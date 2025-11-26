04:49 ()
Свернуть список

Копенгаген - Кайрат 26 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-11-2025 19:45
Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 38065
26 Ноября 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Ник Уолш (Шотландия);
Копенгаген
Кайрат

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Копенгаген - Кайрат, которое состоится 26 Ноября 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Паркен (Копенгаген, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1 Хорватия вр Доминик Котарски
5 Бразилия зщ Габриэл Перейра
6 Греция зщ Пантелис Хацидиакос
15 Перу зщ Маркос Лопес
20 Япония зщ Дзюнносукэ Судзуки
12 Дания пз Лукас Лерагер
10 Норвегия пз Мохамед Эльюнусси
21 Дания пз Мадс Мадсен
11 Швеция нп Джордан Ларссон
16 Бразилия нп Роберт
14 Дания нп Андреас Корнелиус
77 Казахстан вр Темирлан Анарбеков
24 Казахстан зщ Александр Мрынский
80 Россия зщ Егор Сорокин
3 Португалия зщ Луиш Мата
15 Израиль зщ Офри Арад
14 Беларусь зщ Александр Мартынович
18 Израиль пз Дан Глейзер
55 Беларусь нп Валерий Громыко
7 Португалия нп Жоржинью
9 Казахстан нп Дастан Сатпаев
26 Бразилия нп Эдмилсон
Главные тренеры
Дания Якоб Неэструп
Казахстан Рафаэль Радикович Уразбахтин
История личных встреч
23.11.2025 Дания — Суперлига 16-й тур Копенгаген1 : 0
09.11.2025 Дания — Суперлига 15-й тур 2 : 0Копенгаген
04.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 4 : 0Копенгаген
01.11.2025 Дания — Суперлига 14-й тур Копенгаген3 : 2
26.10.2025 Дания — Суперлига 13-й тур Копенгаген0 : 0
05.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 2 : 1Кайрат
26.10.2025 Казахстан — Премьер-лига 26-й тур Кайрат1 : 1
21.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Кайрат0 : 0
17.10.2025 Казахстан — Премьер-лига 25-й тур 0 : 1Кайрат
05.10.2025 Казахстан — Премьер-лига 24-й тур Кайрат5 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Копенгаген» — «Кайрат». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Бавария412
2
1/8 финала
Арсенал412
3
1/8 финала
Интер М412
4
1/8 финала
Манчестер Сити410
5
1/8 финала
ПСЖ49
6
1/8 финала
Ньюкасл Юнайтед49
7
1/8 финала
Реал Мадрид49
8
1/8 финала
Ливерпуль49
9
Плей-офф
Галатасарай59
10
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур48
11
Плей-офф
Барселона47
12
Плей-офф
Челси47
13
Плей-офф
Спортинг47
14
Плей-офф
Боруссия Д47
15
Плей-офф
Карабах47
16
Плей-офф
Аталанта47
17
Плей-офф
Атлетико М46
18
Плей-офф
Юнион56
19
Плей-офф
ПСВ Эйндховен45
20
Плей-офф
Монако45
21
Плей-офф
Пафос45
22
Плей-офф
Байер45
23
Плей-офф
Брюгге44
24
Плей-офф
Айнтрахт Ф44
25 Наполи44
26 Марсель43
27 Ювентус43
28 Бенфика53
29 Атлетик Б43
30 Будё-Глимт42
31 Славия П42
32 Олимпиакос42
33 Вильярреал41
34 Копенгаген41
35 Кайрат41
36 Аякс50

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close