинг1025
3
Лига Европы
Бенфика1024
4
Лига конференций
Жил Висенте1022
5 Фамаликан1019
6 Морейренсе1018
7 Брага1013
8 Эшторил1113
9 Риу Аве1112
10 Алверка1111
11 Санта-Клара1011
12 Витория Гимарайнш1011
13 Насьонал1011
14 Эштрела1010
15 Арока119
16
Стыковая зона
Каза Пия108
17
Зона вылета
Тондела106
18
Зона вылета
АВС102

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close