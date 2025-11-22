22:46 ()
Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 22 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 22-11-2025 17:00
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 34624
22 Ноября 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Вулверхэмптон
Кристал Пэлас

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Кристал Пэлас, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
31АнглияврСэм Джонстон
38КамерунзщДжексон Тчатчуа
4УругвайзщСантьяго Буэно
37ЧехиязщЛадислав Крейчи
3ИспаниязщУго Буэно
15КолумбиязщЙерсон Москера
8БразилияпзЖоао Гомес
7Бразилияпз Андре Триндаде
5ЗимбабвепзМаршалл Мунеци
9НорвегиянпЙёрген Странн Ларсен
14НигериянпТолуваласе Арокодаре
1АнглияврДин Хендерсон
26СШАзщКрис Ричардс
5ФранциязщМаксанс Лакруа
23ФранцияпзДжейди Канво
2КолумбияпзДаниэль Муньос
20АнглияпзАдам Уортон
3АнглияпзТайрик Митчелл
7СенегалпзИсмаила Сарр
18ЯпонияпзДаити Камада
14ФранциянпЖан-Филипп Матета
10ИспаниянпЙереми Пино
Главные тренеры
ПортугалияВитор Перейра
УэльсРоб Эдвардс
АвстрияОливер Гласнер
История личных встреч
20.05.2025Англия — Премьер-лига37-й турКристал Пэлас4 : 2Вулверхэмптон
02.11.2024Англия — Премьер-лига10-й турВулверхэмптон2 : 2Кристал Пэлас
11.05.2024Англия - Премьер-лига37-й турВулверхэмптон1 : 3Кристал Пэлас
03.09.2023Англия - Премьер-лига4-й турКристал Пэлас3 : 2Вулверхэмптон
25.04.2023Англия - Премьер-лига33-й турВулверхэмптон2 : 0Кристал Пэлас
18.10.2022Англия - Премьер-лига12-й турКристал Пэлас2 : 1Вулверхэмптон
05.03.2022Англия - Премьер-лига28-й турВулверхэмптон0 : 2Кристал Пэлас
06.11.2021Англия - Премьер-лига11-й турКристал Пэлас2 : 0Вулверхэмптон
30.01.2021Англия - Премьер-лига21-й турКристал Пэлас1 : 0Вулверхэмптон
08.01.2021Кубок Англии1/32 финалаВулверхэмптон1 : 0Кристал Пэлас
08.11.2025Англия — Премьер-лига11-й тур3 : 0Вулверхэмптон
01.11.2025Англия — Премьер-лига10-й тур3 : 0Вулверхэмптон
29.10.2025Англия — Кубок лиги1/8 финалаВулверхэмптон3 : 4
26.10.2025Англия — Премьер-лига9-й турВулверхэмптон2 : 3
18.10.2025Англия — Премьер-лига8-й тур2 : 0Вулверхэмптон
09.11.2025Англия — Премьер-лига11-й турКристал Пэлас0 : 0
06.11.2025Лига конференцийОбщий этап. 3-й турКристал Пэлас3 : 1
01.11.2025Англия — Премьер-лига10-й турКристал Пэлас2 : 0
29.10.2025Англия — Кубок лиги1/8 финала0 : 3Кристал Пэлас
26.10.2025Англия — Премьер-лига9-й тур1 : 0Кристал Пэлас
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1126
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1122
3
Лига чемпионов
Челси1120
4
Лига чемпионов
Сандерленд1119
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур1118
6 Астон Вилла1118
7 Манчестер Юнайтед1118
8 Ливерпуль1118
9 Борнмут1118
10 Кристал Пэлас1117
11 Брайтон энд Хоув Альбион1116
12 Брентфорд1116
13 Эвертон1115
14 Ньюкасл Юнайтед1112
15 Фулхэм1111
16 Лидс Юнайтед1111
17 Бёрнли1110
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед1110
19
Зона вылета
Ноттингем Форест119
20
Зона вылета
Вулверхэмптон112

