22:48 ()
Онлайн трансляции
Пятница 21 ноября
Суббота 22 ноября
Свернуть список

Бавария - Фрайбург 22 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 22-11-2025 16:30
Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
22 Ноября 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 11-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Бавария
Фрайбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Фрайбург, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен
Фрайбург
Фрайбург
1ГерманияврМануэль Нойер
27АвстриязщКонрад Лаймер
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
4ГерманиязщЖонатан Та
44ХорватиязщЙосип Станишич
6ГерманияпзЙозуа Киммих
8ГерманияпзЛеон Горецка
17ФранциянпМайкл Олисе
7ГерманиянпСерж Гнабри
9АнглиянпГарри Кейн
14КолумбиянпЛуис Диас
1ГерманияврНоа Атуболу
28ГерманиязщМаттиас Гинтер
3АвстриязщФилипп Линхарт
33ФранциязщЖорди Макенго
29ГерманияпзФилипп Трой
8ГерманияпзМаксимилиан Эггештайн
44ШвейцарияпзЙохан Манзамби
14ЯпонияпзЮито Судзуки
32ИталияпзВинченцо Грифо
20АвстриянпЧуквубуйке Адаму
19ГерманиянпЯн-Никлас Бесте
Главные тренеры
БельгияВенсан Компани
ГерманияЮлиан Шустер
История личных встреч
25.01.2025Германия — Бундеслига19-й турФрайбург1 : 2Бавария
01.09.2024Германия — Бундеслига2-й турБавария2 : 0Фрайбург
01.03.2024Германия — Бундеслига24-й турФрайбург2 : 2Бавария
08.10.2023Германия — Бундеслига7-й турБавария3 : 0Фрайбург
08.04.2023Германия - Бундеслига27-й турФрайбург0 : 1Бавария
04.04.2023Кубок Германии1/4 финалаБавария1 : 2Фрайбург
16.10.2022Германия — Бундеслига10-й турБавария5 : 0Фрайбург
02.04.2022Германия - Бундеслига28-й турФрайбург1 : 4Бавария
06.11.2021Германия - Бундеслига11-й турБавария2 : 1Фрайбург
15.05.2021Германия - Бундеслига33-й турФрайбург2 : 2Бавария
08.11.2025Германия — Бундеслига10-й тур2 : 2Бавария
04.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур1 : 2Бавария
01.11.2025Германия — Бундеслига9-й турБавария3 : 0
29.10.2025Кубок Германии1/16 финала1 : 4Бавария
25.10.2025Германия — Бундеслига8-й тур0 : 3Бавария
09.11.2025Германия — Бундеслига10-й турФрайбург2 : 1
06.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й тур1 : 3Фрайбург
01.11.2025Германия — Бундеслига9-й тур0 : 0Фрайбург
29.10.2025Кубок Германии1/16 финала1 : 3Фрайбург
26.10.2025Германия — Бундеслига8-й тур2 : 0Фрайбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1028
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1022
3
Лига чемпионов
Боруссия Д1021
4
Лига чемпионов
Штутгарт1021
5
Лига Европы
Байер1020
6
Лига конференций
Хоффенхайм1019
7 Айнтрахт Ф1017
8 Вердер1015
9 Кёльн1014
10 Фрайбург1013
11 Унион1012
12 Боруссия М109
13 Гамбург109
14 Вольфсбург108
15 Аугсбург107
16
Стыковая зона
Санкт-Паули107
17
Зона вылета
Майнц105
18
Зона вылета
Хайденхайм105

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close