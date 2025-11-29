Манчестер Сити - Лидс Юнайтед 29 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-11-2025 17:00
Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
29 Ноября 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Лидс Юнайтед, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Лидс Юнайтед
Лидс
|25
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|27
|зщ
|Матеус Нунес
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|33
|зщ
|Нико О'Райли
|47
|пз
|Фил Фоден
|11
|пз
|Жереми Доку
|4
|пз
|Тейани Рейндерс
|26
|пз
|Савио
|10
|нп
|Райан Шерки
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|1
|вр
|Лукас Перри
|2
|зщ
|Джейден Богл
|6
|зщ
|Джо Родон
|5
|зщ
|Паскаль Стрёйк
|3
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|4
|пз
|Итан Ампаду
|11
|пз
|Бренден Ааронсон
|44
|пз
|Илия Груев
|22
|пз
|Ао Танака
|19
|нп
|Ноа Окафор
|14
|нп
|Лукас Нмеча
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Даниэль Фарке
История личных встреч
|06.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 1
|28.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 3
|30.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 4
|14.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|7 : 0
|10.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 2
|03.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|17.02.2013
|Кубок Англии
|1/8 финала
|4 : 0
|25.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 2
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1
|09.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 0
|05.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|4 : 1
|02.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 1
|23.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
|09.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 1
|01.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|24.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|18.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Лидс Юнайтед». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|12
|29
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|12
|23
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|12
|22
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|12
|21
| 5
Лига Европы
|Кристал Пэлас
|12
|20
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|12
|19
|7
|Сандерленд
|12
|19
|8
|Борнмут
|12
|19
|9
|Тоттенхэм Хотспур
|12
|18
|10
|Манчестер Юнайтед
|12
|18
|11
|Эвертон
|12
|18
|12
|Ливерпуль
|12
|18
|13
|Брентфорд
|12
|16
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|15
|Фулхэм
|12
|14
|16
|Ноттингем Форест
|12
|12
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|11
| 18
Зона вылета
|Лидс Юнайтед
|12
|11
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|12
|10
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|12
|2