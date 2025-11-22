Ливерпуль - Ноттингем Форест 22 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 22-11-2025 17:00
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
22 Ноября 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Ноттингем Форест, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Ноттингем Форест
Ноттингем
|1
|вр
|Алисон Бекер
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|26
|зщ
|Эндрю Робертсон
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|17
|пз
|Кёртис Джонс
|18
|пз
|Коди Гакпо
|11
|нп
|Мохамед Салах
|22
|нп
|Уго Экитике
|26
|вр
|Матц Селс
|37
|зщ
|Николо Савона
|31
|зщ
|Никола Миленкович
|5
|зщ
|Мурилло
|3
|зщ
|Неко Уильямс
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|22
|пз
|Райан Йейтс
|21
|пз
|Омари Хатчинсон
|14
|нп
|Дан Ндой
|19
|нп
|Игор Жезус
Главные тренеры
|Арне Слот
|Шон Дайч
История личных встреч
|14.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 1
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|29.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|22.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 2
|22.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|20.03.2022
|Кубок Англии
|1/4 финала
|0 : 1
|09.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 0
|04.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 0
|01.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 0
|29.10.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|0 : 3
|25.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 2
|09.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 1
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 0
|01.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 2
|26.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 0
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Ноттингем Форест». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|11
|26
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|11
|22
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|11
|20
| 4
Лига чемпионов
|Сандерленд
|11
|19
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|11
|18
|6
|Астон Вилла
|11
|18
|7
|Манчестер Юнайтед
|11
|18
|8
|Ливерпуль
|11
|18
|9
|Борнмут
|11
|18
|10
|Кристал Пэлас
|11
|17
|11
|Брайтон энд Хоув Альбион
|11
|16
|12
|Брентфорд
|11
|16
|13
|Эвертон
|11
|15
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|12
|15
|Фулхэм
|11
|11
|16
|Лидс Юнайтед
|11
|11
|17
|Бёрнли
|11
|10
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|10
| 19
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|11
|9
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|11
|2