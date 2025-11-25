Марсель - Ньюкасл Юнайтед 25 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 25-11-2025 22:00
Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
25 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 25 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марсель
Марсель, Франция
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
|1
|вр
|Херонимо Рульи
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|33
|зщ
|Эмерсон
|10
|пз
|Мэйсон Гринвуд
|17
|пз
|Мэттью О'Райли
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|22
|пз
|Тимоти Веа
|18
|пз
|Артур Вермерен
|14
|нп
|Игор Пайшао
|97
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|1
|вр
|Ник Поуп
|12
|зщ
|Малик Тшау
|4
|зщ
|Свен Ботман
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|21
|зщ
|Тино Ливраменто
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|8
|пз
|Сандро Тонали
|7
|пз
|Жоэлинтон
|23
|нп
|Джейкоб Мёрфи
|27
|нп
|Ник Вольтемаде
|11
|нп
|Харви Барнс
Главные тренеры
|Роберто де Дзерби
|Эдди Хау
История личных встреч
|21.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|1 : 5
|08.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|3 : 0
|05.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 1
|01.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 1
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|2 : 2
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1
|09.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 1
|05.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 0
|02.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 1
|29.10.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Бавария
|4
|12
| 2
1/8 финала
|Арсенал
|4
|12
| 3
1/8 финала
|Интер М
|4
|12
| 4
1/8 финала
|Манчестер Сити
|4
|10
| 5
1/8 финала
|ПСЖ
|4
|9
| 6
1/8 финала
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|9
| 7
1/8 финала
|Реал Мадрид
|4
|9
| 8
1/8 финала
|Ливерпуль
|4
|9
| 9
Плей-офф
|Галатасарай
|4
|9
| 10
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|4
|8
| 11
Плей-офф
|Барселона
|4
|7
| 12
Плей-офф
|Челси
|4
|7
| 13
Плей-офф
|Спортинг
|4
|7
| 14
Плей-офф
|Боруссия Д
|4
|7
| 15
Плей-офф
|Карабах
|4
|7
| 16
Плей-офф
|Аталанта
|4
|7
| 17
Плей-офф
|Атлетико М
|4
|6
| 18
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|4
|5
| 19
Плей-офф
|Монако
|4
|5
| 20
Плей-офф
|Пафос
|4
|5
| 21
Плей-офф
|Байер
|4
|5
| 22
Плей-офф
|Брюгге
|4
|4
| 23
Плей-офф
|Айнтрахт Ф
|4
|4
| 24
Плей-офф
|Наполи
|4
|4
|25
|Марсель
|4
|3
|26
|Ювентус
|4
|3
|27
|Атлетик Б
|4
|3
|28
|Юнион
|4
|3
|29
|Будё-Глимт
|4
|2
|30
|Славия П
|4
|2
|31
|Олимпиакос
|4
|2
|32
|Вильярреал
|4
|1
|33
|Копенгаген
|4
|1
|34
|Кайрат
|4
|1
|35
|Бенфика
|4
|0
|36
|Аякс
|4
|0