Сандерленд - Борнмут 29 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-11-2025 17:00
Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
29 Ноября 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
Сандерленд
Борнмут

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Борнмут, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Борнмут
Борнмут
22НидерландыврРобин Руфс
32Северная ИрландиязщТрай Хам
17МозамбикзщРейнилду Мандава
20ФранциязщНорди Мукиэле
5Северная ИрландиязщДэниел Баллард
15ПарагвайзщОмар Альдерете
34ШвейцарияпзГранит Джака
27ДР КонгопзНоа Садики
28ФранцияпзЭнцо Ле Фе
25Буркина-ФасонпБертран Траоре
18ФранциянпВильсон Изидор
1СербияврДжордже Петрович
5АргентиназщМаркос Сенеси
3ФранциязщАдриен Трюффер
15АнглиязщАдам Смит
44СербиязщВелько Милосавлевич
8АнглияпзАлекс Скотт
12СШАпзТайлер Адамс
16АнглияпзМаркус Таверньер
7УэльснпДэвид Брукс
22ФранциянпЭли Крупи
9Бразилиянп Эванилсон
Главные тренеры
ФранцияРежис Ле Брис
ИспанияАндони Ираола
История личных встреч
29.04.2017Англия - Премьер-лига35-й турСандерленд0 : 1Борнмут
05.11.2016Англия - Премьер-лига11-й турБорнмут1 : 2Сандерленд
23.01.2016Англия - Премьер-лига23-й турСандерленд1 : 1Борнмут
19.09.2015Англия - Премьер-лига6-й турБорнмут2 : 0Сандерленд
22.11.2025Англия — Премьер-лига12-й тур1 : 0Сандерленд
08.11.2025Англия — Премьер-лига11-й турСандерленд2 : 2
03.11.2025Англия — Премьер-лига10-й турСандерленд1 : 1
25.10.2025Англия — Премьер-лига9-й тур1 : 2Сандерленд
18.10.2025Англия — Премьер-лига8-й турСандерленд2 : 0
22.11.2025Англия — Премьер-лига12-й турБорнмут2 : 2
09.11.2025Англия — Премьер-лига11-й тур4 : 0Борнмут
02.11.2025Англия — Премьер-лига10-й тур3 : 1Борнмут
26.10.2025Англия — Премьер-лига9-й турБорнмут2 : 0
18.10.2025Англия — Премьер-лига8-й тур3 : 3Борнмут
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1229
2
Лига чемпионов
Челси1223
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити1222
4
Лига чемпионов
Астон Вилла1221
5
Лига Европы
Кристал Пэлас1220
6 Брайтон энд Хоув Альбион1219
7 Сандерленд1219
8 Борнмут1219
9 Тоттенхэм Хотспур1218
10 Манчестер Юнайтед1218
11 Эвертон1218
12 Ливерпуль1218
13 Брентфорд1216
14 Ньюкасл Юнайтед1215
15 Фулхэм1214
16 Ноттингем Форест1212
17 Вест Хэм Юнайтед1211
18
Зона вылета
Лидс Юнайтед1211
19
Зона вылета
Бёрнли1210
20
Зона вылета
Вулверхэмптон122

