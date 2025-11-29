Мальорка - Осасуна 29 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-11-2025 15:00
Стадион: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 26020
29 Ноября 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 14-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Осасуна, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Осасуна
Памплона
|13
|вр
|Лукас Бергстрём
|23
|зщ
|Пабло Маффео
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|5
|пз
|Омар Маскарель
|12
|пз
|Саму Кошта
|6
|пз
|Антонио Санчес
|20
|пз
|Пабло Торре
|17
|нп
|Хан Вирхили
|18
|нп
|Матео Джозеф
|1
|вр
|Серхио Эррера
|22
|зщ
|Флавьен Бойомо
|5
|зщ
|Хорхе Эррандо
|3
|зщ
|Хуан Крус
|23
|пз
|Абель Бретонес
|10
|пз
|Аймар Орос
|6
|пз
|Лукас Торро
|16
|пз
|Мой Гомес
|7
|пз
|Хон Монкайола
|21
|нп
|Виктор Муньос
|9
|нп
|Рауль
Главные тренеры
|Хагоба Аррасате
|Алессио Лиши
История личных встреч
|10.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 1
|24.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 0
|14.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 1
|21.12.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|3 : 2
|31.03.2023
|Испания - Примера
|27-й тур
|0 : 0
|14.01.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 0
|22.05.2022
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 2
|26.09.2021
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 3
|19.07.2020
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 2
|31.10.2019
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 2
|22.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|2 : 1
|09.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 0
|02.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|3 : 0
|26.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 1
|18.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 3
|22.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 3
|08.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 0
|03.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|0 : 0
|26.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|2 : 3
|18.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|13
|32
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|13
|31
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|13
|29
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|13
|28
| 5
Лига Европы
|Бетис
|13
|21
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|13
|21
|7
|Хетафе
|14
|20
|8
|Атлетик Б
|13
|17
|9
|Эльче
|14
|16
|10
|Реал Сосьедад
|13
|16
|11
|Севилья
|13
|16
|12
|Райо Вальекано
|13
|16
|13
|Сельта
|13
|16
|14
|Алавес
|13
|15
|15
|Валенсия
|13
|13
|16
|Мальорка
|13
|12
|17
|Осасуна
|13
|11
| 18
Зона вылета
|Жирона
|13
|11
| 19
Зона вылета
|Леванте
|13
|9
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|13
|9