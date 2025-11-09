02:46 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 09 ноября
Свернуть список

Александрия - Полесье 09 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 09-11-2025 13:00
Стадион: Ника (Александрия, Украина), вместимость: 7000
09 Ноября 2025 года в 14:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 12-й тур
Александрия
Полесье

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Александрия - Полесье, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Ника (Александрия, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Александрия
Александрия
Полесье
Житомир
Главные тренеры
Украина Кирилл Александрович Нестеренко
Украина Руслан Петрович Ротань
История личных встреч
04.05.2025 Украина — Премьер-лига 27-й тур Полесье1 : 2Александрия
03.11.2024 Украина — Премьер-лига 12-й тур Александрия1 : 0Полесье
09.03.2024 Украина - Премьер-лига 20-й тур Полесье1 : 2Александрия
02.11.2023 Кубок Украины 1/4 финала Полесье0 : 0 4 : 3Александрия
26.08.2023 Украина - Премьер-лига 5-й тур Александрия0 : 3Полесье
01.11.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур 1 : 1Александрия
24.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур Александрия0 : 1
19.10.2025 Украина — Премьер-лига 9-й тур 1 : 1Александрия
04.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур Александрия0 : 2
27.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур Александрия1 : 0
03.11.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур Полесье0 : 0
25.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур 0 : 4Полесье
18.10.2025 Украина — Премьер-лига 9-й тур Полесье0 : 0
04.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур Полесье4 : 0
29.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур 1 : 4Полесье
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр1124
2
Лига конференций
Динамо К1120
3
Лига конференций
ЛНЗ Черкассы1120
4 Полесье1120
5 Кривбасс1220
6 Колос1219
7 Заря1219
8 Карпаты1218
9 Металлист 19251217
10 Верес1216
11 Оболонь-Бровар1216
12 Кудровка1214
13
Стыковая зона
Эпицентр129
14
Стыковая зона
Александрия119
15
Зона вылета
Рух В127
16
Зона вылета
Полтава116

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close