Олимпиакос - Реал Мадрид 26 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-11-2025 22:00
Стадион: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция), вместимость: 33500
26 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Олимпиакос
Реал Мадрид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Олимпиакос - Реал Мадрид, которое состоится 26 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Олимпиакос
Пирей, Греция
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
88 Греция вр Константинос Цолакис
23 Бразилия зщ Родиней
45 Греция зщ Панайотис Рецос
5 Италия зщ Лоренцо Пирола
3 Аргентина зщ Франсиско Ортега
14 Испания пз Дани Гарсия
22 Португалия пз Шикинью
56 Португалия пз Даниэл Поденсе
32 Аргентина пз Сантьяго Эссе
10 Португалия нп Желсон Мартинш
9 Марокко нп Айюб Эль-Кааби
13 Украина вр Андрей Лунин
17 Испания зщ Рауль Асенсио
18 Испания зщ Альваро Фернандес
12 Англия зщ Трент Александер-Арнольд
8 Уругвай пз Федерико Вальверде
6 Франция пз Эдуарду Камавинга
15 Турция пз Арда Гюлер
5 Англия пз Джуд Беллингем
7 Бразилия пз Винисиус Жуниор
14 Франция пз Орельен Тчуамени
10 Франция нп Килиан Мбаппе
Главные тренеры
Испания Хосе Луис Мендилибар
Испания Хаби Алонсо
История личных встреч
06.11.2007 Лига чемпионов Группа C. 4-й тур Олимпиакос0 : 0Реал Мадрид
24.10.2007 Лига чемпионов Группа C. 3-й тур Реал Мадрид4 : 2Олимпиакос
22.11.2025 Греция — Суперлига 11-й тур Олимпиакос3 : 0
09.11.2025 Греция — Суперлига 10-й тур 1 : 3Олимпиакос
04.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур Олимпиакос1 : 1
01.11.2025 Греция — Суперлига 9-й тур Олимпиакос2 : 1
26.10.2025 Греция — Суперлига 8-й тур Олимпиакос2 : 0
23.11.2025 Испания — Примера 13-й тур 2 : 2Реал Мадрид
09.11.2025 Испания — Примера 12-й тур 0 : 0Реал Мадрид
04.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 1 : 0Реал Мадрид
01.11.2025 Испания — Примера 11-й тур Реал Мадрид4 : 0
26.10.2025 Испания — Примера 10-й тур Реал Мадрид2 : 1
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Олимпиакос» — «Реал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Бавария412
2
1/8 финала
Арсенал412
3
1/8 финала
Интер М412
4
1/8 финала
Манчестер Сити410
5
1/8 финала
ПСЖ49
6
1/8 финала
Ньюкасл Юнайтед49
7
1/8 финала
Реал Мадрид49
8
1/8 финала
Ливерпуль49
9
Плей-офф
Галатасарай59
10
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур48
11
Плей-офф
Барселона47
12
Плей-офф
Челси47
13
Плей-офф
Спортинг47
14
Плей-офф
Боруссия Д47
15
Плей-офф
Карабах47
16
Плей-офф
Аталанта47
17
Плей-офф
Атлетико М46
18
Плей-офф
Юнион56
19
Плей-офф
ПСВ Эйндховен45
20
Плей-офф
Монако45
21
Плей-офф
Пафос45
22
Плей-офф
Байер45
23
Плей-офф
Брюгге44
24
Плей-офф
Айнтрахт Ф44
25 Наполи44
26 Марсель43
27 Ювентус43
28 Бенфика53
29 Атлетик Б43
30 Будё-Глимт42
31 Славия П42
32 Олимпиакос42
33 Вильярреал41
34 Копенгаген41
35 Кайрат41
36 Аякс50

