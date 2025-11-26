Олимпиакос - Реал Мадрид 26 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 26-11-2025 22:00
Стадион: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция), вместимость: 33500
26 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Олимпиакос - Реал Мадрид, которое состоится 26 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Олимпиакос
Пирей, Греция
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
|88
|вр
|Константинос Цолакис
|23
|зщ
|Родиней
|45
|зщ
|Панайотис Рецос
|5
|зщ
|Лоренцо Пирола
|3
|зщ
|Франсиско Ортега
|14
|пз
|Дани Гарсия
|22
|пз
|Шикинью
|56
|пз
|Даниэл Поденсе
|32
|пз
|Сантьяго Эссе
|10
|нп
|Желсон Мартинш
|9
|нп
|Айюб Эль-Кааби
|13
|вр
|Андрей Лунин
|17
|зщ
|Рауль Асенсио
|18
|зщ
|Альваро Фернандес
|12
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|6
|пз
|Эдуарду Камавинга
|15
|пз
|Арда Гюлер
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|7
|пз
|Винисиус Жуниор
|14
|пз
|Орельен Тчуамени
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
Главные тренеры
|Хосе Луис Мендилибар
|Хаби Алонсо
История личных встреч
|06.11.2007
|Лига чемпионов
|Группа C. 4-й тур
|0 : 0
|24.10.2007
|Лига чемпионов
|Группа C. 3-й тур
|4 : 2
|22.11.2025
|Греция — Суперлига
|11-й тур
|3 : 0
|09.11.2025
|Греция — Суперлига
|10-й тур
|1 : 3
|04.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 1
|01.11.2025
|Греция — Суперлига
|9-й тур
|2 : 1
|26.10.2025
|Греция — Суперлига
|8-й тур
|2 : 0
|23.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|2 : 2
|09.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|0 : 0
|04.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 0
|01.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|4 : 0
|26.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|2 : 1
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Олимпиакос» — «Реал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
