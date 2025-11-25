22:32 ()
Свернуть список

Боруссия Д - Вильярреал 25 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-11-2025 22:00
Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
25 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Боруссия Д
Вильярреал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Вильярреал, которое состоится 25 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Вильярреал
Вильярреал, Испания
1ШвейцарияврГрегор Кобель
3ГерманиязщВальдемар Антон
4ГерманиязщНико Шлоттербек
26НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
20АвстрияпзМарсель Забитцер
24ШвецияпзДаниэль Свенссон
27ГерманияпзКарим Адейеми
23ГерманияпзЭмре Джан
13ГерманияпзПаскаль Грос
10ГерманияпзЮлиан Брандт
9ГвинеянпСеру Гирасси
1БразилияврЛуис Жуниор
8АргентиназщХуан Фойт
12ПортугалиязщРенату Вейга
26ИспаниязщПау Наварро
24ИспаниязщАльфонсо Педраса
19Кот-д'ИвуарпзНиколя Пепе
20ИспанияпзАльберто Молейро
16ГанапзТомас Парти
18СенегалпзПап Гейе
9ГрузиянпЖорж Микаутадзе
7ИспаниянпХерар Морено
Главные тренеры
ХорватияНико Ковач
ИспанияМарселино Гарсия Тораль
История личных встреч
06.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Боруссия Д2 : 2Вильярреал
22.11.2025Германия — Бундеслига11-й турБоруссия Д3 : 3
08.11.2025Германия — Бундеслига10-й тур1 : 1Боруссия Д
05.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур4 : 1Боруссия Д
31.10.2025Германия — Бундеслига9-й тур0 : 1Боруссия Д
28.10.2025Кубок Германии1/16 финала1 : 1 2 : 4Боруссия Д
22.11.2025Испания — Примера13-й турВильярреал2 : 1
08.11.2025Испания — Примера12-й тур0 : 2Вильярреал
05.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур1 : 0Вильярреал
01.11.2025Испания — Примера11-й турВильярреал4 : 0
29.10.2025Кубок Испании1-й раунд0 : 6Вильярреал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Бавария412
2
1/8 финала
Арсенал412
3
1/8 финала
Интер М412
4
1/8 финала
Манчестер Сити410
5
1/8 финала
ПСЖ49
6
1/8 финала
Ньюкасл Юнайтед49
7
1/8 финала
Реал Мадрид49
8
1/8 финала
Ливерпуль49
9
Плей-офф
Галатасарай49
10
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур48
11
Плей-офф
Барселона47
12
Плей-офф
Челси47
13
Плей-офф
Спортинг47
14
Плей-офф
Боруссия Д47
15
Плей-офф
Карабах47
16
Плей-офф
Аталанта47
17
Плей-офф
Атлетико М46
18
Плей-офф
ПСВ Эйндховен45
19
Плей-офф
Монако45
20
Плей-офф
Пафос45
21
Плей-офф
Байер45
22
Плей-офф
Брюгге44
23
Плей-офф
Айнтрахт Ф44
24
Плей-офф
Наполи44
25 Марсель43
26 Ювентус43
27 Атлетик Б43
28 Юнион43
29 Будё-Глимт42
30 Славия П42
31 Олимпиакос42
32 Вильярреал41
33 Копенгаген41
34 Кайрат41
35 Бенфика40
36 Аякс40

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close