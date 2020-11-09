Шахтёр - Полтава 09 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 09-11-2025 18:00
Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
09 Ноября 2025 года в 19:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 12-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр - Полтава, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Львов (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шахтёр
Полтава
Полтава
Главные тренеры
|Арда Туран
История личных встреч
|05.04.2017
|Кубок Украины
|1/4 финала
|0 : 3
|27.10.2014
|Кубок Украины
|1/8 финала
|4 : 1
|25.09.2014
|Кубок Украины
|1/8 финала
|1 : 5
|06.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 0
|02.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 1
|29.10.2025
|Кубок Украины
|1/8 финала
|2 : 1
|26.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|4 : 0
|23.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 2
|01.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
|26.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 2
|17.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|04.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|4 : 0
|27.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|11
|24
| 2
Лига конференций
|Динамо К
|11
|20
| 3
Лига конференций
|ЛНЗ Черкассы
|11
|20
|4
|Полесье
|11
|20
|5
|Кривбасс
|12
|20
|6
|Колос
|12
|19
|7
|Заря
|12
|19
|8
|Карпаты
|12
|18
|9
|Металлист 1925
|12
|17
|10
|Верес
|12
|16
|11
|Оболонь-Бровар
|12
|16
|12
|Кудровка
|12
|14
| 13
Стыковая зона
|Эпицентр
|12
|9
| 14
Стыковая зона
|Александрия
|11
|9
| 15
Зона вылета
|Рух В
|12
|7
| 16
Зона вылета
|Полтава
|11
|6