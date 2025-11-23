05:08 ()
Пари Нижний Новгород - Зенит 23 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 23-11-2025 14:15
Стадион: Совкомбанк Арена (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
23 Ноября 2025 года в 15:15 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Инал Танашев (Нальчик, Россия);
Пари Нижний Новгород
Зенит

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Зенит, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 15:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Совкомбанк Арена (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
Беларусь Алексей Николаевич Шпилевский
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
30.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур Зенит2 : 0Пари Нижний Новгород
25.07.2025 Россия — МФЛ 16-й тур Пари Нижний Новгород2 : 0Зенит
04.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 27-й тур Зенит2 : 1Пари Нижний Новгород
07.03.2025 Россия — МФЛ 1-й тур Зенит2 : 2Пари Нижний Новгород
31.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур Пари Нижний Новгород0 : 3Зенит
26.07.2024 Россия — МФЛ Группа Б Пари Нижний Новгород0 : 8Зенит
26.04.2024 Россия — МФЛ Группа Б Зенит3 : 1Пари Нижний Новгород
09.12.2023 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур Зенит1 : 0Пари Нижний Новгород
22.07.2023 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Пари Нижний Новгород0 : 2Зенит
04.03.2023 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур Зенит3 : 0Пари Нижний Новгород
21.11.2025 Россия — МФЛ 30-й тур 1 : 1Пари Нижний Новгород
08.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Пари Нижний Новгород0 : 0
07.11.2025 Россия — МФЛ 29-й тур Пари Нижний Новгород3 : 0
31.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур 2 : 0Пари Нижний Новгород
31.10.2025 Россия — МФЛ 28-й тур Пари Нижний Новгород0 : 1
21.11.2025 Россия — МФЛ 30-й тур Зенит0 : 1
09.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур 1 : 1Зенит
07.11.2025 Россия — МФЛ 29-й тур 2 : 3Зенит
05.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч Зенит1 : 3
01.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур Зенит2 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура РПЛ: «Пари Нижний Новгород» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 15:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1533
2 ЦСКА1633
3 Зенит1530
4 Локомотив М1530
5 Балтика1629
6 Спартак М1628
7 Рубин1623
8 Акрон1621
9 Ростов1518
10 Динамо М1517
11 Ахмат1616
12 Динамо Мх1514
13
Стыковая зона
Крылья Советов1514
14
Стыковая зона
Оренбург1612
15
Зона вылета
Сочи168
16
Зона вылета
Пари Нижний Новгород158

