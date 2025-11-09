Арарат - Ширак 09 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 09-11-2025 16:00
09 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 13-й тур
Арарат
Ереван
Ширак
Гюмри
История личных встреч
|12.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 2
|08.04.2025
|Армения — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 3
|04.04.2025
|Армения — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
|17.08.2024
|Армения — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|15.05.2024
|Армения - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 1
|15.03.2024
|Армения - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 0
|08.11.2023
|Армения - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|14.09.2023
|Армения - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|08.05.2023
|Армения - Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 0
|06.03.2023
|Армения - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 2
|03.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 1
|27.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 3
|19.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|10-й тур
|4 : 0
|04.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
|28.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
|02.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 3
|24.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|11-й тур
|5 : 0
|17.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 2
|03.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|26.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арарат-Армения
|12
|28
| 2
Лига конференций
|Алашкерт
|13
|28
| 3
Лига конференций
|Урарту
|13
|25
|4
|Пюник
|11
|22
|5
|Ноа
|11
|21
|6
|Ван
|12
|14
|7
|БКМА
|12
|11
|8
|Гандзасар
|12
|9
|9
|Ширак
|12
|6
| 10
Зона вылета
|Арарат
|12
|2