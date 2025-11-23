05:13 ()
Воскресенье 23 ноября
Полесье - Эпицентр 23 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 23-11-2025 15:30
Стадион: Центральный (Житомир, Украина), вместимость: 5928
23 Ноября 2025 года в 16:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 13-й тур
Полесье
Эпицентр

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Полесье - Эпицентр, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Житомир, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Полесье
Житомир
Эпицентр
Дунаевцы
Главные тренеры
Украина Руслан Петрович Ротань
История личных встреч
09.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур 0 : 3Полесье
03.11.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур Полесье0 : 0
25.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур 0 : 4Полесье
18.10.2025 Украина — Премьер-лига 9-й тур Полесье0 : 0
04.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур Полесье4 : 0
07.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур Эпицентр1 : 2
01.11.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур Эпицентр2 : 3
24.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур 0 : 1Эпицентр
19.10.2025 Украина — Премьер-лига 9-й тур 1 : 3Эпицентр
03.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур Эпицентр1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр1330
2
Лига конференций
ЛНЗ Черкассы1326
3
Лига конференций
Полесье1223
4 Колос1322
5 Динамо К1320
6 Кривбасс1220
7 Металлист 19251320
8 Заря1219
9 Карпаты1318
10 Верес1216
11 Оболонь-Бровар1316
12 Кудровка1214
13
Стыковая зона
Эпицентр129
14
Стыковая зона
Александрия129
15
Зона вылета
Рух В127
16
Зона вылета
Полтава136

Отзывы и комментарии к матчу

