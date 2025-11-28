00:01 ()
Четверг 27 ноября
Пятница 28 ноября
Хетафе - Эльче 28 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 28-11-2025 22:00
Стадион: Колисеум (Хетафе, Испания), вместимость: 17393
28 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 14-й тур
Хетафе
Эльче

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Эльче, которое состоится 28 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хетафе
Хетафе
Эльче
Эльче
13 Испания вр Давид Сория
2 Того зщ Джене
21 Испания зщ Хуан Иглесиас
22 Португалия зщ Домингуш Дуарте
17 Испания зщ Кико Фемения
16 Испания зщ Диего Рико
5 Испания пз Луис Милья
8 Уругвай пз Мауро Арамбарри
23 Испания нп Адриан Лисо
9 Испания нп Борха Майораль
18 Испания нп Алекс Санкрис
13 Испания вр Иньяки Пенья
39 Испания зщ Эктор Форт
15 Испания зщ Альваро Нуньес
22 Австрия зщ Давид Аффенгрубер
6 Испания зщ Педро Бигас
19 ДР Конго пз Грэйди Диангана
8 Испания пз Марк Агуадо
14 Испания пз Алейс Фебас
11 Испания нп Херман Валера
10 Испания нп Рафаэль Мир
9 Португалия нп Андре Силва
Главные тренеры
Испания Хосе Бордалас
Испания Эдер Сарабия
История личных встреч
20.05.2023 Испания - Примера 35-й тур Хетафе1 : 1Эльче
31.10.2022 Испания - Примера 12-й тур Эльче0 : 1Хетафе
22.05.2022 Испания - Примера 38-й тур Эльче3 : 1Хетафе
13.09.2021 Испания - Примера 4-й тур Хетафе0 : 1Эльче
21.03.2021 Испания - Примера 28-й тур Хетафе1 : 1Эльче
11.01.2021 Испания - Примера 18-й тур Эльче1 : 3Хетафе
19.05.2017 Испания - Сегунда Сегунда. 39-й тур Хетафе2 : 0Эльче
10.12.2016 Испания - Сегунда Сегунда. 18-й тур Эльче2 : 2Хетафе
09.04.2015 Испания - Примера 30-й тур Эльче0 : 1Хетафе
08.11.2014 Испания - Примера 11-й тур Хетафе0 : 0Эльче
23.11.2025 Испания — Примера 13-й тур Хетафе0 : 1
09.11.2025 Испания — Примера 12-й тур 1 : 0Хетафе
31.10.2025 Испания — Примера 11-й тур Хетафе2 : 1
25.10.2025 Испания — Примера 10-й тур 0 : 1Хетафе
19.10.2025 Испания — Примера 9-й тур Хетафе0 : 1
23.11.2025 Испания — Примера 13-й тур Эльче2 : 2
07.11.2025 Испания — Примера 12-й тур Эльче1 : 1
02.11.2025 Испания — Примера 11-й тур 3 : 1Эльче
25.10.2025 Испания — Примера 10-й тур 1 : 0Эльче
19.10.2025 Испания — Примера 9-й тур Эльче0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид1332
2
Лига чемпионов
Барселона1331
3
Лига чемпионов
Вильярреал1329
4
Лига чемпионов
Атлетико М1328
5
Лига Европы
Бетис1321
6
Лига конференций
Эспаньол1321
7 Хетафе1317
8 Атлетик Б1317
9 Эльче1316
10 Реал Сосьедад1316
11 Севилья1316
12 Райо Вальекано1316
13 Сельта1316
14 Алавес1315
15 Валенсия1313
16 Мальорка1312
17 Осасуна1311
18
Зона вылета
Жирона1311
19
Зона вылета
Леванте139
20
Зона вылета
Овьедо139

