04:46 ()
Онлайн трансляции
Суббота 29 ноября
Свернуть список

Милан - Лацио 29 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-11-2025 21:45
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
29 Ноября 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 13-й тур
Главный судья: Джузеппе Коллу (Италия);
Милан
Лацио

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Лацио, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Лацио
Рим
16ФранцияврМик Меньян
23АнглиязщФикайо Томори
46ИталиязщМаттео Габбиа
31СербиязщСтрахиня Павлович
33ИталиязщДавиде Бартезаги
19ФранцияпзЮссуф Фофана
14ХорватияпзЛука Модрич
12ФранцияпзАдриен Рабьо
56БельгиянпАлексис Салемакерс
10ПортугалиянпРафаэл Леау
18ФранциянпКристофер Нкунку
94ИталияврИван Проведель
77ЧерногориязщАдам Марушич
13ИталиязщАлессио Романьоли
34ИспаниязщМарио Хила
8ФранцияпзМаттео Гендузи
5УругвайпзМатиас Весино
26ХорватияпзТома Башич
29ИталияпзМануэль Лаццари
18ДаниянпГустав Исаксен
19СенегалнпБулайе Диа
10ИталиянпМаттиа Дзакканьи
Главные тренеры
ИталияМассимилиано Аллегри
ИталияМаурицио Сарри
История личных встреч
02.03.2025Италия — Серия А27-й турМилан1 : 2Лацио
31.08.2024Италия — Серия А3-й турЛацио2 : 2Милан
01.03.2024Италия - Серия А27-й турЛацио0 : 1Милан
30.09.2023Италия - Серия А7-й турМилан2 : 0Лацио
06.05.2023Италия - Серия АСерия А. 34-й турМилан2 : 0Лацио
24.01.2023Италия - Серия АСерия А. 19-й турЛацио4 : 0Милан
24.04.2022Италия - Серия А34-й турЛацио1 : 2Милан
09.02.2022Кубок Италии1/4 финалаМилан4 : 0Лацио
12.09.2021Италия - Серия А3-й турМилан2 : 0Лацио
26.04.2021Италия - Серия А33-й турЛацио3 : 0Милан
23.11.2025Италия — Серия А12-й тур0 : 1Милан
08.11.2025Италия — Серия А11-й тур2 : 2Милан
02.11.2025Италия — Серия А10-й турМилан1 : 0
28.10.2025Италия — Серия А9-й тур1 : 1Милан
24.10.2025Италия — Серия А8-й турМилан2 : 2
23.11.2025Италия — Серия А12-й турЛацио2 : 0
09.11.2025Италия — Серия А11-й тур2 : 0Лацио
03.11.2025Италия — Серия А10-й турЛацио2 : 0
30.10.2025Италия — Серия А9-й тур0 : 0Лацио
26.10.2025Италия — Серия А8-й турЛацио1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Рома1227
2
Лига чемпионов
Милан1225
3
Лига чемпионов
Наполи1225
4
Лига чемпионов
Болонья1224
5
Лига Европы
Интер М1224
6
Лига конференций
Комо1324
7 Ювентус1220
8 Лацио1218
9 Сассуоло1317
10 Удинезе1215
11 Кремонезе1214
12 Торино1214
13 Аталанта1213
14 Кальяри1211
15 Парма1211
16 Пиза1210
17 Лечче1210
18
Зона вылета
Дженоа128
19
Зона вылета
Фиорентина126
20
Зона вылета
Верона126

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close