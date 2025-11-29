Хоффенхайм - Аугсбург 29 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-11-2025 16:30
Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
29 Ноября 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 12-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Аугсбург, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Аугсбург
Аугсбург
|1
|вр
|Оливер Бауман
|2
|зщ
|Робин Гранач
|21
|зщ
|Альбиан Хайдари
|13
|зщ
|Бернардо
|34
|пз
|Владимир Цоуфал
|7
|пз
|Леон Авдуллаху
|6
|пз
|Гриша Прёмель
|18
|пз
|Ваутер Бюргер
|27
|пз
|Андрей Крамарич
|11
|пз
|Фисник Аслани
|29
|пз
|Базумана Туре
|1
|вр
|Финн Дамен
|40
|зщ
|Ноакай Бэнкс
|5
|зщ
|Крислен Матсима
|16
|зщ
|Седрик Цезигер
|13
|зщ
|Димитрис Яннулис
|30
|пз
|Антон Каде
|19
|пз
|Робин Фелльхауэр
|4
|пз
|Хан-Ноа Массенго
|32
|пз
|Фабиан Ридер
|36
|пз
|Мерт Кёмюр
|20
|пз
|Алексис Клод-Морис
Главные тренеры
|Кристиан Ильцер
|Сандро Вагнер
История личных встреч
|29.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|1 : 1
|10.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|0 : 0
|07.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|3 : 1
|11.11.2023
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|1 : 1
|17.02.2023
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 0
|27.08.2022
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 0
|08.01.2022
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|3 : 1
|14.08.2021
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|0 : 4
|03.04.2021
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|2 : 1
|07.12.2020
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|3 : 1
|21.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|1 : 1
|08.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|3 : 1
|02.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|2 : 3
|28.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 2 8 : 7
|25.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|3 : 1
|22.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
|09.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|3 : 2
|31.10.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|0 : 1
|28.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|0 : 1
|25.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|0 : 6
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|11
|31
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|12
|26
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|11
|23
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|11
|22
| 5
Лига Европы
|Штутгарт
|11
|22
| 6
Лига конференций
|Айнтрахт Ф
|11
|20
|7
|Хоффенхайм
|11
|20
|8
|Унион
|11
|15
|9
|Вердер
|11
|15
|10
|Кёльн
|11
|14
|11
|Боруссия М
|12
|13
|12
|Фрайбург
|11
|13
|13
|Аугсбург
|11
|10
|14
|Гамбург
|11
|9
|15
|Вольфсбург
|11
|8
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|11
|7
| 17
Зона вылета
|Майнц
|11
|6
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|11
|5