Боруссия М - РБ Лейпциг 28 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 28-11-2025 21:30
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
28 Ноября 2025 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 12-й тур
Главный судья: Тимо Герах (Ландау, Германия);
Боруссия М
РБ Лейпциг

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - РБ Лейпциг, которое состоится 28 Ноября 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
РБ Лейпциг
Лейпциг
33 Германия вр Мориц Николас
29 США зщ Джозеф Скалли
30 Швейцария зщ Нико Эльведи
4 Индонезия зщ Кевин Дикс
26 Германия зщ Лукас Ульрих
17 Южная Корея пз Йенс Кастроп
6 Германия пз Янник Энгельхардт
10 Германия пз Флориан Нойхаус
27 Германия пз Рокко Райц
9 Франция нп Франк Онора
15 Босния и Герцеговина нп Харис Табакович
1 Венгрия вр Петер Гулачи
17 Германия зщ Ридле Баку
4 Венгрия зщ Вилли Орбан
22 Германия зщ Давид Раум
23 Франция зщ Кастелло Люкеба
13 Австрия пз Николас Зайвальд
14 Австрия пз Кристоф Баумгартнер
24 Австрия пз Ксавер Шлагер
49 Кот-д'Ивуар нп Ян Диоманд
11 Дания нп Конрад Хардер
7 Норвегия нп Антонио Нуса
Главные тренеры
Швейцария Херардо Сеоане
Германия Оле Вернер
История личных встреч
29.03.2025 Германия — Бундеслига 27-й тур Боруссия М1 : 0РБ Лейпциг
09.11.2024 Германия — Бундеслига 10-й тур РБ Лейпциг0 : 0Боруссия М
17.02.2024 Германия - Бундеслига 22-й тур РБ Лейпциг2 : 0Боруссия М
23.09.2023 Германия - Бундеслига 5-й тур Боруссия М0 : 1РБ Лейпциг
11.03.2023 Германия - Бундеслига 24-й тур РБ Лейпциг3 : 0Боруссия М
17.09.2022 Германия - Бундеслига 7-й тур Боруссия М3 : 0РБ Лейпциг
02.05.2022 Германия - Бундеслига 32-й тур Боруссия М3 : 1РБ Лейпциг
11.12.2021 Германия - Бундеслига 15-й тур РБ Лейпциг4 : 1Боруссия М
27.02.2021 Германия — Бундеслига 23-й тур РБ Лейпциг3 : 2Боруссия М
31.10.2020 Германия — Бундеслига 6-й тур Боруссия М1 : 0РБ Лейпциг
22.11.2025 Германия — Бундеслига 11-й тур 0 : 3Боруссия М
08.11.2025 Германия — Бундеслига 10-й тур Боруссия М3 : 1
01.11.2025 Германия — Бундеслига 9-й тур 0 : 4Боруссия М
28.10.2025 Кубок Германии 1/16 финала Боруссия М3 : 1
25.10.2025 Германия — Бундеслига 8-й тур Боруссия М0 : 3
23.11.2025 Германия — Бундеслига 11-й тур РБ Лейпциг2 : 0
08.11.2025 Германия — Бундеслига 10-й тур 3 : 1РБ Лейпциг
01.11.2025 Германия — Бундеслига 9-й тур РБ Лейпциг3 : 1
28.10.2025 Кубок Германии 1/16 финала 1 : 4РБ Лейпциг
25.10.2025 Германия — Бундеслига 8-й тур 0 : 6РБ Лейпциг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1131
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1125
3
Лига чемпионов
Байер1123
4
Лига чемпионов
Боруссия Д1122
5
Лига Европы
Штутгарт1122
6
Лига конференций
Айнтрахт Ф1120
7 Хоффенхайм1120
8 Унион1115
9 Вердер1115
10 Кёльн1114
11 Фрайбург1113
12 Боруссия М1112
13 Аугсбург1110
14 Гамбург119
15 Вольфсбург118
16
Стыковая зона
Санкт-Паули117
17
Зона вылета
Майнц116
18
Зона вылета
Хайденхайм115

