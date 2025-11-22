Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 22 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 22-11-2025 17:00
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 34624
22 Ноября 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Кристал Пэлас, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Кристал Пэлас
Лондон
|31
|вр
|Сэм Джонстон
|38
|зщ
|Джексон Тчатчуа
|4
|зщ
|Сантьяго Буэно
|37
|зщ
|Ладислав Крейчи
|3
|зщ
|Уго Буэно
|15
|зщ
|Йерсон Москера
|8
|пз
|Жоао Гомес
|7
|пз
|Андре Триндаде
|5
|пз
|Маршалл Мунеци
|9
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
|14
|нп
|Толуваласе Арокодаре
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|5
|зщ
|Максанс Лакруа
|23
|пз
|Джейди Канво
|2
|пз
|Даниэль Муньос
|20
|пз
|Адам Уортон
|3
|пз
|Тайрик Митчелл
|7
|пз
|Исмаила Сарр
|18
|пз
|Даити Камада
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
|10
|нп
|Йереми Пино
Главные тренеры
|Витор Перейра
|Роб Эдвардс
|Оливер Гласнер
История личных встреч
|20.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|37-й тур
|4 : 2
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 2
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 3
|03.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 2
|25.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 0
|18.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1
|05.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 2
|06.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|30.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 0
|08.01.2021
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 0
|08.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 0
|01.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|29.10.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|3 : 4
|26.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 3
|18.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
|09.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
|06.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|3 : 1
|01.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 0
|29.10.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|0 : 3
|26.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|11
|26
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|11
|22
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|11
|20
| 4
Лига чемпионов
|Сандерленд
|11
|19
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|11
|18
|6
|Астон Вилла
|11
|18
|7
|Манчестер Юнайтед
|11
|18
|8
|Ливерпуль
|11
|18
|9
|Борнмут
|11
|18
|10
|Кристал Пэлас
|11
|17
|11
|Брайтон энд Хоув Альбион
|11
|16
|12
|Брентфорд
|11
|16
|13
|Эвертон
|11
|15
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|12
|15
|Фулхэм
|11
|11
|16
|Лидс Юнайтед
|11
|11
|17
|Бёрнли
|11
|10
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|10
| 19
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|11
|9
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|11
|2