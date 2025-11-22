22:50 ()
Онлайн трансляции
Пятница 21 ноября
Суббота 22 ноября
Свернуть список

Колос - Динамо Киев 22 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 22-11-2025 15:30
Стадион: Колос (Борисполь, Украина), вместимость: 7500
22 Ноября 2025 года в 16:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 13-й тур
Колос
Динамо К

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колос - Динамо Киев, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Колос (Борисполь, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колос
Ковалёвка
Динамо К
Киев
Главные тренеры
Украина Александр Владимирович Шовковский
История личных встреч
24.05.2025 Украина — Премьер-лига 30-й тур Динамо К1 : 1Колос
01.12.2024 Украина — Премьер-лига 15-й тур Колос1 : 1Динамо К
05.05.2024 Украина - Премьер-лига 27-й тур Динамо К5 : 0Колос
28.10.2023 Украина - Премьер-лига 12-й тур Колос1 : 1Динамо К
24.05.2023 Украина - Премьер-лига 28-й тур Колос0 : 3Динамо К
13.11.2022 Украина - Премьер-лига 13-й тур Динамо К0 : 0Колос
28.08.2021 Украина - Премьер-лига 6-й тур Динамо К7 : 0Колос
09.05.2021 Украина - Премьер-лига 26-й тур Колос0 : 3Динамо К
03.03.2021 Кубок Украины 1/4 финала Динамо К0 : 0 4 : 3Колос
12.12.2020 Украина - Премьер-лига 13-й тур Динамо К2 : 2Колос
07.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур 1 : 3Колос
01.11.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур Колос1 : 1
26.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур 2 : 2Колос
19.10.2025 Украина — Премьер-лига 9-й тур 1 : 0Колос
03.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур Колос0 : 2
09.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур Динамо К0 : 1
06.11.2025 Лига конференций Общий этап. 3-й тур Динамо К6 : 0
02.11.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур 3 : 1Динамо К
29.10.2025 Кубок Украины 1/8 финала Динамо К2 : 1
26.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур Динамо К4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр1227
2
Лига конференций
ЛНЗ Черкассы1326
3
Лига конференций
Полесье1223
4 Динамо К1220
5 Кривбасс1220
6 Колос1219
7 Заря1219
8 Карпаты1218
9 Металлист 19251217
10 Верес1216
11 Оболонь-Бровар1216
12 Кудровка1214
13
Стыковая зона
Эпицентр129
14
Стыковая зона
Александрия129
15
Зона вылета
Рух В127
16
Зона вылета
Полтава136

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close