Бенфика - Каза Пия 09 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 09-11-2025 22:30
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
09 Ноября 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 11-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Каза Пия, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Каза Пия
Лиссабон
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|44
|зщ
|Томаш Араужу
|4
|зщ
|Антониу Силва
|26
|зщ
|Самуэль Даль
|20
|пз
|Ричард Риос
|5
|пз
|Энсо Барренечеа
|11
|пз
|Доди Лукебакио
|10
|пз
|Георгий Судаков
|25
|пз
|Джанлука Престианни
|8
|нп
|Фредрик Эурснес
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
|1
|вр
|Патрик Секейра
|27
|зщ
|Кайке Роша
|6
|зщ
|Жозе Фонте
|43
|зщ
|David Sousa
|72
|пз
|Гаиска Ларрасабаль
|24
|пз
|Iyad Mohamed
|74
|пз
|Ренату Ньяга
|18
|пз
|Андреш Жералдеш
|29
|нп
|Жереми Ливолан
|90
|нп
|Диас Морейра Кассиано
|7
|нп
|Келиан Нсона
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Жоау Перейра
История личных встреч
|25.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|3 : 1
|17.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|3 : 0
|17.03.2024
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|0 : 1
|28.10.2023
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|1 : 1
|04.02.2023
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|3 : 0
|13.08.2022
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|0 : 1
|05.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 1
|01.11.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|0 : 3
|25.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|5 : 0
|21.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|3 : 0
|17.10.2025
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|0 : 2
|01.11.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|3 : 5
|26.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|4 : 0
|03.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|2 : 2
|27.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|2 : 1
|21.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|10
|28
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|10
|25
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|10
|24
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|10
|22
|5
|Фамаликан
|10
|19
|6
|Морейренсе
|10
|18
|7
|Брага
|10
|13
|8
|Эшторил
|11
|13
|9
|Риу Аве
|11
|12
|10
|Алверка
|11
|11
|11
|Санта-Клара
|10
|11
|12
|Витория Гимарайнш
|10
|11
|13
|Насьонал
|10
|11
|14
|Эштрела
|10
|10
|15
|Арока
|11
|9
| 16
Стыковая зона
|Каза Пия
|10
|8
| 17
Зона вылета
|Тондела
|10
|6
| 18
Зона вылета
|АВС
|10
|2