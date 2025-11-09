Динамо Киев - ЛНЗ Черкассы 09 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 09-11-2025 15:30
Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
09 Ноября 2025 года в 16:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 12-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Киев - ЛНЗ Черкассы, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: НСК Олимпийский (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо К
Киев
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
Главные тренеры
|Александр Владимирович Шовковский
История личных встреч
|06.03.2025
|Украина — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 2
|01.09.2024
|Украина — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
|08.04.2024
|Украина - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|23.09.2023
|Украина - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 4
|06.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|6 : 0
|02.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 1
|29.10.2025
|Кубок Украины
|1/8 финала
|2 : 1
|26.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|4 : 0
|23.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|3 : 0
|03.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 1
|29.10.2025
|Кубок Украины
|1/8 финала
|1 : 0
|25.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|19.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|05.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|11
|24
| 2
Лига конференций
|Динамо К
|11
|20
| 3
Лига конференций
|ЛНЗ Черкассы
|11
|20
|4
|Полесье
|11
|20
|5
|Кривбасс
|12
|20
|6
|Колос
|12
|19
|7
|Заря
|12
|19
|8
|Карпаты
|12
|18
|9
|Металлист 1925
|12
|17
|10
|Верес
|12
|16
|11
|Оболонь-Бровар
|12
|16
|12
|Кудровка
|12
|14
| 13
Стыковая зона
|Эпицентр
|12
|9
| 14
Стыковая зона
|Александрия
|11
|9
| 15
Зона вылета
|Рух В
|12
|7
| 16
Зона вылета
|Полтава
|11
|6