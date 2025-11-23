Лидс Юнайтед - Астон Вилла 23 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 23-11-2025 16:00
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 40204
23 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Астон Вилла, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Астон Вилла
Бирмингем
|1
|вр
|Лукас Перри
|2
|зщ
|Джейден Богл
|6
|зщ
|Джо Родон
|15
|зщ
|Яка Бийол
|3
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|4
|пз
|Итан Ампаду
|11
|пз
|Бренден Ааронсон
|8
|пз
|Шон Лонгстафф
|18
|пз
|Антон Стах
|19
|нп
|Ноа Окафор
|14
|нп
|Лукас Нмеча
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|14
|зщ
|Пау Торрес
|12
|зщ
|Лука Динь
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|4
|зщ
|Эзри Конса
|44
|пз
|Бубакар Камара
|7
|пз
|Джон Макгинн
|24
|пз
|Амаду Онана
|27
|нп
|Морган Роджерс
|10
|нп
|Эмилиано Буэндия
|11
|нп
|Олли Уоткинс
Главные тренеры
|Даниэль Фарке
|Унаи Эмери
История личных встреч
|13.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|02.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
|10.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 3
|09.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 3
|27.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 1
|23.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 3
|28.04.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|1 : 1
|23.12.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|2 : 3
|13.04.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|1 : 0
|01.12.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|1 : 1
|09.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 1
|01.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|24.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|18.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
|04.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 2
|09.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|4 : 0
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 0
|01.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 0
|26.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|11
|26
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|12
|23
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|11
|22
| 4
Лига чемпионов
|Кристал Пэлас
|12
|20
| 5
Лига Европы
|Брайтон энд Хоув Альбион
|12
|19
|6
|Сандерленд
|12
|19
|7
|Борнмут
|12
|19
|8
|Тоттенхэм Хотспур
|11
|18
|9
|Астон Вилла
|11
|18
|10
|Манчестер Юнайтед
|11
|18
|11
|Ливерпуль
|12
|18
|12
|Брентфорд
|12
|16
|13
|Эвертон
|11
|15
|14
|Фулхэм
|12
|14
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|12
|16
|Ноттингем Форест
|12
|12
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|11
| 18
Зона вылета
|Лидс Юнайтед
|11
|11
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|12
|10
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|12
|2