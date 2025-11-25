22:31 ()
Марсель - Ньюкасл Юнайтед 25 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-11-2025 22:00
Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
25 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Марсель
Ньюкасл Юнайтед

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 25 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель, Франция
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
1АргентинаврХеронимо Рульи
28ФранциязщБенжамен Павар
5АргентиназщЛеонардо Балерди
33Италиязщ Эмерсон
10АнглияпзМэйсон Гринвуд
17ДанияпзМэттью О'Райли
23ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
22СШАпзТимоти Веа
18БельгияпзАртур Вермерен
14БразилиянпИгор Пайшао
97ГабоннпПьер-Эмерик Обамеянг
1АнглияврНик Поуп
12ГерманиязщМалик Тшау
4НидерландызщСвен Ботман
33АнглиязщДэн Бёрн
21АнглиязщТино Ливраменто
39БразилияпзБруно Гимарайнс
8ИталияпзСандро Тонали
7Бразилияпз Жоэлинтон
23АнглиянпДжейкоб Мёрфи
27ГерманиянпНик Вольтемаде
11АнглиянпХарви Барнс
Главные тренеры
ИталияРоберто де Дзерби
АнглияЭдди Хау
История личных встреч
21.11.2025Франция — Лига 113-й тур1 : 5Марсель
08.11.2025Франция — Лига 112-й турМарсель3 : 0
05.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турМарсель0 : 1
01.11.2025Франция — Лига 111-й тур0 : 1Марсель
29.10.2025Франция — Лига 110-й турМарсель2 : 2
22.11.2025Англия — Премьер-лига12-й турНьюкасл Юнайтед2 : 1
09.11.2025Англия — Премьер-лига11-й тур3 : 1Ньюкасл Юнайтед
05.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турНьюкасл Юнайтед2 : 0
02.11.2025Англия — Премьер-лига10-й тур3 : 1Ньюкасл Юнайтед
29.10.2025Англия — Кубок лиги1/8 финалаНьюкасл Юнайтед2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Бавария412
2
1/8 финала
Арсенал412
3
1/8 финала
Интер М412
4
1/8 финала
Манчестер Сити410
5
1/8 финала
ПСЖ49
6
1/8 финала
Ньюкасл Юнайтед49
7
1/8 финала
Реал Мадрид49
8
1/8 финала
Ливерпуль49
9
Плей-офф
Галатасарай49
10
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур48
11
Плей-офф
Барселона47
12
Плей-офф
Челси47
13
Плей-офф
Спортинг47
14
Плей-офф
Боруссия Д47
15
Плей-офф
Карабах47
16
Плей-офф
Аталанта47
17
Плей-офф
Атлетико М46
18
Плей-офф
ПСВ Эйндховен45
19
Плей-офф
Монако45
20
Плей-офф
Пафос45
21
Плей-офф
Байер45
22
Плей-офф
Брюгге44
23
Плей-офф
Айнтрахт Ф44
24
Плей-офф
Наполи44
25 Марсель43
26 Ювентус43
27 Атлетик Б43
28 Юнион43
29 Будё-Глимт42
30 Славия П42
31 Олимпиакос42
32 Вильярреал41
33 Копенгаген41
34 Кайрат41
35 Бенфика40
36 Аякс40

