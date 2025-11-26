04:49 ()
Айнтрахт Ф - Аталанта 26 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-11-2025 22:00
Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 58000
26 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Айнтрахт Ф
Аталанта

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Аталанта, которое состоится 26 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Аталанта
Бергамо, Италия
23 Германия вр Михаэль Цеттерер
4 Германия зщ Робин Кох
3 Бельгия зщ Артур Теате
13 Дания зщ Расмус Кристенсен
21 Германия зщ Натаниэль Браун
8 Алжир пз Фарес Шаиби
27 Германия пз Марио Гётце
18 Германия пз Махмуд Дауд
20 Япония пз Рицу Доан
7 Германия пз Ансгар Кнауфф
9 Германия нп Жонатан Буркардт
29 Италия вр Марко Карнезекки
19 Албания зщ Берат Джимсити
69 Италия зщ Хонест Аханор
4 Швеция зщ Исак Хин
16 Италия пз Рауль Белланова
13 Бразилия пз Эдерсон
15 Нидерланды пз Мартен де Рон
77 Италия пз Давиде Дзаппакоста
17 Бельгия пз Шарль Де Кетеларе
8 Хорватия пз Марио Пашалич
11 Нигерия нп Адемола Лукман
Главные тренеры
Германия Дино Топпмёллер
Хорватия Иван Юрич
Италия Раффаэле Палладино
Италия Раффаэле Палладино
История личных встреч
22.11.2025 Германия — Бундеслига 11-й тур 3 : 4Айнтрахт Ф
09.11.2025 Германия — Бундеслига 10-й тур Айнтрахт Ф1 : 0
04.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 0 : 0Айнтрахт Ф
01.11.2025 Германия — Бундеслига 9-й тур 1 : 1Айнтрахт Ф
28.10.2025 Кубок Германии 1/16 финала Айнтрахт Ф1 : 1 2 : 4
22.11.2025 Италия — Серия А 12-й тур 3 : 1Аталанта
09.11.2025 Италия — Серия А 11-й тур Аталанта0 : 3
05.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 0 : 1Аталанта
01.11.2025 Италия — Серия А 10-й тур 1 : 0Аталанта
28.10.2025 Италия — Серия А 9-й тур Аталанта1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Бавария412
2
1/8 финала
Арсенал412
3
1/8 финала
Интер М412
4
1/8 финала
Манчестер Сити410
5
1/8 финала
ПСЖ49
6
1/8 финала
Ньюкасл Юнайтед49
7
1/8 финала
Реал Мадрид49
8
1/8 финала
Ливерпуль49
9
Плей-офф
Галатасарай59
10
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур48
11
Плей-офф
Барселона47
12
Плей-офф
Челси47
13
Плей-офф
Спортинг47
14
Плей-офф
Боруссия Д47
15
Плей-офф
Карабах47
16
Плей-офф
Аталанта47
17
Плей-офф
Атлетико М46
18
Плей-офф
Юнион56
19
Плей-офф
ПСВ Эйндховен45
20
Плей-офф
Монако45
21
Плей-офф
Пафос45
22
Плей-офф
Байер45
23
Плей-офф
Брюгге44
24
Плей-офф
Айнтрахт Ф44
25 Наполи44
26 Марсель43
27 Ювентус43
28 Бенфика53
29 Атлетик Б43
30 Будё-Глимт42
31 Славия П42
32 Олимпиакос42
33 Вильярреал41
34 Копенгаген41
35 Кайрат41
36 Аякс50

