Боруссия Д - Вильярреал 25 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 25-11-2025 22:00
Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
25 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Вильярреал, которое состоится 25 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Вильярреал
Вильярреал, Испания
|1
|вр
|Грегор Кобель
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|24
|пз
|Даниэль Свенссон
|27
|пз
|Карим Адейеми
|23
|пз
|Эмре Джан
|13
|пз
|Паскаль Грос
|10
|пз
|Юлиан Брандт
|9
|нп
|Серу Гирасси
|1
|вр
|Луис Жуниор
|8
|зщ
|Хуан Фойт
|12
|зщ
|Ренату Вейга
|26
|зщ
|Пау Наварро
|24
|зщ
|Альфонсо Педраса
|19
|пз
|Николя Пепе
|20
|пз
|Альберто Молейро
|16
|пз
|Томас Парти
|18
|пз
|Пап Гейе
|9
|нп
|Жорж Микаутадзе
|7
|нп
|Херар Морено
Главные тренеры
|Нико Ковач
|Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
|06.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2
|22.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|3 : 3
|08.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
|05.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|4 : 1
|31.10.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|0 : 1
|28.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 1 2 : 4
|22.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|2 : 1
|08.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|0 : 2
|05.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 0
|01.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|4 : 0
|29.10.2025
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 6
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Бавария
|4
|12
| 2
1/8 финала
|Арсенал
|4
|12
| 3
1/8 финала
|Интер М
|4
|12
| 4
1/8 финала
|Манчестер Сити
|4
|10
| 5
1/8 финала
|ПСЖ
|4
|9
| 6
1/8 финала
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|9
| 7
1/8 финала
|Реал Мадрид
|4
|9
| 8
1/8 финала
|Ливерпуль
|4
|9
| 9
Плей-офф
|Галатасарай
|4
|9
| 10
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|4
|8
| 11
Плей-офф
|Барселона
|4
|7
| 12
Плей-офф
|Челси
|4
|7
| 13
Плей-офф
|Спортинг
|4
|7
| 14
Плей-офф
|Боруссия Д
|4
|7
| 15
Плей-офф
|Карабах
|4
|7
| 16
Плей-офф
|Аталанта
|4
|7
| 17
Плей-офф
|Атлетико М
|4
|6
| 18
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|4
|5
| 19
Плей-офф
|Монако
|4
|5
| 20
Плей-офф
|Пафос
|4
|5
| 21
Плей-офф
|Байер
|4
|5
| 22
Плей-офф
|Брюгге
|4
|4
| 23
Плей-офф
|Айнтрахт Ф
|4
|4
| 24
Плей-офф
|Наполи
|4
|4
|25
|Марсель
|4
|3
|26
|Ювентус
|4
|3
|27
|Атлетик Б
|4
|3
|28
|Юнион
|4
|3
|29
|Будё-Глимт
|4
|2
|30
|Славия П
|4
|2
|31
|Олимпиакос
|4
|2
|32
|Вильярреал
|4
|1
|33
|Копенгаген
|4
|1
|34
|Кайрат
|4
|1
|35
|Бенфика
|4
|0
|36
|Аякс
|4
|0