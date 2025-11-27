02:19 ()
Риека - АЕК Ларнака 27 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 27-11-2025 22:00
Стадион: Риека (Риека, Хорватия), вместимость: 8274
27 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 4-й тур
Риека
АЕК Ларнака

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риека - АЕК Ларнака, которое состоится 27 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Риека (Риека, Хорватия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Риека
Риека, Хорватия
АЕК Ларнака
Ларнака, Кипр
Главные тренеры
ЧерногорияРадомир Джалович
ИспанияВиктор Санчес
ИспанияВиктор Санчес
ИспанияВиктор Санчес
ИспанияИманоль Идьякес
История личных встреч
22.11.2025Хорватия — Первая лига14-й турРиека5 : 0
09.11.2025Хорватия — Первая лига13-й тур1 : 0Риека
06.11.2025Лига конференцийОбщий этап. 3-й тур1 : 1Риека
01.11.2025Хорватия — Первая лига12-й тур2 : 1Риека
27.10.2025Хорватия — Первая лига11-й турРиека4 : 2
22.11.2025Кипр — Первый дивизион11-й тур1 : 4АЕК Ларнака
09.11.2025Кипр — Первый дивизион10-й турАЕК Ларнака1 : 0
06.11.2025Лига конференцийОбщий этап. 3-й турАЕК Ларнака0 : 0
02.11.2025Кипр — Первый дивизион9-й тур1 : 2АЕК Ларнака
27.10.2025Кипр — Первый дивизион8-й турАЕК Ларнака1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Самсунспор39
2
1/8 финала
Целе39
3
1/8 финала
Майнц39
4
1/8 финала
АЕК Ларнака37
5
1/8 финала
Лозанна37
6
1/8 финала
Райо Вальекано37
7
1/8 финала
Страсбург37
8
1/8 финала
Фиорентина36
9
Плей-офф
Кристал Пэлас36
10
Плей-офф
Шахтёр36
11
Плей-офф
Дрита35
12
Плей-офф
КуПС35
13
Плей-офф
Ракув35
14
Плей-офф
Ягеллония35
15
Плей-офф
Ноа34
16
Плей-офф
Риека34
17
Плей-офф
Сигма Оломоуц34
18
Плей-офф
Университатя Кр34
19
Плей-офф
Линкольн34
20
Плей-офф
АЕК Афины34
21
Плей-офф
Шкендия34
22
Плей-офф
Спарта П34
23
Плей-офф
Динамо К33
24
Плей-офф
Лех П33
25 Легия33
26 АЗ Алкмар33
27 Зриньски33
28 Хеккен32
29 Омония32
30 Шелбурн31
31 Шэмрок Роверс31
32 Брейдаблик31
33 Абердин31
34 Слован Бр30
35 Хамрун Спартанс30
36 Рапид В30

Отзывы и комментарии к матчу

