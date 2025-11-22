Колос - Динамо Киев 22 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 22-11-2025 15:30
Стадион: Колос (Борисполь, Украина), вместимость: 7500
22 Ноября 2025 года в 16:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 13-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колос - Динамо Киев, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Колос (Борисполь, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колос
Ковалёвка
Динамо К
Киев
Главные тренеры
|Александр Владимирович Шовковский
История личных встреч
|24.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|01.12.2024
|Украина — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|05.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|27-й тур
|5 : 0
|28.10.2023
|Украина - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|24.05.2023
|Украина - Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 3
|13.11.2022
|Украина - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 0
|28.08.2021
|Украина - Премьер-лига
|6-й тур
|7 : 0
|09.05.2021
|Украина - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 3
|03.03.2021
|Кубок Украины
|1/4 финала
|0 : 0 4 : 3
|12.12.2020
|Украина - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 2
|07.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 3
|01.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|26.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 2
|19.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|03.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 2
|09.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 1
|06.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|6 : 0
|02.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 1
|29.10.2025
|Кубок Украины
|1/8 финала
|2 : 1
|26.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|12
|27
| 2
Лига конференций
|ЛНЗ Черкассы
|13
|26
| 3
Лига конференций
|Полесье
|12
|23
|4
|Динамо К
|12
|20
|5
|Кривбасс
|12
|20
|6
|Колос
|12
|19
|7
|Заря
|12
|19
|8
|Карпаты
|12
|18
|9
|Металлист 1925
|12
|17
|10
|Верес
|12
|16
|11
|Оболонь-Бровар
|12
|16
|12
|Кудровка
|12
|14
| 13
Стыковая зона
|Эпицентр
|12
|9
| 14
Стыковая зона
|Александрия
|12
|9
| 15
Зона вылета
|Рух В
|12
|7
| 16
Зона вылета
|Полтава
|13
|6