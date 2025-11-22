22:46 ()
Ливерпуль - Ноттингем Форест 22 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 22-11-2025 17:00
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
22 Ноября 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Ливерпуль
Ноттингем Форест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Ноттингем Форест, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Ноттингем Форест
Ноттингем
1 Бразилия вр Алисон Бекер
5 Франция зщ Ибраима Конате
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
26 Шотландия зщ Эндрю Робертсон
38 Нидерланды пз Райан Гравенберх
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
17 Англия пз Кёртис Джонс
18 Нидерланды пз Коди Гакпо
11 Египет нп Мохамед Салах
22 Франция нп Уго Экитике
26 Бельгия вр Матц Селс
37 Италия зщ Николо Савона
31 Сербия зщ Никола Миленкович
5 Бразилия зщ Мурилло
3 Уэльс зщ Неко Уильямс
8 Англия пз Эллиот Андерсон
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
22 Англия пз Райан Йейтс
21 Англия пз Омари Хатчинсон
14 Швейцария нп Дан Ндой
19 Бразилия нп Игор Жезус
Главные тренеры
Нидерланды Арне Слот
Англия Шон Дайч
История личных встреч
14.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур Ноттингем Форест1 : 1Ливерпуль
14.09.2024 Англия — Премьер-лига 4-й тур Ливерпуль0 : 1Ноттингем Форест
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Ноттингем Форест0 : 1Ливерпуль
29.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур Ливерпуль3 : 0Ноттингем Форест
22.04.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур Ливерпуль3 : 2Ноттингем Форест
22.10.2022 Англия - Премьер-лига 13-й тур Ноттингем Форест1 : 0Ливерпуль
20.03.2022 Кубок Англии 1/4 финала Ноттингем Форест0 : 1Ливерпуль
09.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур 3 : 0Ливерпуль
04.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур Ливерпуль1 : 0
01.11.2025 Англия — Премьер-лига 10-й тур Ливерпуль2 : 0
29.10.2025 Англия — Кубок лиги 1/8 финала Ливерпуль0 : 3
25.10.2025 Англия — Премьер-лига 9-й тур 3 : 2Ливерпуль
09.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур Ноттингем Форест3 : 1
06.11.2025 Лига Европы Общий этап. 4-й тур 0 : 0Ноттингем Форест
01.11.2025 Англия — Премьер-лига 10-й тур Ноттингем Форест2 : 2
26.10.2025 Англия — Премьер-лига 9-й тур 2 : 0Ноттингем Форест
23.10.2025 Лига Европы Общий этап. 3-й тур Ноттингем Форест2 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Ноттингем Форест». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1126
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1122
3
Лига чемпионов
Челси1120
4
Лига чемпионов
Сандерленд1119
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур1118
6 Астон Вилла1118
7 Манчестер Юнайтед1118
8 Ливерпуль1118
9 Борнмут1118
10 Кристал Пэлас1117
11 Брайтон энд Хоув Альбион1116
12 Брентфорд1116
13 Эвертон1115
14 Ньюкасл Юнайтед1112
15 Фулхэм1111
16 Лидс Юнайтед1111
17 Бёрнли1110
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед1110
19
Зона вылета
Ноттингем Форест119
20
Зона вылета
Вулверхэмптон112

