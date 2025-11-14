Словакия - Северная Ирландия 14 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 14-11-2025 21:45
Стадион: Кошицка Арена (Кошице, Словакия), вместимость: 12658
14 Ноября 2025 года в 22:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа A. 5-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Словакия - Северная Ирландия, которое состоится 14 Ноября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа A. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Кошицка Арена (Кошице, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Словакия
Северная Ирландия
Главные тренеры
|Франческо Кальцона
|Майкл О'Нил
История личных встреч
|10.10.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа A. 3-й тур
|2 : 0
|12.11.2020
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Путь B - Финал
|1 : 2 ДВ
|04.06.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 0
|09.09.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 3. 8-й тур
|0 : 2
|06.09.2008
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 3. 1-й тур
|2 : 1
|13.10.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа A. 4-й тур
|2 : 0
|10.10.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа A. 3-й тур
|2 : 0
|07.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа A. 2-й тур
|0 : 1
|04.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа A. 1-й тур
|2 : 0
|10.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|13.10.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа A. 4-й тур
|0 : 1
|10.10.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа A. 3-й тур
|2 : 0
|07.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа A. 2-й тур
|3 : 1
|04.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа A. 1-й тур
|1 : 3
|10.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Германия
|4
|9
| 2
Плей-офф
|Словакия
|4
|9
|3
|Северная Ирландия
|4
|6
|4
|Люксембург
|4
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Швейцария
|4
|10
| 2
Плей-офф
|Косово
|4
|7
|3
|Словения
|4
|3
|4
|Швеция
|4
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Дания
|4
|10
| 2
Плей-офф
|Шотландия
|4
|10
|3
|Греция
|4
|3
|4
|Беларусь
|4
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Франция
|4
|10
| 2
Плей-офф
|Украина
|4
|7
|3
|Исландия
|4
|4
|4
|Азербайджан
|4
|1
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Испания
|4
|12
| 2
Плей-офф
|Турция
|4
|9
|3
|Грузия
|4
|3
|4
|Болгария
|4
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Португалия
|4
|10
| 2
Плей-офф
|Венгрия
|4
|5
|3
|Ирландия
|4
|4
|4
|Армения
|4
|3
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Нидерланды
|6
|16
| 2
Плей-офф
|Польша
|6
|13
|3
|Финляндия
|7
|10
|4
|Литва
|7
|3
|5
|Мальта
|6
|2
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Австрия
|6
|15
| 2
Плей-офф
|Босния и Герцеговина
|6
|13
|3
|Румыния
|6
|10
|4
|Кипр
|7
|8
|5
|Сан-Марино
|7
|0
Группа I
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Норвегия
|6
|18
| 2
Плей-офф
|Италия
|6
|15
|3
|Израиль
|7
|9
|4
|Эстония
|7
|4
|5
|Молдавия
|6
|1
Группа J
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Бельгия
|6
|14
| 2
Плей-офф
|Северная Македония
|7
|13
|3
|Уэльс
|6
|10
|4
|Казахстан
|7
|7
|5
|Лихтенштейн
|6
|0
Группа K
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Англия
|6
|18
| 2
Плей-офф
|Албания
|6
|11
|3
|Сербия
|6
|10
|4
|Латвия
|7
|5
|5
|Андорра
|7
|1
Группа L
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Хорватия
|6
|16
| 2
Плей-офф
|Чехия
|7
|13
|3
|Фарерские острова
|7
|12
|4
|Черногория
|6
|6
|5
|Гибралтар
|6
|0