Копенгаген - Кайрат 26 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 26-11-2025 19:45
Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 38065
26 Ноября 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Ник Уолш (Шотландия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Копенгаген - Кайрат, которое состоится 26 Ноября 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Паркен (Копенгаген, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
|1
|вр
|Доминик Котарски
|5
|зщ
|Габриэл Перейра
|6
|зщ
|Пантелис Хацидиакос
|15
|зщ
|Маркос Лопес
|20
|зщ
|Дзюнносукэ Судзуки
|12
|пз
|Лукас Лерагер
|10
|пз
|Мохамед Эльюнусси
|21
|пз
|Мадс Мадсен
|11
|нп
|Джордан Ларссон
|16
|нп
|Роберт
|14
|нп
|Андреас Корнелиус
|77
|вр
|Темирлан Анарбеков
|24
|зщ
|Александр Мрынский
|80
|зщ
|Егор Сорокин
|3
|зщ
|Луиш Мата
|15
|зщ
|Офри Арад
|14
|зщ
|Александр Мартынович
|18
|пз
|Дан Глейзер
|55
|нп
|Валерий Громыко
|7
|нп
|Жоржинью
|9
|нп
|Дастан Сатпаев
|26
|нп
|Эдмилсон
Главные тренеры
|Якоб Неэструп
|Рафаэль Радикович Уразбахтин
История личных встреч
|23.11.2025
|Дания — Суперлига
|16-й тур
|1 : 0
|09.11.2025
|Дания — Суперлига
|15-й тур
|2 : 0
|04.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|4 : 0
|01.11.2025
|Дания — Суперлига
|14-й тур
|3 : 2
|26.10.2025
|Дания — Суперлига
|13-й тур
|0 : 0
|05.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 1
|26.10.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|21.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 0
|17.10.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 1
|05.10.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|24-й тур
|5 : 0
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Копенгаген» — «Кайрат». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Бавария
|4
|12
| 2
1/8 финала
|Арсенал
|4
|12
| 3
1/8 финала
|Интер М
|4
|12
| 4
1/8 финала
|Манчестер Сити
|4
|10
| 5
1/8 финала
|ПСЖ
|4
|9
| 6
1/8 финала
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|9
| 7
1/8 финала
|Реал Мадрид
|4
|9
| 8
1/8 финала
|Ливерпуль
|4
|9
| 9
Плей-офф
|Галатасарай
|5
|9
| 10
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|4
|8
| 11
Плей-офф
|Барселона
|4
|7
| 12
Плей-офф
|Челси
|4
|7
| 13
Плей-офф
|Спортинг
|4
|7
| 14
Плей-офф
|Боруссия Д
|4
|7
| 15
Плей-офф
|Карабах
|4
|7
| 16
Плей-офф
|Аталанта
|4
|7
| 17
Плей-офф
|Атлетико М
|4
|6
| 18
Плей-офф
|Юнион
|5
|6
| 19
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|4
|5
| 20
Плей-офф
|Монако
|4
|5
| 21
Плей-офф
|Пафос
|4
|5
| 22
Плей-офф
|Байер
|4
|5
| 23
Плей-офф
|Брюгге
|4
|4
| 24
Плей-офф
|Айнтрахт Ф
|4
|4
|25
|Наполи
|4
|4
|26
|Марсель
|4
|3
|27
|Ювентус
|4
|3
|28
|Бенфика
|5
|3
|29
|Атлетик Б
|4
|3
|30
|Будё-Глимт
|4
|2
|31
|Славия П
|4
|2
|32
|Олимпиакос
|4
|2
|33
|Вильярреал
|4
|1
|34
|Копенгаген
|4
|1
|35
|Кайрат
|4
|1
|36
|Аякс
|5
|0