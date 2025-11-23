05:08 ()
Шинник - Сокол 23 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 23-11-2025 16:00
Стадион: Шинник (Ярославль, Россия), вместимость: 23000
23 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 20-й тур
Главный судья: Антон Анопа (Благовещенск, Россия);
Шинник
Сокол

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - Сокол, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Шинник (Ярославль, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шинник
Ярославль
Сокол
Саратов
Главные тренеры
Беларусь Артём Олегович Булойчик
Черногория Младен Кашчелан
История личных встреч
14.09.2025 Россия — Лига PARI 10-й тур Сокол0 : 0Шинник
18.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 33-й тур Шинник0 : 4Сокол
01.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 8-й тур Сокол0 : 0Шинник
28.04.2024 Россия — Мелбет Первая лига 30-й тур Шинник1 : 0Сокол
23.07.2023 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур Сокол3 : 2Шинник
23.04.2017 ФНЛ - Первый дивизион 33-й тур Шинник1 : 0Сокол
02.10.2016 ФНЛ - Первый дивизион 15-й тур Сокол2 : 2Шинник
06.05.2016 ФНЛ - Первый дивизион 35-й тур Шинник1 : 0Сокол
19.10.2015 ФНЛ - Первый дивизион 17-й тур Сокол0 : 1Шинник
12.04.2015 ФНЛ - Первый дивизион 27-й тур Шинник2 : 2Сокол
16.11.2025 Россия — Лига PARI 19-й тур Шинник4 : 1
09.11.2025 Россия — Лига PARI 18-й тур 3 : 0Шинник
01.11.2025 Россия — Лига PARI 17-й тур Шинник1 : 0
25.10.2025 Россия — Лига PARI 16-й тур Шинник2 : 2
20.10.2025 Россия — Лига PARI 15-й тур 0 : 0Шинник
16.11.2025 Россия — Лига PARI 19-й тур Сокол0 : 1
09.11.2025 Россия — Лига PARI 18-й тур 1 : 1Сокол
01.11.2025 Россия — Лига PARI 17-й тур 2 : 0Сокол
25.10.2025 Россия — Лига PARI 16-й тур Сокол1 : 0
18.10.2025 Россия — Лига PARI 15-й тур 0 : 0Сокол
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел1942
2
Повышение
Урал2040
3
Плей-офф за повышение
Спартак Кс2034
4
Плей-офф за повышение
Родина1934
5 КАМАЗ1930
6 Челябинск1929
7 Ротор1929
8 Нефтехимик2027
9 Арсенал Т2027
10 СКА-Хабаровск1925
11 Шинник1925
12 Енисей1921
13 Черноморец2021
14 Волга Ул2021
15 Уфа1919
16
Зона вылета
Торпедо М2018
17
Зона вылета
Сокол1915
18
Зона вылета
Чайка2011

