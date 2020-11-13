00:28 ()
Молдова - Италия 13 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 13-11-2025 21:45
Стадион: Зимбру (Кишинёв, Молдавия), вместимость: 10500
13 Ноября 2025 года в 22:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа I. 9-й тур
Главный судья: Николай Балакин (Украина);
Молдавия
Италия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Молдова - Италия, которое состоится 13 Ноября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа I. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Зимбру (Кишинёв, Молдавия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Молдавия
Италия
23 Молдавия вр Андрей Кожухарь
20 Молдавия зщ Сергей Платика
14 Молдавия зщ Артур Крэчун
4 Молдавия зщ Владислав Бабогло
6 Молдавия зщ Михаил Герасименков
2 Молдавия зщ Олег Рябчук
11 Молдавия пз Михаил Каймаков
22 Молдавия пз Вадим Рацэ
18 Молдавия пз Виктор Богачук
9 Молдавия нп Йон Николэеску
17 Молдавия нп Вирджилиу Постолаки
1 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
22 Италия зщ Джованни Ди Лоренцо
23 Италия зщ Джанлука Манчини
13 Италия зщ Риккардо Калафьори
20 Италия пз Андреа Камбьязо
18 Италия пз Николо Барелла
5 Италия пз Мануэль Локателли
8 Италия пз Сандро Тонали
3 Италия пз Федерико Димарко
15 Италия нп Франческо Эспозито
9 Италия нп Матео Ретеги
Главные тренеры
Молдавия Лилиан Попеску
Италия Дженнаро Гаттузо
История личных встреч
09.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 4-й тур Италия2 : 0Молдавия
07.10.2020 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Италия6 : 0Молдавия
14.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 8-й тур 1 : 1Молдавия
09.10.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 2 : 1Молдавия
09.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 6-й тур 11 : 1Молдавия
05.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 5-й тур Молдавия0 : 4
09.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 4-й тур Италия2 : 0Молдавия
14.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 8-й тур Италия3 : 0
11.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 7-й тур 1 : 3Италия
08.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 6-й тур 4 : 5Италия
05.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 5-й тур Италия5 : 0
09.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 4-й тур Италия2 : 0Молдавия
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Германия49
2
Плей-офф
Словакия49
3 Северная Ирландия46
4 Люксембург40
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Швейцария410
2
Плей-офф
Косово47
3 Словения43
4 Швеция41
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Дания410
2
Плей-офф
Шотландия410
3 Греция43
4 Беларусь40
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Франция410
2
Плей-офф
Украина47
3 Исландия44
4 Азербайджан41
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания412
2
Плей-офф
Турция49
3 Грузия43
4 Болгария40
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия410
2
Плей-офф
Венгрия45
3 Ирландия44
4 Армения43
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Нидерланды616
2
Плей-офф
Польша613
3 Финляндия710
4 Литва73
5 Мальта62
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Австрия615
2
Плей-офф
Босния и Герцеговина613
3 Румыния610
4 Кипр78
5 Сан-Марино70
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия618
2
Плей-офф
Италия615
3 Израиль79
4 Эстония74
5 Молдавия61
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Бельгия614
2
Плей-офф
Северная Македония713
3 Уэльс610
4 Казахстан77
5 Лихтенштейн60
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия618
2
Плей-офф
Албания611
3 Сербия610
4 Латвия75
5 Андорра71
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Хорватия616
2
Плей-офф
Чехия713
3 Фарерские острова712
4 Черногория66
5 Гибралтар60

