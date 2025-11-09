02:45 ()
Арарат - Ширак 09 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 09-11-2025 16:00
09 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 13-й тур
Арарат
Ширак

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арарат - Ширак, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арарат
Ереван
Ширак
Гюмри
История личных встреч
12.09.2025 Армения — Премьер-лига 6-й тур Ширак4 : 2Арарат
08.04.2025 Армения — Премьер-лига 20-й тур Ширак1 : 3Арарат
04.04.2025 Армения — Премьер-лига 25-й тур Арарат1 : 2Ширак
17.08.2024 Армения — Премьер-лига 3-й тур Арарат1 : 2Ширак
15.05.2024 Армения - Премьер-лига 34-й тур Ширак0 : 1Арарат
15.03.2024 Армения - Премьер-лига 25-й тур Арарат2 : 0Ширак
08.11.2023 Армения - Премьер-лига 16-й тур Ширак1 : 2Арарат
14.09.2023 Армения - Премьер-лига 7-й тур Арарат2 : 1Ширак
08.05.2023 Армения - Премьер-лига 31-й тур Ширак0 : 0Арарат
06.03.2023 Армения - Премьер-лига 22-й тур Арарат1 : 2Ширак
03.11.2025 Армения — Премьер-лига 12-й тур Арарат0 : 1
27.10.2025 Армения — Премьер-лига 11-й тур Арарат0 : 3
19.10.2025 Армения — Премьер-лига 10-й тур 4 : 0Арарат
04.10.2025 Армения — Премьер-лига 9-й тур Арарат2 : 2
28.09.2025 Армения — Премьер-лига 8-й тур 2 : 0Арарат
02.11.2025 Армения — Премьер-лига 12-й тур Ширак2 : 3
24.10.2025 Армения — Премьер-лига 11-й тур 5 : 0Ширак
17.10.2025 Армения — Премьер-лига 10-й тур Ширак1 : 2
03.10.2025 Армения — Премьер-лига 9-й тур 1 : 1Ширак
26.09.2025 Армения — Премьер-лига 8-й тур Ширак0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арарат-Армения1228
2
Лига конференций
Алашкерт1328
3
Лига конференций
Урарту1325
4 Пюник1122
5 Ноа1121
6 Ван1214
7 БКМА1211
8 Гандзасар129
9 Ширак126
10
Зона вылета
Арарат122

