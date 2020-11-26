04:48 ()
Свернуть список

ЦСКА - Динамо Мх 26 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-11-2025 17:00
26 Ноября 2025 года в 18:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
ЦСКА
Динамо Мх

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Динамо Мх, которое состоится 26 Ноября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
Швейцария Фабио Челестини
Россия Хасанби Эдуардович Биджиев
История личных встреч
08.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Динамо Мх0 : 1ЦСКА
05.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч Динамо Мх1 : 0ЦСКА
29.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур ЦСКА2 : 0Динамо Мх
19.10.2024 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур Динамо Мх0 : 1ЦСКА
22.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур 1 : 0ЦСКА
21.11.2025 Россия — МФЛ 30-й тур 0 : 2ЦСКА
07.11.2025 Россия — МФЛ 29-й тур ЦСКА3 : 2
23.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур 3 : 0Динамо Мх
01.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур Динамо Мх2 : 0
25.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур 1 : 1Динамо Мх
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ: ЦСКА — «Динамо» (Махачкала). Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени. В первом матче победило «Динамо» — 1:0.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Оренбург
Краснодар
1 : 3 26.11
Динамо Мх
ЦСКА
1 : 0 26.11
Команда12
Зенит
Динамо М
1 : 3 27.11
Спартак М
Локомотив М
3 : 1 26.11
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Торпедо М
Балтика
0 : 2
Арсенал Т
Рубин
0 : 0 3 : 2
Нефтехимик
Ростов
26.11
КАМАЗ
Крылья Советов
27.11

Отзывы и комментарии к матчу

