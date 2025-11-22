Кёльн - Айнтрахт Ф 22 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 22-11-2025 19:30
Стадион: Кёльн (Кёльн, Германия), вместимость: 50076
22 Ноября 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 11-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Айнтрахт Ф, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Кёльн (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кёльн
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
|1
|вр
|Марвин Швебе
|2
|зщ
|Жоэль Шмид
|6
|зщ
|Эрик Мартель
|39
|зщ
|Дженк Озкачар
|16
|пз
|Якуб Каминьский
|18
|пз
|Исак-Бергманн Йоуханнессон
|8
|пз
|Денис Хусейнбашич
|32
|пз
|Кристоффер Лунн
|11
|пз
|Флориан Кайнц
|28
|пз
|Себастиан Себулонсен
|13
|нп
|Саид Эль-Мала
|23
|вр
|Михаэль Цеттерер
|13
|зщ
|Расмус Кристенсен
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Артур Теате
|21
|зщ
|Натаниэль Браун
|15
|пз
|Эллиес Скири
|8
|пз
|Фарес Шаиби
|27
|пз
|Марио Гётце
|20
|нп
|Рицу Доан
|7
|нп
|Ансгар Кнауфф
|9
|нп
|Жонатан Буркардт
Главные тренеры
|Лукас Кваснёк
|Дино Топпмёллер
История личных встреч
|03.02.2024
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|2 : 0
|03.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|1 : 1
|12.02.2023
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|3 : 0
|21.08.2022
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|1 : 1
|19.02.2022
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 0
|25.09.2021
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 1
|14.02.2021
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|2 : 0
|18.10.2020
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 1
|20.06.2020
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|18.12.2019
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|2 : 4
|08.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|3 : 1
|02.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|4 : 1
|29.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 4
|25.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|1 : 0
|18.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|1 : 1
|09.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|1 : 0
|04.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 0
|01.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|28.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 1 2 : 4
|25.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|10
|28
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|10
|22
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|10
|21
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|10
|21
| 5
Лига Европы
|Байер
|10
|20
| 6
Лига конференций
|Хоффенхайм
|10
|19
|7
|Айнтрахт Ф
|10
|17
|8
|Вердер
|10
|15
|9
|Кёльн
|10
|14
|10
|Фрайбург
|10
|13
|11
|Унион
|10
|12
|12
|Боруссия М
|10
|9
|13
|Гамбург
|10
|9
|14
|Вольфсбург
|10
|8
|15
|Аугсбург
|10
|7
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|10
|7
| 17
Зона вылета
|Майнц
|10
|5
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|10
|5