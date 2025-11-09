02:45 ()
Бенфика - Каза Пия 09 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 09-11-2025 22:30
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
09 Ноября 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 11-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия)
Бенфика
Каза Пия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Каза Пия, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Каза Пия
Лиссабон
1 Украина вр Анатолий Трубин
44 Португалия зщ Томаш Араужу
4 Португалия зщ Антониу Силва
26 Швеция зщ Самуэль Даль
20 Колумбия пз Ричард Риос
5 Аргентина пз Энсо Барренечеа
11 Бельгия пз Доди Лукебакио
10 Украина пз Георгий Судаков
25 Аргентина пз Джанлука Престианни
8 Норвегия нп Фредрик Эурснес
14 Греция нп Вангелис Павлидис
1 Коста-Рика вр Патрик Секейра
27 Бразилия зщ Кайке Роша
6 Португалия зщ Жозе Фонте
43 Бразилия зщ David Sousa
72 Испания пз Гаиска Ларрасабаль
24 Коморские острова пз Iyad Mohamed
74 Гвинея-Бисау пз Ренату Ньяга
18 Португалия пз Андреш Жералдеш
29 Франция нп Жереми Ливолан
90 Бразилия нп Диас Морейра Кассиано
7 Франция нп Келиан Нсона
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
Португалия Жоау Перейра
История личных встреч
25.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур Каза Пия3 : 1Бенфика
17.08.2024 Португалия — Примейра 2-й тур Бенфика3 : 0Каза Пия
17.03.2024 Португалия — Примейра 26-й тур Каза Пия0 : 1Бенфика
28.10.2023 Португалия — Примейра 9-й тур Бенфика1 : 1Каза Пия
04.02.2023 Португалия - Примейра 19-й тур Бенфика3 : 0Каза Пия
13.08.2022 Португалия - Примейра 2-й тур Каза Пия0 : 1Бенфика
05.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур Бенфика0 : 1
01.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур 0 : 3Бенфика
25.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур Бенфика5 : 0
21.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 3 : 0Бенфика
17.10.2025 Кубок Португалии 3-й раунд 0 : 2Бенфика
01.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур Каза Пия3 : 5
26.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур 4 : 0Каза Пия
03.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур Каза Пия2 : 2
27.09.2025 Португалия — Примейра 7-й тур 2 : 1Каза Пия
21.09.2025 Португалия — Примейра 6-й тур Каза Пия1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1028
2
Лига чемпионов
Спортинг1025
3
Лига Европы
Бенфика1024
4
Лига конференций
Жил Висенте1022
5 Фамаликан1019
6 Морейренсе1018
7 Брага1013
8 Эшторил1113
9 Риу Аве1112
10 Алверка1111
11 Санта-Клара1011
12 Витория Гимарайнш1011
13 Насьонал1011
14 Эштрела1010
15 Арока119
16
Стыковая зона
Каза Пия108
17
Зона вылета
Тондела106
18
Зона вылета
АВС102

