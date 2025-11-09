02:46 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 09 ноября
Свернуть список

Динамо Киев - ЛНЗ Черкассы 09 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 09-11-2025 15:30
Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
09 Ноября 2025 года в 16:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 12-й тур
Динамо К
ЛНЗ Черкассы

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Киев - ЛНЗ Черкассы, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: НСК Олимпийский (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо К
Киев
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
Главные тренеры
Украина Александр Владимирович Шовковский
История личных встреч
06.03.2025 Украина — Премьер-лига 20-й тур ЛНЗ Черкассы1 : 2Динамо К
01.09.2024 Украина — Премьер-лига 5-й тур Динамо К1 : 0ЛНЗ Черкассы
08.04.2024 Украина - Премьер-лига 23-й тур Динамо К1 : 1ЛНЗ Черкассы
23.09.2023 Украина - Премьер-лига 8-й тур ЛНЗ Черкассы2 : 4Динамо К
06.11.2025 Лига конференций Общий этап. 3-й тур Динамо К6 : 0
02.11.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур 3 : 1Динамо К
29.10.2025 Кубок Украины 1/8 финала Динамо К2 : 1
26.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур Динамо К4 : 0
23.10.2025 Лига конференций Общий этап. 2-й тур 3 : 0Динамо К
03.11.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур ЛНЗ Черкассы0 : 1
29.10.2025 Кубок Украины 1/8 финала ЛНЗ Черкассы1 : 0
25.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур 0 : 1ЛНЗ Черкассы
19.10.2025 Украина — Премьер-лига 9-й тур ЛНЗ Черкассы1 : 0
05.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур 1 : 4ЛНЗ Черкассы
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр1124
2
Лига конференций
Динамо К1120
3
Лига конференций
ЛНЗ Черкассы1120
4 Полесье1120
5 Кривбасс1220
6 Колос1219
7 Заря1219
8 Карпаты1218
9 Металлист 19251217
10 Верес1216
11 Оболонь-Бровар1216
12 Кудровка1214
13
Стыковая зона
Эпицентр129
14
Стыковая зона
Александрия119
15
Зона вылета
Рух В127
16
Зона вылета
Полтава116

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close