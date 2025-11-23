05:09 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 23 ноября
Свернуть список

Лидс Юнайтед - Астон Вилла 23 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 23-11-2025 16:00
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 40204
23 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Лидс Юнайтед
Астон Вилла

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Астон Вилла, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Астон Вилла
Бирмингем
1 Бразилия вр Лукас Перри
2 Англия зщ Джейден Богл
6 Уэльс зщ Джо Родон
15 Словения зщ Яка Бийол
3 Швеция зщ Габриэль Гудмундссон
4 Уэльс пз Итан Ампаду
11 США пз Бренден Ааронсон
8 Англия пз Шон Лонгстафф
18 Германия пз Антон Стах
19 Швейцария нп Ноа Окафор
14 Германия нп Лукас Нмеча
23 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
14 Испания зщ Пау Торрес
12 Франция зщ Лука Динь
2 Польша зщ Мэтти Кэш
4 Англия зщ Эзри Конса
44 Франция пз Бубакар Камара
7 Шотландия пз Джон Макгинн
24 Бельгия пз Амаду Онана
27 Англия нп Морган Роджерс
10 Аргентина нп Эмилиано Буэндия
11 Англия нп Олли Уоткинс
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
Испания Унаи Эмери
История личных встреч
13.01.2023 Англия - Премьер-лига 20-й тур Астон Вилла2 : 1Лидс Юнайтед
02.10.2022 Англия - Премьер-лига 9-й тур Лидс Юнайтед0 : 0Астон Вилла
10.03.2022 Англия - Премьер-лига 20-й тур Лидс Юнайтед0 : 3Астон Вилла
09.02.2022 Англия - Премьер-лига 24-й тур Астон Вилла3 : 3Лидс Юнайтед
27.02.2021 Англия - Премьер-лига 26-й тур Лидс Юнайтед0 : 1Астон Вилла
23.10.2020 Англия - Премьер-лига 6-й тур Астон Вилла0 : 3Лидс Юнайтед
28.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Лидс Юнайтед1 : 1Астон Вилла
23.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Астон Вилла2 : 3Лидс Юнайтед
13.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Астон Вилла1 : 0Лидс Юнайтед
01.12.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Лидс Юнайтед1 : 1Астон Вилла
09.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур 3 : 1Лидс Юнайтед
01.11.2025 Англия — Премьер-лига 10-й тур 3 : 0Лидс Юнайтед
24.10.2025 Англия — Премьер-лига 9-й тур Лидс Юнайтед2 : 1
18.10.2025 Англия — Премьер-лига 8-й тур 2 : 0Лидс Юнайтед
04.10.2025 Англия — Премьер-лига 7-й тур Лидс Юнайтед1 : 2
09.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур Астон Вилла4 : 0
06.11.2025 Лига Европы Общий этап. 4-й тур Астон Вилла2 : 0
01.11.2025 Англия — Премьер-лига 10-й тур 2 : 0Астон Вилла
26.10.2025 Англия — Премьер-лига 9-й тур Астон Вилла1 : 0
23.10.2025 Лига Европы Общий этап. 3-й тур 2 : 1Астон Вилла
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1126
2
Лига чемпионов
Челси1223
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити1122
4
Лига чемпионов
Кристал Пэлас1220
5
Лига Европы
Брайтон энд Хоув Альбион1219
6 Сандерленд1219
7 Борнмут1219
8 Тоттенхэм Хотспур1118
9 Астон Вилла1118
10 Манчестер Юнайтед1118
11 Ливерпуль1218
12 Брентфорд1216
13 Эвертон1115
14 Фулхэм1214
15 Ньюкасл Юнайтед1112
16 Ноттингем Форест1212
17 Вест Хэм Юнайтед1211
18
Зона вылета
Лидс Юнайтед1111
19
Зона вылета
Бёрнли1210
20
Зона вылета
Вулверхэмптон122

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close