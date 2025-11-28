Хетафе - Эльче 28 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 28-11-2025 22:00
Стадион: Колисеум (Хетафе, Испания), вместимость: 17393
28 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 14-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Эльче, которое состоится 28 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хетафе
Эльче
|13
|вр
|Давид Сория
|2
|зщ
|Джене
|21
|зщ
|Хуан Иглесиас
|22
|зщ
|Домингуш Дуарте
|17
|зщ
|Кико Фемения
|16
|зщ
|Диего Рико
|5
|пз
|Луис Милья
|8
|пз
|Мауро Арамбарри
|23
|нп
|Адриан Лисо
|9
|нп
|Борха Майораль
|18
|нп
|Алекс Санкрис
|13
|вр
|Иньяки Пенья
|39
|зщ
|Эктор Форт
|15
|зщ
|Альваро Нуньес
|22
|зщ
|Давид Аффенгрубер
|6
|зщ
|Педро Бигас
|19
|пз
|Грэйди Диангана
|8
|пз
|Марк Агуадо
|14
|пз
|Алейс Фебас
|11
|нп
|Херман Валера
|10
|нп
|Рафаэль Мир
|9
|нп
|Андре Силва
Главные тренеры
|Хосе Бордалас
|Эдер Сарабия
История личных встреч
|20.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 1
|31.10.2022
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 1
|22.05.2022
|Испания - Примера
|38-й тур
|3 : 1
|13.09.2021
|Испания - Примера
|4-й тур
|0 : 1
|21.03.2021
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 1
|11.01.2021
|Испания - Примера
|18-й тур
|1 : 3
|19.05.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 39-й тур
|2 : 0
|10.12.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 18-й тур
|2 : 2
|09.04.2015
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 1
|08.11.2014
|Испания - Примера
|11-й тур
|0 : 0
|23.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|0 : 1
|09.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 0
|31.10.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|2 : 1
|25.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|0 : 1
|19.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 1
|23.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|2 : 2
|07.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 1
|02.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|3 : 1
|25.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 0
|19.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|13
|32
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|13
|31
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|13
|29
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|13
|28
| 5
Лига Европы
|Бетис
|13
|21
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|13
|21
|7
|Хетафе
|13
|17
|8
|Атлетик Б
|13
|17
|9
|Эльче
|13
|16
|10
|Реал Сосьедад
|13
|16
|11
|Севилья
|13
|16
|12
|Райо Вальекано
|13
|16
|13
|Сельта
|13
|16
|14
|Алавес
|13
|15
|15
|Валенсия
|13
|13
|16
|Мальорка
|13
|12
|17
|Осасуна
|13
|11
| 18
Зона вылета
|Жирона
|13
|11
| 19
Зона вылета
|Леванте
|13
|9
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|13
|9