04:46 ()
Онлайн трансляции
Суббота 29 ноября
Свернуть список

Мальорка - Осасуна 29 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-11-2025 15:00
Стадион: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 26020
29 Ноября 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 14-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Мальорка
Осасуна

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Осасуна, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Осасуна
Памплона
13ФинляндияврЛукас Бергстрём
23ИспаниязщПабло Маффео
24СловакиязщМартин Вальент
21ИспаниязщАнтонио Раильо
22КолумбиязщХоан Мохика
5ИспанияпзОмар Маскарель
12ПортугалияпзСаму Кошта
6ИспанияпзАнтонио Санчес
20ИспанияпзПабло Торре
17ИспаниянпХан Вирхили
18АнглиянпМатео Джозеф
1ИспанияврСерхио Эррера
22КамерунзщФлавьен Бойомо
5ИспаниязщХорхе Эррандо
3ИспаниязщХуан Крус
23ИспанияпзАбель Бретонес
10ИспанияпзАймар Орос
6ИспанияпзЛукас Торро
16ИспанияпзМой Гомес
7ИспанияпзХон Монкайола
21ИспаниянпВиктор Муньос
9Испаниянп Рауль
Главные тренеры
ИспанияХагоба Аррасате
ИталияАлессио Лиши
История личных встреч
10.02.2025Испания — Примера23-й турМальорка1 : 1Осасуна
24.08.2024Испания — Примера2-й турОсасуна1 : 0Мальорка
14.05.2024Испания - Примера36-й турОсасуна1 : 1Мальорка
21.12.2023Испания - Примера18-й турМальорка3 : 2Осасуна
31.03.2023Испания - Примера27-й турМальорка0 : 0Осасуна
14.01.2023Испания - Примера17-й турОсасуна1 : 0Мальорка
22.05.2022Испания - Примера38-й турОсасуна0 : 2Мальорка
26.09.2021Испания - Примера7-й турМальорка2 : 3Осасуна
19.07.2020Испания - Примера38-й турОсасуна2 : 2Мальорка
31.10.2019Испания - Примера11-й турМальорка2 : 2Осасуна
22.11.2025Испания — Примера13-й тур2 : 1Мальорка
09.11.2025Испания — Примера12-й турМальорка1 : 0
02.11.2025Испания — Примера11-й тур3 : 0Мальорка
26.10.2025Испания — Примера10-й турМальорка1 : 1
18.10.2025Испания — Примера9-й тур1 : 3Мальорка
22.11.2025Испания — Примера13-й турОсасуна1 : 3
08.11.2025Испания — Примера12-й тур1 : 0Осасуна
03.11.2025Испания — Примера11-й тур0 : 0Осасуна
26.10.2025Испания — Примера10-й турОсасуна2 : 3
18.10.2025Испания — Примера9-й тур1 : 0Осасуна
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид1332
2
Лига чемпионов
Барселона1331
3
Лига чемпионов
Вильярреал1329
4
Лига чемпионов
Атлетико М1328
5
Лига Европы
Бетис1321
6
Лига конференций
Эспаньол1321
7 Хетафе1420
8 Атлетик Б1317
9 Эльче1416
10 Реал Сосьедад1316
11 Севилья1316
12 Райо Вальекано1316
13 Сельта1316
14 Алавес1315
15 Валенсия1313
16 Мальорка1312
17 Осасуна1311
18
Зона вылета
Жирона1311
19
Зона вылета
Леванте139
20
Зона вылета
Овьедо139

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close