Оренбург - Балтика 22 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 22-11-2025 13:00
Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 10046
22 Ноября 2025 года в 14:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 16-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Балтика, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оренбург
Оренбург
Балтика
Калининград
Главные тренеры
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
|Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
|03.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 2
|04.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|2 : 0
|23.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 3
|10.03.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|07.10.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|06.11.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|21-й тур
|2 : 1
|24.07.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|3-й тур
|1 : 1
|24.03.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|32-й тур
|1 : 2
|27.09.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|12-й тур
|2 : 2
|04.11.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|21-й тур
|0 : 1
|09.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
|05.11.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|1 : 3
|02.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
|25.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|22.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 6-й тур
|6 : 0
|21.11.2025
|Россия — МФЛ
|30-й тур
|2 : 5
|09.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|07.11.2025
|Россия — МФЛ
|29-й тур
|3 : 0
|02.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|31.10.2025
|Россия — МФЛ
|28-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура РПЛ: «Оренбург» — «Балтика». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|15
|33
|2
|ЦСКА
|15
|33
|3
|Зенит
|15
|30
|4
|Локомотив М
|15
|30
|5
|Балтика
|15
|28
|6
|Спартак М
|15
|25
|7
|Акрон
|16
|21
|8
|Рубин
|15
|20
|9
|Ростов
|15
|18
|10
|Динамо М
|15
|17
|11
|Ахмат
|15
|16
|12
|Динамо Мх
|15
|14
| 13
Стыковая зона
|Крылья Советов
|15
|14
| 14
Стыковая зона
|Оренбург
|15
|11
| 15
Зона вылета
|Сочи
|16
|8
| 16
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|15
|8