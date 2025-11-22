Бавария - Фрайбург 22 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 22-11-2025 16:30
Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
22 Ноября 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 11-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Фрайбург, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен
Фрайбург
Фрайбург
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|27
|зщ
|Конрад Лаймер
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|4
|зщ
|Жонатан Та
|44
|зщ
|Йосип Станишич
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|8
|пз
|Леон Горецка
|17
|нп
|Майкл Олисе
|7
|нп
|Серж Гнабри
|9
|нп
|Гарри Кейн
|14
|нп
|Луис Диас
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|33
|зщ
|Жорди Макенго
|29
|пз
|Филипп Трой
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|44
|пз
|Йохан Манзамби
|14
|пз
|Юито Судзуки
|32
|пз
|Винченцо Грифо
|20
|нп
|Чуквубуйке Адаму
|19
|нп
|Ян-Никлас Бесте
Главные тренеры
|Венсан Компани
|Юлиан Шустер
История личных встреч
|25.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|1 : 2
|01.09.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|2 : 0
|01.03.2024
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|2 : 2
|08.10.2023
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|3 : 0
|08.04.2023
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 1
|04.04.2023
|Кубок Германии
|1/4 финала
|1 : 2
|16.10.2022
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|5 : 0
|02.04.2022
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 4
|06.11.2021
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1
|15.05.2021
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 2
|08.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|2 : 2
|04.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 2
|01.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|3 : 0
|29.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 4
|25.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|0 : 3
|09.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|2 : 1
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 3
|01.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|0 : 0
|29.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 3
|26.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|10
|28
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|10
|22
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|10
|21
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|10
|21
| 5
Лига Европы
|Байер
|10
|20
| 6
Лига конференций
|Хоффенхайм
|10
|19
|7
|Айнтрахт Ф
|10
|17
|8
|Вердер
|10
|15
|9
|Кёльн
|10
|14
|10
|Фрайбург
|10
|13
|11
|Унион
|10
|12
|12
|Боруссия М
|10
|9
|13
|Гамбург
|10
|9
|14
|Вольфсбург
|10
|8
|15
|Аугсбург
|10
|7
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|10
|7
| 17
Зона вылета
|Майнц
|10
|5
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|10
|5