04:46 ()
Онлайн трансляции
Суббота 29 ноября
Свернуть список

Хоффенхайм - Аугсбург 29 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-11-2025 16:30
Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
29 Ноября 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 12-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия);
Хоффенхайм
Аугсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Аугсбург, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Аугсбург
Аугсбург
1ГерманияврОливер Бауман
2ЧехиязщРобин Гранач
21КосовозщАльбиан Хайдари
13Бразилиязщ Бернардо
34ЧехияпзВладимир Цоуфал
7КосовопзЛеон Авдуллаху
6ГерманияпзГриша Прёмель
18НидерландыпзВаутер Бюргер
27ХорватияпзАндрей Крамарич
11КосовопзФисник Аслани
29ШвецияпзБазумана Туре
1ГерманияврФинн Дамен
40СШАзщНоакай Бэнкс
5ФранциязщКрислен Матсима
16ШвейцариязщСедрик Цезигер
13ГрециязщДимитрис Яннулис
30ГерманияпзАнтон Каде
19ГерманияпзРобин Фелльхауэр
4ФранцияпзХан-Ноа Массенго
32ШвейцарияпзФабиан Ридер
36ГерманияпзМерт Кёмюр
20ФранцияпзАлексис Клод-Морис
Главные тренеры
АвстрияКристиан Ильцер
ГерманияСандро Вагнер
История личных встреч
29.03.2025Германия — Бундеслига27-й турХоффенхайм1 : 1Аугсбург
10.11.2024Германия — Бундеслига10-й турАугсбург0 : 0Хоффенхайм
07.04.2024Германия - Бундеслига28-й турХоффенхайм3 : 1Аугсбург
11.11.2023Германия — Бундеслига11-й турАугсбург1 : 1Хоффенхайм
17.02.2023Германия — Бундеслига21-й турАугсбург1 : 0Хоффенхайм
27.08.2022Германия - Бундеслига4-й турХоффенхайм1 : 0Аугсбург
08.01.2022Германия - Бундеслига18-й турХоффенхайм3 : 1Аугсбург
14.08.2021Германия - Бундеслига1-й турАугсбург0 : 4Хоффенхайм
03.04.2021Германия - Бундеслига27-й турАугсбург2 : 1Хоффенхайм
07.12.2020Германия - Бундеслига10-й турХоффенхайм3 : 1Аугсбург
21.11.2025Германия — Бундеслига11-й тур1 : 1Хоффенхайм
08.11.2025Германия — Бундеслига10-й турХоффенхайм3 : 1
02.11.2025Германия — Бундеслига9-й тур2 : 3Хоффенхайм
28.10.2025Кубок Германии1/16 финала2 : 2 8 : 7Хоффенхайм
25.10.2025Германия — Бундеслига8-й турХоффенхайм3 : 1
22.11.2025Германия — Бундеслига11-й турАугсбург1 : 0
09.11.2025Германия — Бундеслига10-й тур3 : 2Аугсбург
31.10.2025Германия — Бундеслига9-й турАугсбург0 : 1
28.10.2025Кубок Германии1/16 финалаАугсбург0 : 1
25.10.2025Германия — Бундеслига8-й турАугсбург0 : 6
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1131
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1226
3
Лига чемпионов
Байер1123
4
Лига чемпионов
Боруссия Д1122
5
Лига Европы
Штутгарт1122
6
Лига конференций
Айнтрахт Ф1120
7 Хоффенхайм1120
8 Унион1115
9 Вердер1115
10 Кёльн1114
11 Боруссия М1213
12 Фрайбург1113
13 Аугсбург1110
14 Гамбург119
15 Вольфсбург118
16
Стыковая зона
Санкт-Паули117
17
Зона вылета
Майнц116
18
Зона вылета
Хайденхайм115

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close