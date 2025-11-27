02:18 ()
Панатинаикос - Штурм 27 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 27-11-2025 22:00
Стадион: Олимпик - Спирос Луис (Афины, Греция), вместимость: 71030
27 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 5-й тур
Панатинаикос
Штурм

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Панатинаикос - Штурм, которое состоится 27 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик - Спирос Луис (Афины, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Панатинаикос
Афины, Греция
Штурм
Грац, Австрия
Главные тренеры
ГрецияХристос Контис
ИспанияРафаэль Бенитес
АвстрияЮрген Зоймель
История личных встреч
05.11.2009Лига ЕвропыГруппа F. 4-й турШтурм0 : 1Панатинаикос
22.10.2009Лига ЕвропыГруппа F. 3-й турПанатинаикос1 : 0Штурм
23.11.2025Греция — Суперлига11-й тур0 : 3Панатинаикос
09.11.2025Греция — Суперлига10-й турПанатинаикос2 : 1
06.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й тур0 : 1Панатинаикос
01.11.2025Греция — Суперлига9-й тур1 : 0Панатинаикос
26.10.2025Греция — Суперлига8-й турПанатинаикос2 : 0
23.11.2025Австрия — Бундеслига14-й турШтурм1 : 3
09.11.2025Австрия — Бундеслига13-й турШтурм1 : 1
06.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й турШтурм0 : 0
02.11.2025Австрия — Бундеслига12-й тур2 : 1Штурм
29.10.2025Кубок Австрии1/8 финала1 : 1 9 : 10Штурм
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Мидтьюлланн412
2
1/8 финала
Фрайбург410
3
1/8 финала
Ференцварош410
4
1/8 финала
Сельта49
5
1/8 финала
Брага49
6
1/8 финала
Астон Вилла49
7
1/8 финала
Лион49
8
1/8 финала
Виктория Пльзень48
9
Плей-офф
Бетис48
10
Плей-офф
Динамо З47
11
Плей-офф
ПАОК47
12
Плей-офф
Бранн47
13
Плей-офф
Генк47
14
Плей-офф
Порту47
15
Плей-офф
Фенербахче47
16
Плей-офф
Панатинаикос46
17
Плей-офф
Базель46
18
Плей-офф
Гоу Эхед Иглс46
19
Плей-офф
Лилль46
20
Плей-офф
Рома46
21
Плей-офф
Штутгарт46
22
Плей-офф
Янг Бойз46
23
Плей-офф
Ноттингем Форест45
24
Плей-офф
Болонья45
25 Селтик44
26 Црвена Звезда44
27 Штурм44
28 Ред Булл Зальцбург43
29 Фейеноорд43
30 Лудогорец43
31 ФКСБ43
32 Утрехт41
33 Мальмё41
34 Маккаби Т-А41
35 Ницца40
36 Рейнджерс40

