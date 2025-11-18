06:08 ()
Австрия - Босния и Герцеговина 18 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 18-11-2025 21:45
Стадион: Эрнст Хаппель (Вена, Австрия), вместимость: 53008
18 Ноября 2025 года в 22:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа H. 10-й тур
Австрия
Босния и Герцеговина

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Австрия - Босния и Герцеговина, которое состоится 18 Ноября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа H. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Эрнст Хаппель (Вена, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Австрия
Босния и Герцеговина
Главные тренеры
Германия Ральф Рангник
Босния и Герцеговина Сергей Барбарез
История личных встреч
09.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа H. 6-й тур Босния и Герцеговина1 : 2Австрия
15.11.2018 Лига наций УЕФА Лига B. Группа 3. 5-й тур Австрия0 : 0Босния и Герцеговина
11.09.2018 Лига наций УЕФА Лига B. Группа 3. 2-й тур Босния и Герцеговина1 : 0Австрия
31.03.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Австрия1 : 1Босния и Герцеговина
15.11.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа H. 9-й тур 0 : 2Австрия
12.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа H. 8-й тур 1 : 0Австрия
09.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа H. 7-й тур Австрия10 : 0
09.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа H. 6-й тур Босния и Герцеговина1 : 2Австрия
06.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа H. 5-й тур Австрия1 : 0
15.11.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа H. 9-й тур Босния и Герцеговина3 : 1
12.10.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 1 : 4Босния и Герцеговина
09.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа H. 7-й тур 2 : 2Босния и Герцеговина
09.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа H. 6-й тур Босния и Герцеговина1 : 2Австрия
06.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа H. 5-й тур 0 : 6Босния и Герцеговина
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Германия512
2
Плей-офф
Словакия512
3 Северная Ирландия56
4 Люксембург50
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Швейцария513
2
Плей-офф
Косово510
3 Словения53
4 Швеция51
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Дания511
2
Плей-офф
Шотландия510
3 Греция56
4 Беларусь51
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Франция616
2
Плей-офф
Украина610
3 Исландия67
4 Азербайджан61
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания515
2
Плей-офф
Турция512
3 Грузия53
4 Болгария50
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия613
2
Плей-офф
Ирландия610
3 Венгрия68
4 Армения63
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Нидерланды717
2
Плей-офф
Польша714
3 Финляндия810
4 Мальта75
5 Литва73
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Австрия718
2
Плей-офф
Босния и Герцеговина716
3 Румыния710
4 Кипр88
5 Сан-Марино70
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия824
2
Плей-офф
Италия818
3 Израиль812
4 Эстония84
5 Молдавия81
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Бельгия715
2
Плей-офф
Северная Македония713
3 Уэльс713
4 Казахстан88
5 Лихтенштейн70
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия824
2
Плей-офф
Албания814
3 Сербия813
4 Латвия85
5 Андорра81
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Хорватия719
2
Плей-офф
Чехия713
3 Фарерские острова812
4 Черногория79
5 Гибралтар70

