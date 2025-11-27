02:18 ()
Рома - Мидтьюлланн 27 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 27-11-2025 19:45
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
27 Ноября 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Никола Дабанович (Черногория);
Рома
Мидтьюлланн

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Мидтьюлланн, которое состоится 27 Ноября 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим, Италия
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
99СербияврМиле Свилар
19ТурциязщЗеки Челик
23ИталиязщДжанлука Манчини
5Кот-д'ИвуарзщЭван Н'Дика
43БразилиязщУэсли Франса
4ИталияпзБриан Кристанте
8ФранцияпзНейл Эль-Айнауи
12ГрецияпзКонстантинос Цимикас
18АргентинапзМатиас Соуле
7ИталияпзЛоренцо Пеллегрини
11ИрландиянпЭван Фергюсон
16ИсландияврЭлиас Рабн Олафссон
3Южная КореязщХан Бом Ли
6ХорватиязщМартин Эрлич
22ДаниязщМадс Бек Сёренсен
43ШвейцариязщКевин Мбабу
8ДанияпзФилип Биллинг
21ЭквадорпзДениль Кастильо
58ТурцияпзАраль Шимшир
11ЧилипзДарио Осорио
10Южная КореянпЧхо Кю Сун
7Гвинея-БисаунпФранкулину Джу
Главные тренеры
ИталияДжан Пьеро Гасперини
ДанияМайк Тулльберг
История личных встреч
23.11.2025Италия — Серия А12-й тур1 : 3Рома
09.11.2025Италия — Серия А11-й турРома2 : 0
06.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й тур0 : 2Рома
02.11.2025Италия — Серия А10-й тур1 : 0Рома
29.10.2025Италия — Серия А9-й турРома2 : 1
23.11.2025Дания — Суперлига16-й тур2 : 1Мидтьюлланн
09.11.2025Дания — Суперлига15-й тур0 : 2Мидтьюлланн
06.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й турМидтьюлланн3 : 1
03.11.2025Дания — Суперлига14-й турМидтьюлланн1 : 1
26.10.2025Дания — Суперлига13-й тур0 : 4Мидтьюлланн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Мидтьюлланн412
2
1/8 финала
Фрайбург410
3
1/8 финала
Ференцварош410
4
1/8 финала
Сельта49
5
1/8 финала
Брага49
6
1/8 финала
Астон Вилла49
7
1/8 финала
Лион49
8
1/8 финала
Виктория Пльзень48
9
Плей-офф
Бетис48
10
Плей-офф
Динамо З47
11
Плей-офф
ПАОК47
12
Плей-офф
Бранн47
13
Плей-офф
Генк47
14
Плей-офф
Порту47
15
Плей-офф
Фенербахче47
16
Плей-офф
Панатинаикос46
17
Плей-офф
Базель46
18
Плей-офф
Гоу Эхед Иглс46
19
Плей-офф
Лилль46
20
Плей-офф
Рома46
21
Плей-офф
Штутгарт46
22
Плей-офф
Янг Бойз46
23
Плей-офф
Ноттингем Форест45
24
Плей-офф
Болонья45
25 Селтик44
26 Црвена Звезда44
27 Штурм44
28 Ред Булл Зальцбург43
29 Фейеноорд43
30 Лудогорец43
31 ФКСБ43
32 Утрехт41
33 Мальмё41
34 Маккаби Т-А41
35 Ницца40
36 Рейнджерс40

