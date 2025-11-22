22:47 ()
Кёльн - Айнтрахт Ф 22 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 22-11-2025 19:30
Стадион: Кёльн (Кёльн, Германия), вместимость: 50076
22 Ноября 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 11-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
Кёльн
Айнтрахт Ф

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Айнтрахт Ф, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Кёльн (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кёльн
Кёльн
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1ГерманияврМарвин Швебе
2ШвейцариязщЖоэль Шмид
6ГерманиязщЭрик Мартель
39ТурциязщДженк Озкачар
16ПольшапзЯкуб Каминьский
18ИсландияпзИсак-Бергманн Йоуханнессон
8Босния и ГерцеговинапзДенис Хусейнбашич
32СШАпзКристоффер Лунн
11АвстрияпзФлориан Кайнц
28НорвегияпзСебастиан Себулонсен
13ГерманиянпСаид Эль-Мала
23ГерманияврМихаэль Цеттерер
13ДаниязщРасмус Кристенсен
4ГерманиязщРобин Кох
3БельгиязщАртур Теате
21ГерманиязщНатаниэль Браун
15ТуниспзЭллиес Скири
8АлжирпзФарес Шаиби
27ГерманияпзМарио Гётце
20ЯпониянпРицу Доан
7ГерманиянпАнсгар Кнауфф
9ГерманиянпЖонатан Буркардт
Главные тренеры
ГерманияЛукас Кваснёк
ГерманияДино Топпмёллер
История личных встреч
03.02.2024Германия - Бундеслига20-й турКёльн2 : 0Айнтрахт Ф
03.09.2023Германия - Бундеслига3-й турАйнтрахт Ф1 : 1Кёльн
12.02.2023Германия - Бундеслига20-й турКёльн3 : 0Айнтрахт Ф
21.08.2022Германия - Бундеслига3-й турАйнтрахт Ф1 : 1Кёльн
19.02.2022Германия - Бундеслига23-й турКёльн1 : 0Айнтрахт Ф
25.09.2021Германия - Бундеслига6-й турАйнтрахт Ф1 : 1Кёльн
14.02.2021Германия - Бундеслига21-й турАйнтрахт Ф2 : 0Кёльн
18.10.2020Германия - Бундеслига4-й турКёльн1 : 1Айнтрахт Ф
20.06.2020Германия - Бундеслига33-й турКёльн1 : 1Айнтрахт Ф
18.12.2019Германия - Бундеслига16-й турАйнтрахт Ф2 : 4Кёльн
08.11.2025Германия — Бундеслига10-й тур3 : 1Кёльн
02.11.2025Германия — Бундеслига9-й турКёльн4 : 1
29.10.2025Кубок Германии1/16 финалаКёльн1 : 4
25.10.2025Германия — Бундеслига8-й тур1 : 0Кёльн
18.10.2025Германия — Бундеслига7-й турКёльн1 : 1
09.11.2025Германия — Бундеслига10-й турАйнтрахт Ф1 : 0
04.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур0 : 0Айнтрахт Ф
01.11.2025Германия — Бундеслига9-й тур1 : 1Айнтрахт Ф
28.10.2025Кубок Германии1/16 финалаАйнтрахт Ф1 : 1 2 : 4
25.10.2025Германия — Бундеслига8-й турАйнтрахт Ф2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1028
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1022
3
Лига чемпионов
Боруссия Д1021
4
Лига чемпионов
Штутгарт1021
5
Лига Европы
Байер1020
6
Лига конференций
Хоффенхайм1019
7 Айнтрахт Ф1017
8 Вердер1015
9 Кёльн1014
10 Фрайбург1013
11 Унион1012
12 Боруссия М109
13 Гамбург109
14 Вольфсбург108
15 Аугсбург107
16
Стыковая зона
Санкт-Паули107
17
Зона вылета
Майнц105
18
Зона вылета
Хайденхайм105

