Енисей - Родина 23 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 23-11-2025 09:00
Стадион: Футбол-арена Енисей (Красноярск, Россия), вместимость: 3000
23 Ноября 2025 года в 10:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 20-й тур
Главный судья: Станислав Матвеев (Троицк, Россия);
Енисей
Родина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Енисей - Родина, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 10:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Футбол-арена Енисей (Красноярск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Енисей
Красноярск
Родина
Москва
Главные тренеры
Россия Андрей Валерьевич Тихонов
Испания Хуан Диас
История личных встреч
07.09.2025 Россия — Лига PARI 9-й тур Родина2 : 0Енисей
08.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 23-й тур Енисей0 : 0Родина
12.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 14-й тур Родина1 : 1Енисей
26.11.2023 Россия — Мелбет Первая лига 20-й тур Родина2 : 1Енисей
10.09.2023 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур Енисей2 : 2Родина
29.04.2023 Россия — Мелбет Первая лига 29-й тур Енисей0 : 1Родина
09.10.2022 Россия — Мелбет Первая лига 13-й тур Родина0 : 2Енисей
30.09.2020 Кубок России Группа 2 Родина3 : 0Енисей
15.11.2025 Россия — Лига PARI 19-й тур 1 : 1Енисей
09.11.2025 Россия — Лига PARI 18-й тур Енисей1 : 0
03.11.2025 Россия — Лига PARI 17-й тур 3 : 0Енисей
24.10.2025 Россия — Лига PARI 16-й тур 5 : 0Енисей
19.10.2025 Россия — Лига PARI 15-й тур Енисей1 : 0
17.11.2025 Россия — Лига PARI 19-й тур 0 : 2Родина
08.11.2025 Россия — Лига PARI 18-й тур Родина1 : 1
02.11.2025 Россия — Лига PARI 17-й тур 1 : 2Родина
26.10.2025 Россия — Лига PARI 16-й тур Родина0 : 0
19.10.2025 Россия — Лига PARI 15-й тур 1 : 2Родина
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел1942
2
Повышение
Урал2040
3
Плей-офф за повышение
Спартак Кс2034
4
Плей-офф за повышение
Родина1934
5 КАМАЗ1930
6 Челябинск1929
7 Ротор1929
8 Нефтехимик2027
9 Арсенал Т2027
10 СКА-Хабаровск1925
11 Шинник1925
12 Енисей1921
13 Черноморец2021
14 Волга Ул2021
15 Уфа1919
16
Зона вылета
Торпедо М2018
17
Зона вылета
Сокол1915
18
Зона вылета
Чайка2011

