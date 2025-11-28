Боруссия М - РБ Лейпциг 28 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 28-11-2025 21:30
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
28 Ноября 2025 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 12-й тур
Главный судья: Тимо Герах (Ландау, Германия);
Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
РБ Лейпциг
Лейпциг
|33
|вр
|Мориц Николас
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|4
|зщ
|Кевин Дикс
|26
|зщ
|Лукас Ульрих
|17
|пз
|Йенс Кастроп
|6
|пз
|Янник Энгельхардт
|10
|пз
|Флориан Нойхаус
|27
|пз
|Рокко Райц
|9
|нп
|Франк Онора
|15
|нп
|Харис Табакович
|1
|вр
|Петер Гулачи
|17
|зщ
|Ридле Баку
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|22
|зщ
|Давид Раум
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|13
|пз
|Николас Зайвальд
|14
|пз
|Кристоф Баумгартнер
|24
|пз
|Ксавер Шлагер
|49
|нп
|Ян Диоманд
|11
|нп
|Конрад Хардер
|7
|нп
|Антонио Нуса
Главные тренеры
|Херардо Сеоане
|Оле Вернер
История личных встреч
|29.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|1 : 0
|09.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|0 : 0
|17.02.2024
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|2 : 0
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|0 : 1
|11.03.2023
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|3 : 0
|17.09.2022
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|3 : 0
|02.05.2022
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 1
|11.12.2021
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|4 : 1
|27.02.2021
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|3 : 2
|31.10.2020
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|1 : 0
|22.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|0 : 3
|08.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|3 : 1
|01.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|0 : 4
|28.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 1
|25.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|0 : 3
|23.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|2 : 0
|08.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|3 : 1
|01.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|3 : 1
|28.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 4
|25.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|0 : 6
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|11
|31
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|11
|25
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|11
|23
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|11
|22
| 5
Лига Европы
|Штутгарт
|11
|22
| 6
Лига конференций
|Айнтрахт Ф
|11
|20
|7
|Хоффенхайм
|11
|20
|8
|Унион
|11
|15
|9
|Вердер
|11
|15
|10
|Кёльн
|11
|14
|11
|Фрайбург
|11
|13
|12
|Боруссия М
|11
|12
|13
|Аугсбург
|11
|10
|14
|Гамбург
|11
|9
|15
|Вольфсбург
|11
|8
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|11
|7
| 17
Зона вылета
|Майнц
|11
|6
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|11
|5