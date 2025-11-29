04:45 ()
Брентфорд - Бёрнли 29 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-11-2025 17:00
Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
29 Ноября 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Брентфорд
Бёрнли

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Бёрнли, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брентфорд
Лондон
Бёрнли
Бёрнли
1ИрландияврКивин Келлехер
22ИрландиязщНейтан Коллинз
4НидерландызщСепп ван ден Берг
20НорвегиязщКристоффер Аер
33ИталияпзМикаель Кайоде
6АнглияпзДжордан Хендерсон
18УкраинапзЕгор Ярмолюк
19Буркина-ФасонпДанго Уаттара
24ДаниянпМиккель Дамсгор
7ГерманиянпКевин Шаде
9БразилиянпИгор Тьяго
1СловакияврМартин Дубравка
6ДР КонгозщАксель Туанзебе
5ФранциязщМаксим Эстеве
3НидерландызщКвилиндсхи Хартман
2АнглиязщКайл Уокер
8ФранцияпзЛесли Угочукву
24ИрландияпзДжош Каллен
16ПортугалияпзФлорентину Луиш
19НидерландыпзЗиан Флемминг
11АнглиянпДжейдон Энтони
17ФранциянпЛум Чауна
Главные тренеры
ИрландияКит Эндрюс
АнглияСкотт Паркер
История личных встреч
16.03.2024Англия - Премьер-лига29-й турБёрнли2 : 1Брентфорд
21.10.2023Англия - Премьер-лига9-й турБрентфорд3 : 0Бёрнли
12.03.2022Англия - Премьер-лига29-й турБрентфорд2 : 0Бёрнли
30.10.2021Англия - Премьер-лига10-й турБёрнли3 : 1Брентфорд
15.01.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 27-й турБрентфорд1 : 3Бёрнли
22.08.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турБёрнли1 : 0Брентфорд
22.11.2025Англия — Премьер-лига12-й тур2 : 1Брентфорд
09.11.2025Англия — Премьер-лига11-й турБрентфорд3 : 1
01.11.2025Англия — Премьер-лига10-й тур2 : 0Брентфорд
28.10.2025Англия — Кубок лиги1/8 финала0 : 5Брентфорд
25.10.2025Англия — Премьер-лига9-й турБрентфорд3 : 2
22.11.2025Англия — Премьер-лига12-й турБёрнли0 : 2
08.11.2025Англия — Премьер-лига11-й тур3 : 2Бёрнли
01.11.2025Англия — Премьер-лига10-й турБёрнли0 : 2
26.10.2025Англия — Премьер-лига9-й тур2 : 3Бёрнли
18.10.2025Англия — Премьер-лига8-й турБёрнли2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1229
2
Лига чемпионов
Челси1223
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити1222
4
Лига чемпионов
Астон Вилла1221
5
Лига Европы
Кристал Пэлас1220
6 Брайтон энд Хоув Альбион1219
7 Сандерленд1219
8 Борнмут1219
9 Тоттенхэм Хотспур1218
10 Манчестер Юнайтед1218
11 Эвертон1218
12 Ливерпуль1218
13 Брентфорд1216
14 Ньюкасл Юнайтед1215
15 Фулхэм1214
16 Ноттингем Форест1212
17 Вест Хэм Юнайтед1211
18
Зона вылета
Лидс Юнайтед1211
19
Зона вылета
Бёрнли1210
20
Зона вылета
Вулверхэмптон122

