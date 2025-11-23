Пари Нижний Новгород - Зенит 23 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 23-11-2025 14:15
Стадион: Совкомбанк Арена (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
23 Ноября 2025 года в 15:15 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Инал Танашев (Нальчик, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Зенит, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 15:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Совкомбанк Арена (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Алексей Николаевич Шпилевский
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|30.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|25.07.2025
|Россия — МФЛ
|16-й тур
|2 : 0
|04.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 1
|07.03.2025
|Россия — МФЛ
|1-й тур
|2 : 2
|31.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 3
|26.07.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|0 : 8
|26.04.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|3 : 1
|09.12.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|22.07.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|04.03.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 0
|21.11.2025
|Россия — МФЛ
|30-й тур
|1 : 1
|08.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 0
|07.11.2025
|Россия — МФЛ
|29-й тур
|3 : 0
|31.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|31.10.2025
|Россия — МФЛ
|28-й тур
|0 : 1
|21.11.2025
|Россия — МФЛ
|30-й тур
|0 : 1
|09.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|07.11.2025
|Россия — МФЛ
|29-й тур
|2 : 3
|05.11.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|1 : 3
|01.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура РПЛ: «Пари Нижний Новгород» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 15:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|15
|33
|2
|ЦСКА
|16
|33
|3
|Зенит
|15
|30
|4
|Локомотив М
|15
|30
|5
|Балтика
|16
|29
|6
|Спартак М
|16
|28
|7
|Рубин
|16
|23
|8
|Акрон
|16
|21
|9
|Ростов
|15
|18
|10
|Динамо М
|15
|17
|11
|Ахмат
|16
|16
|12
|Динамо Мх
|15
|14
| 13
Стыковая зона
|Крылья Советов
|15
|14
| 14
Стыковая зона
|Оренбург
|16
|12
| 15
Зона вылета
|Сочи
|16
|8
| 16
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|15
|8