Акрон - Пари Нижний Новгород 29 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-11-2025 13:00
Стадион: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия), вместимость: 44918
29 Ноября 2025 года в 14:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Владислав Целовальников (Астрахань, Россия);
Акрон
Пари Нижний Новгород

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Пари Нижний Новгород, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Акрон
Тольятти
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
Россия Заурбек Эдуардович Тедеев
Беларусь Алексей Николаевич Шпилевский
История личных встреч
18.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур Пари Нижний Новгород0 : 1Акрон
01.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Пари Нижний Новгород2 : 1Акрон
05.10.2024 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур Акрон2 : 2Пари Нижний Новгород
25.01.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Акрон1 : 1Пари Нижний Новгород
09.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Пари Нижний Новгород1 : 0Акрон
24.03.2021 ФНЛ - Первый дивизион 32-й тур Акрон0 : 0Пари Нижний Новгород
27.09.2020 ФНЛ - Первый дивизион 12-й тур Пари Нижний Новгород3 : 0Акрон
21.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур Акрон3 : 2
08.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур 1 : 2Акрон
01.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур 0 : 1Акрон
26.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур Акрон1 : 1
21.10.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 6-й тур 3 : 2Акрон
23.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур Пари Нижний Новгород0 : 2
21.11.2025 Россия — МФЛ 30-й тур 1 : 1Пари Нижний Новгород
08.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Пари Нижний Новгород0 : 0
07.11.2025 Россия — МФЛ 29-й тур Пари Нижний Новгород3 : 0
31.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур 2 : 0Пари Нижний Новгород
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РПЛ: «Акрон» — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1634
2 ЦСКА1633
3 Зенит1633
4 Локомотив М1631
5 Балтика1629
6 Спартак М1628
7 Рубин1623
8 Акрон1621
9 Динамо М1620
10 Ростов1618
11 Крылья Советов1617
12 Ахмат1616
13
Стыковая зона
Динамо Мх1614
14
Стыковая зона
Оренбург1612
15
Зона вылета
Сочи168
16
Зона вылета
Пари Нижний Новгород168

Отзывы и комментарии к матчу

