Шинник - Сокол 23 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 23-11-2025 16:00
Стадион: Шинник (Ярославль, Россия), вместимость: 23000
23 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 20-й тур
Главный судья: Антон Анопа (Благовещенск, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - Сокол, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Шинник (Ярославль, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шинник
Ярославль
Сокол
Саратов
Главные тренеры
|Артём Олегович Булойчик
|Младен Кашчелан
История личных встреч
|14.09.2025
|Россия — Лига PARI
|10-й тур
|0 : 0
|18.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|33-й тур
|0 : 4
|01.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|8-й тур
|0 : 0
|28.04.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|30-й тур
|1 : 0
|23.07.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|3 : 2
|23.04.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|33-й тур
|1 : 0
|02.10.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|15-й тур
|2 : 2
|06.05.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|35-й тур
|1 : 0
|19.10.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|17-й тур
|0 : 1
|12.04.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|27-й тур
|2 : 2
|16.11.2025
|Россия — Лига PARI
|19-й тур
|4 : 1
|09.11.2025
|Россия — Лига PARI
|18-й тур
|3 : 0
|01.11.2025
|Россия — Лига PARI
|17-й тур
|1 : 0
|25.10.2025
|Россия — Лига PARI
|16-й тур
|2 : 2
|20.10.2025
|Россия — Лига PARI
|15-й тур
|0 : 0
|16.11.2025
|Россия — Лига PARI
|19-й тур
|0 : 1
|09.11.2025
|Россия — Лига PARI
|18-й тур
|1 : 1
|01.11.2025
|Россия — Лига PARI
|17-й тур
|2 : 0
|25.10.2025
|Россия — Лига PARI
|16-й тур
|1 : 0
|18.10.2025
|Россия — Лига PARI
|15-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Факел
|19
|42
| 2
Повышение
|Урал
|20
|40
| 3
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|20
|34
| 4
Плей-офф за повышение
|Родина
|19
|34
|5
|КАМАЗ
|19
|30
|6
|Челябинск
|19
|29
|7
|Ротор
|19
|29
|8
|Нефтехимик
|20
|27
|9
|Арсенал Т
|20
|27
|10
|СКА-Хабаровск
|19
|25
|11
|Шинник
|19
|25
|12
|Енисей
|19
|21
|13
|Черноморец
|20
|21
|14
|Волга Ул
|20
|21
|15
|Уфа
|19
|19
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|20
|18
| 17
Зона вылета
|Сокол
|19
|15
| 18
Зона вылета
|Чайка
|20
|11