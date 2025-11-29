Сандерленд - Борнмут 29 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-11-2025 17:00
Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
29 Ноября 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Борнмут, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сандерленд
Борнмут
|22
|вр
|Робин Руфс
|32
|зщ
|Трай Хам
|17
|зщ
|Рейнилду Мандава
|20
|зщ
|Норди Мукиэле
|5
|зщ
|Дэниел Баллард
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|34
|пз
|Гранит Джака
|27
|пз
|Ноа Садики
|28
|пз
|Энцо Ле Фе
|25
|нп
|Бертран Траоре
|18
|нп
|Вильсон Изидор
|1
|вр
|Джордже Петрович
|5
|зщ
|Маркос Сенеси
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|15
|зщ
|Адам Смит
|44
|зщ
|Велько Милосавлевич
|8
|пз
|Алекс Скотт
|12
|пз
|Тайлер Адамс
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|7
|нп
|Дэвид Брукс
|22
|нп
|Эли Крупи
|9
|нп
|Эванилсон
Главные тренеры
|Режис Ле Брис
|Андони Ираола
История личных встреч
|29.04.2017
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 1
|05.11.2016
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 2
|23.01.2016
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|19.09.2015
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 0
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|08.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
|03.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1
|25.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|18.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 2
|09.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|4 : 0
|02.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 1
|26.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 0
|18.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|12
|29
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|12
|23
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|12
|22
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|12
|21
| 5
Лига Европы
|Кристал Пэлас
|12
|20
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|12
|19
|7
|Сандерленд
|12
|19
|8
|Борнмут
|12
|19
|9
|Тоттенхэм Хотспур
|12
|18
|10
|Манчестер Юнайтед
|12
|18
|11
|Эвертон
|12
|18
|12
|Ливерпуль
|12
|18
|13
|Брентфорд
|12
|16
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|15
|Фулхэм
|12
|14
|16
|Ноттингем Форест
|12
|12
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|11
| 18
Зона вылета
|Лидс Юнайтед
|12
|11
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|12
|10
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|12
|2