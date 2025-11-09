02:45 ()
Ван - Гандзасар 09 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 09-11-2025 13:00
09 Ноября 2025 года в 14:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 13-й тур
Ван
Гандзасар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ван - Гандзасар, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ван
Чаренцаван
Гандзасар
Капан
История личных встреч
12.09.2025 Армения — Премьер-лига 6-й тур Гандзасар1 : 0Ван
12.05.2025 Армения — Премьер-лига 20-й тур Гандзасар1 : 2Ван
06.04.2025 Армения — Премьер-лига 25-й тур Ван2 : 0Гандзасар
16.08.2024 Армения — Премьер-лига 3-й тур Ван6 : 1Гандзасар
02.11.2025 Армения — Премьер-лига 12-й тур 2 : 3Ван
24.10.2025 Армения — Премьер-лига 11-й тур 1 : 0Ван
18.10.2025 Армения — Премьер-лига 10-й тур Ван2 : 1
04.10.2025 Армения — Премьер-лига 9-й тур 5 : 1Ван
29.09.2025 Армения — Премьер-лига 8-й тур Ван1 : 2
03.11.2025 Армения — Премьер-лига 12-й тур Гандзасар1 : 0
25.10.2025 Армения — Премьер-лига 11-й тур 2 : 0Гандзасар
19.10.2025 Армения — Премьер-лига 10-й тур Гандзасар0 : 1
05.10.2025 Армения — Премьер-лига 9-й тур 1 : 0Гандзасар
27.09.2025 Армения — Премьер-лига 8-й тур Гандзасар0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арарат-Армения1228
2
Лига конференций
Алашкерт1328
3
Лига конференций
Урарту1325
4 Пюник1122
5 Ноа1121
6 Ван1214
7 БКМА1211
8 Гандзасар129
9 Ширак126
10
Зона вылета
Арарат122

