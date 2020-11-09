02:46 ()
Воскресенье 09 ноября
Шахтёр - Полтава 09 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 09-11-2025 18:00
Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
09 Ноября 2025 года в 19:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 12-й тур
Шахтёр
Полтава

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр - Полтава, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Львов (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шахтёр
Полтава
Полтава
Главные тренеры
Турция Арда Туран
История личных встреч
05.04.2017 Кубок Украины 1/4 финала Полтава0 : 3Шахтёр
27.10.2014 Кубок Украины 1/8 финала Шахтёр4 : 1Полтава
25.09.2014 Кубок Украины 1/8 финала Полтава1 : 5Шахтёр
06.11.2025 Лига конференций Общий этап. 3-й тур Шахтёр2 : 0
02.11.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур Шахтёр3 : 1
29.10.2025 Кубок Украины 1/8 финала 2 : 1Шахтёр
26.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур Шахтёр4 : 0
23.10.2025 Лига конференций Общий этап. 2-й тур Шахтёр1 : 2
01.11.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур 2 : 2Полтава
26.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур Полтава2 : 2
17.10.2025 Украина — Премьер-лига 9-й тур Полтава1 : 2
04.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур 4 : 0Полтава
27.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур 1 : 0Полтава
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр1124
2
Лига конференций
Динамо К1120
3
Лига конференций
ЛНЗ Черкассы1120
4 Полесье1120
5 Кривбасс1220
6 Колос1219
7 Заря1219
8 Карпаты1218
9 Металлист 19251217
10 Верес1216
11 Оболонь-Бровар1216
12 Кудровка1214
13
Стыковая зона
Эпицентр129
14
Стыковая зона
Александрия119
15
Зона вылета
Рух В127
16
Зона вылета
Полтава116

Отзывы и комментарии к матчу

