Гронинген - ПЕК Зволле 23 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 23-11-2025 17:45
Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
23 Ноября 2025 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур
Главный судья: Алекс Бос (Лёсден, Нидерланды);
Гронинген
ПЕК Зволле

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - ПЕК Зволле, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гронинген
Гронинген
ПЕК Зволле
Зволле
1 Нидерланды вр Этьен Вассен
5 Германия зщ Марко Ренте
3 Нидерланды зщ Теймен Блокзейл
4 Нидерланды зщ Дис Янсе
43 Бельгия зщ Марвин Персман
8 Нидерланды пз Tika de Jonge
6 Нидерланды пз Стейе Ресинк
17 Нидерланды пз David van der Werff
10 Марокко пз Юнес Таха
14 Нидерланды пз Йорг Схрёдерс
26 Нидерланды нп Том ван Берген
16 Нидерланды вр Том де Граф
3 Нидерланды зщ Оливер Артссен
28 Дания зщ Simon Graves
4 Ирландия зщ Ансельмо Гарсия Макналти
2 Кюрасао зщ Шерел Флоранус
30 Новая Зеландия пз Райан Томас
35 Кабо-Верде пз Жамиру Монтейру
25 Нидерланды пз Тейс Остинг
19 Польша нп Ян Фаберски
7 Англия нп Шола Шоретире
10 Нидерланды нп Кун Костонс
Главные тренеры
Нидерланды Дик Люккин
История личных встреч
18.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур ПЕК Зволле2 : 0Гронинген
08.12.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Гронинген0 : 0ПЕК Зволле
20.02.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 23-й тур ПЕК Зволле1 : 1Гронинген
03.12.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Гронинген1 : 1ПЕК Зволле
16.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур ПЕК Зволле1 : 0Гронинген
13.02.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Гронинген1 : 0ПЕК Зволле
01.02.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур ПЕК Зволле1 : 0Гронинген
21.09.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Гронинген2 : 0ПЕК Зволле
29.04.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур ПЕК Зволле3 : 2Гронинген
02.09.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Гронинген0 : 1ПЕК Зволле
09.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур 2 : 0Гронинген
02.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур Гронинген1 : 1
30.10.2025 Кубок Нидерландов 1-й раунд 5 : 2
25.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур 1 : 2Гронинген
19.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур Гронинген0 : 2
08.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур ПЕК Зволле1 : 0
02.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур 8 : 2ПЕК Зволле
28.10.2025 Кубок Нидерландов 1-й раунд 1 : 4ПЕК Зволле
25.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур ПЕК Зволле2 : 2
18.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур 2 : 2ПЕК Зволле
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1334
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1228
3
Лига чемпионов
АЗ Алкмар1224
4
Лига Европы
Аякс1220
5
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт1219
6
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1219
7
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген1218
8
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1216
9 Гоу Эхед Иглс1216
10 Фортуна1216
11 Спарта1216
12 Херенвен1214
13 Волендам1213
14 НАК Бреда1312
15 ПЕК Зволле1212
16
Стыковая зона
Эксельсиор1210
17
Зона вылета
Телстар129
18
Зона вылета
Хераклес129

Отзывы и комментарии к матчу

