Милан - Лацио 29 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-11-2025 21:45
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
29 Ноября 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 13-й тур
Главный судья: Джузеппе Коллу (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Лацио, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан
Лацио
Рим
|16
|вр
|Мик Меньян
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|46
|зщ
|Маттео Габбиа
|31
|зщ
|Страхиня Павлович
|33
|зщ
|Давиде Бартезаги
|19
|пз
|Юссуф Фофана
|14
|пз
|Лука Модрич
|12
|пз
|Адриен Рабьо
|56
|нп
|Алексис Салемакерс
|10
|нп
|Рафаэл Леау
|18
|нп
|Кристофер Нкунку
|94
|вр
|Иван Проведель
|77
|зщ
|Адам Марушич
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|34
|зщ
|Марио Хила
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|5
|пз
|Матиас Весино
|26
|пз
|Тома Башич
|29
|пз
|Мануэль Лаццари
|18
|нп
|Густав Исаксен
|19
|нп
|Булайе Диа
|10
|нп
|Маттиа Дзакканьи
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Маурицио Сарри
История личных встреч
|02.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 2
|31.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|2 : 2
|01.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|0 : 1
|30.09.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|2 : 0
|06.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 34-й тур
|2 : 0
|24.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 19-й тур
|4 : 0
|24.04.2022
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 2
|09.02.2022
|Кубок Италии
|1/4 финала
|4 : 0
|12.09.2021
|Италия - Серия А
|3-й тур
|2 : 0
|26.04.2021
|Италия - Серия А
|33-й тур
|3 : 0
|23.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|0 : 1
|08.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|2 : 2
|02.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|28.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|1 : 1
|24.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|2 : 2
|23.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|2 : 0
|09.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|2 : 0
|03.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|2 : 0
|30.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|0 : 0
|26.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Рома
|12
|27
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|12
|25
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|12
|25
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|12
|24
| 5
Лига Европы
|Интер М
|12
|24
| 6
Лига конференций
|Комо
|13
|24
|7
|Ювентус
|12
|20
|8
|Лацио
|12
|18
|9
|Сассуоло
|13
|17
|10
|Удинезе
|12
|15
|11
|Кремонезе
|12
|14
|12
|Торино
|12
|14
|13
|Аталанта
|12
|13
|14
|Кальяри
|12
|11
|15
|Парма
|12
|11
|16
|Пиза
|12
|10
|17
|Лечче
|12
|10
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|12
|8
| 19
Зона вылета
|Фиорентина
|12
|6
| 20
Зона вылета
|Верона
|12
|6