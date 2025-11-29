04:45 ()
Манчестер Сити - Лидс Юнайтед 29 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-11-2025 17:00
Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
29 Ноября 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Манчестер Сити
Лидс Юнайтед

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Лидс Юнайтед, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Лидс Юнайтед
Лидс
25ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
27ПортугалиязщМатеус Нунес
3ПортугалиязщРубен Диаш
24ХорватиязщЙошко Гвардиол
33АнглиязщНико О'Райли
47АнглияпзФил Фоден
11БельгияпзЖереми Доку
4НидерландыпзТейани Рейндерс
26Бразилияпз Савио
10ФранциянпРайан Шерки
9НорвегиянпЭрлинг Холанд
1БразилияврЛукас Перри
2АнглиязщДжейден Богл
6УэльсзщДжо Родон
5НидерландызщПаскаль Стрёйк
3ШвециязщГабриэль Гудмундссон
4УэльспзИтан Ампаду
11СШАпзБренден Ааронсон
44БолгарияпзИлия Груев
22ЯпонияпзАо Танака
19ШвейцариянпНоа Окафор
14ГерманиянпЛукас Нмеча
Главные тренеры
ИспанияХосеп Гвардиола
ГерманияДаниэль Фарке
История личных встреч
06.05.2023Англия - Премьер-лига35-й турМанчестер Сити2 : 1Лидс Юнайтед
28.12.2022Англия - Премьер-лига17-й турЛидс Юнайтед1 : 3Манчестер Сити
30.04.2022Англия - Премьер-лига35-й турЛидс Юнайтед0 : 4Манчестер Сити
14.12.2021Англия - Премьер-лига17-й турМанчестер Сити7 : 0Лидс Юнайтед
10.04.2021Англия - Премьер-лига31-й турМанчестер Сити1 : 2Лидс Юнайтед
03.10.2020Англия - Премьер-лига4-й турЛидс Юнайтед1 : 1Манчестер Сити
17.02.2013Кубок Англии1/8 финалаМанчестер Сити4 : 0Лидс Юнайтед
25.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турМанчестер Сити0 : 2
22.11.2025Англия — Премьер-лига12-й тур2 : 1Манчестер Сити
09.11.2025Англия — Премьер-лига11-й турМанчестер Сити3 : 0
05.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турМанчестер Сити4 : 1
02.11.2025Англия — Премьер-лига10-й турМанчестер Сити3 : 1
23.11.2025Англия — Премьер-лига12-й турЛидс Юнайтед1 : 2
09.11.2025Англия — Премьер-лига11-й тур3 : 1Лидс Юнайтед
01.11.2025Англия — Премьер-лига10-й тур3 : 0Лидс Юнайтед
24.10.2025Англия — Премьер-лига9-й турЛидс Юнайтед2 : 1
18.10.2025Англия — Премьер-лига8-й тур2 : 0Лидс Юнайтед
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Лидс Юнайтед». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1229
2
Лига чемпионов
Челси1223
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити1222
4
Лига чемпионов
Астон Вилла1221
5
Лига Европы
Кристал Пэлас1220
6 Брайтон энд Хоув Альбион1219
7 Сандерленд1219
8 Борнмут1219
9 Тоттенхэм Хотспур1218
10 Манчестер Юнайтед1218
11 Эвертон1218
12 Ливерпуль1218
13 Брентфорд1216
14 Ньюкасл Юнайтед1215
15 Фулхэм1214
16 Ноттингем Форест1212
17 Вест Хэм Юнайтед1211
18
Зона вылета
Лидс Юнайтед1211
19
Зона вылета
Бёрнли1210
20
Зона вылета
Вулверхэмптон122

Отзывы и комментарии к матчу

