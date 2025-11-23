Гронинген - ПЕК Зволле 23 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 23-11-2025 17:45
Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
23 Ноября 2025 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур
Главный судья: Алекс Бос (Лёсден, Нидерланды);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - ПЕК Зволле, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гронинген
Гронинген
ПЕК Зволле
Зволле
|1
|вр
|Этьен Вассен
|5
|зщ
|Марко Ренте
|3
|зщ
|Теймен Блокзейл
|4
|зщ
|Дис Янсе
|43
|зщ
|Марвин Персман
|8
|пз
|Tika de Jonge
|6
|пз
|Стейе Ресинк
|17
|пз
|David van der Werff
|10
|пз
|Юнес Таха
|14
|пз
|Йорг Схрёдерс
|26
|нп
|Том ван Берген
|16
|вр
|Том де Граф
|3
|зщ
|Оливер Артссен
|28
|зщ
|Simon Graves
|4
|зщ
|Ансельмо Гарсия Макналти
|2
|зщ
|Шерел Флоранус
|30
|пз
|Райан Томас
|35
|пз
|Жамиру Монтейру
|25
|пз
|Тейс Остинг
|19
|нп
|Ян Фаберски
|7
|нп
|Шола Шоретире
|10
|нп
|Кун Костонс
Главные тренеры
|Дик Люккин
История личных встреч
|18.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|2 : 0
|08.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|0 : 0
|20.02.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|1 : 1
|03.12.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|1 : 1
|16.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 0
|13.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|1 : 0
|01.02.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|1 : 0
|21.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|2 : 0
|29.04.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|3 : 2
|02.09.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|0 : 1
|09.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|2 : 0
|02.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|1 : 1
|30.10.2025
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|5 : 2
|25.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|1 : 2
|19.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|0 : 2
|08.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 0
|02.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|8 : 2
|28.10.2025
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 4
|25.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|2 : 2
|18.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|13
|34
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|12
|28
| 3
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|12
|24
| 4
Лига Европы
|Аякс
|12
|20
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|12
|19
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|12
|19
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|12
|18
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|12
|16
|9
|Гоу Эхед Иглс
|12
|16
|10
|Фортуна
|12
|16
|11
|Спарта
|12
|16
|12
|Херенвен
|12
|14
|13
|Волендам
|12
|13
|14
|НАК Бреда
|13
|12
|15
|ПЕК Зволле
|12
|12
| 16
Стыковая зона
|Эксельсиор
|12
|10
| 17
Зона вылета
|Телстар
|12
|9
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|12
|9