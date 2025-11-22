22:45 ()
Оренбург - Балтика 22 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 22-11-2025 13:00
Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 10046
22 Ноября 2025 года в 14:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 16-й тур
Оренбург
Балтика

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Балтика, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оренбург
Оренбург
Балтика
Калининград
Главные тренеры
РоссияИльдар Раушанович Ахметзянов
РоссияАндрей Викторович Талалаев
История личных встреч
03.08.2025Мир Российская Премьер-лига3-й турБалтика3 : 2Оренбург
04.10.2024Россия — МФЛПлей-офф за право остатьсяОренбург2 : 0Балтика
23.08.2024Россия — МФЛПлей-офф за право остатьсяБалтика1 : 3Оренбург
10.03.2024Мир Российская Премьер-лига20-й турОренбург1 : 0Балтика
07.10.2023Мир Российская Премьер-лига11-й турБалтика1 : 0Оренбург
06.11.2021ФНЛ - Первый дивизион21-й турОренбург2 : 1Балтика
24.07.2021ФНЛ - Первый дивизион3-й турБалтика1 : 1Оренбург
24.03.2021ФНЛ - Первый дивизион32-й турБалтика1 : 2Оренбург
27.09.2020ФНЛ - Первый дивизион12-й турОренбург2 : 2Балтика
04.11.2017ФНЛ - Первый дивизион21-й турБалтика0 : 1Оренбург
09.11.2025Мир Российская Премьер-лига15-й тур1 : 0Оренбург
05.11.2025Fonbet Кубок России1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матчОренбург1 : 3
02.11.2025Мир Российская Премьер-лига14-й турОренбург3 : 1
25.10.2025Мир Российская Премьер-лига13-й тур1 : 0Оренбург
22.10.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа A. 6-й тур6 : 0Оренбург
21.11.2025Россия — МФЛ30-й турБалтика2 : 5
09.11.2025Мир Российская Премьер-лига15-й турБалтика1 : 1
07.11.2025Россия — МФЛ29-й тур3 : 0Балтика
02.11.2025Мир Российская Премьер-лига14-й турБалтика2 : 0
31.10.2025Россия — МФЛ28-й турБалтика0 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура РПЛ: «Оренбург» — «Балтика». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1533
2 ЦСКА1533
3 Зенит1530
4 Локомотив М1530
5 Балтика1528
6 Спартак М1525
7 Акрон1621
8 Рубин1520
9 Ростов1518
10 Динамо М1517
11 Ахмат1516
12 Динамо Мх1514
13
Стыковая зона
Крылья Советов1514
14
Стыковая зона
Оренбург1511
15
Зона вылета
Сочи168
16
Зона вылета
Пари Нижний Новгород158

