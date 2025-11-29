Брентфорд - Бёрнли 29 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-11-2025 17:00
Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
29 Ноября 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Бёрнли, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брентфорд
Лондон
Бёрнли
Бёрнли
|1
|вр
|Кивин Келлехер
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|4
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|20
|зщ
|Кристоффер Аер
|33
|пз
|Микаель Кайоде
|6
|пз
|Джордан Хендерсон
|18
|пз
|Егор Ярмолюк
|19
|нп
|Данго Уаттара
|24
|нп
|Миккель Дамсгор
|7
|нп
|Кевин Шаде
|9
|нп
|Игор Тьяго
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|6
|зщ
|Аксель Туанзебе
|5
|зщ
|Максим Эстеве
|3
|зщ
|Квилиндсхи Хартман
|2
|зщ
|Кайл Уокер
|8
|пз
|Лесли Угочукву
|24
|пз
|Джош Каллен
|16
|пз
|Флорентину Луиш
|19
|пз
|Зиан Флемминг
|11
|нп
|Джейдон Энтони
|17
|нп
|Лум Чауна
Главные тренеры
|Кит Эндрюс
|Скотт Паркер
История личных встреч
|16.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 0
|12.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 0
|30.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 1
|15.01.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 27-й тур
|1 : 3
|22.08.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|1 : 0
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1
|09.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 1
|01.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 0
|28.10.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|0 : 5
|25.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 2
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 2
|08.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
|01.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2
|26.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 3
|18.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|12
|29
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|12
|23
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|12
|22
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|12
|21
| 5
Лига Европы
|Кристал Пэлас
|12
|20
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|12
|19
|7
|Сандерленд
|12
|19
|8
|Борнмут
|12
|19
|9
|Тоттенхэм Хотспур
|12
|18
|10
|Манчестер Юнайтед
|12
|18
|11
|Эвертон
|12
|18
|12
|Ливерпуль
|12
|18
|13
|Брентфорд
|12
|16
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|15
|Фулхэм
|12
|14
|16
|Ноттингем Форест
|12
|12
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|11
| 18
Зона вылета
|Лидс Юнайтед
|12
|11
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|12
|10
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|12
|2