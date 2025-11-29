Акрон - Пари Нижний Новгород 29 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-11-2025 13:00
Стадион: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия), вместимость: 44918
29 Ноября 2025 года в 14:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Владислав Целовальников (Астрахань, Россия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Пари Нижний Новгород, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Акрон
Тольятти
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
|Заурбек Эдуардович Тедеев
|Алексей Николаевич Шпилевский
История личных встреч
|18.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 1
|01.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1
|05.10.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
|25.01.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|09.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|24.03.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|32-й тур
|0 : 0
|27.09.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|12-й тур
|3 : 0
|21.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 2
|08.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|01.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|26.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|21.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 6-й тур
|3 : 2
|23.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 2
|21.11.2025
|Россия — МФЛ
|30-й тур
|1 : 1
|08.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 0
|07.11.2025
|Россия — МФЛ
|29-й тур
|3 : 0
|31.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РПЛ: «Акрон» — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|16
|34
|2
|ЦСКА
|16
|33
|3
|Зенит
|16
|33
|4
|Локомотив М
|16
|31
|5
|Балтика
|16
|29
|6
|Спартак М
|16
|28
|7
|Рубин
|16
|23
|8
|Акрон
|16
|21
|9
|Динамо М
|16
|20
|10
|Ростов
|16
|18
|11
|Крылья Советов
|16
|17
|12
|Ахмат
|16
|16
| 13
Стыковая зона
|Динамо Мх
|16
|14
| 14
Стыковая зона
|Оренбург
|16
|12
| 15
Зона вылета
|Сочи
|16
|8
| 16
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|16
|8