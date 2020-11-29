04:47 ()
Онлайн трансляции
Суббота 29 ноября
Свернуть список

Марсель - Тулуза 29 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-11-2025 22:05
Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
29 Ноября 2025 года в 23:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Марсель
Тулуза

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Тулуза, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 23:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель
Тулуза
Тулуза
12НидерландыврЖеффри Де Ланге
28ФранциязщБенжамен Павар
5АргентиназщЛеонардо Балерди
33Италиязщ Эмерсон
19ЦАРпзЖоффрей Кондогбиа
18БельгияпзАртур Вермерен
10АнглияпзМэйсон Гринвуд
8АнглияпзЭйнджел Гомес
22СШАнпТимоти Веа
14БразилиянпИгор Пайшао
97ГабоннпПьер-Эмерик Обамеянг
1ФранцияврГийом Рест
3СШАзщМарк Маккензи
4АнглиязщЧарли Крессуэлл
2ДаниязщРасмус Николайсен
15НорвегияпзАрон Дённум
23ВенесуэлапзКристиан Кассерес
24ФранцияпзДайанн Металье
45ФранцияпзАлексис Восса
9КамеруннпФранк Магри
20БразилиянпЭмерсонн Коррейя да Силва
10ФранциянпЯнн Гбоу
Главные тренеры
ИталияРоберто де Дзерби
ИталияАндреа Мальдера
ИспанияКарлес Мартинес
История личных встреч
06.04.2025Франция — Лига 128-й турМарсель3 : 2Тулуза
31.08.2024Франция — Лига 13-й турТулуза1 : 3Марсель
21.04.2024Франция - Лига 130-й турТулуза2 : 2Марсель
17.09.2023Франция - Лига 15-й турМарсель0 : 0Тулуза
19.02.2023Франция - Лига 124-й турТулуза2 : 3Марсель
29.12.2022Франция - Лига 116-й турМарсель6 : 1Тулуза
08.02.2020Франция - Лига 124-й турМарсель1 : 0Тулуза
24.11.2019Франция - Лига 114-й турТулуза0 : 2Марсель
18.05.2019Франция - Лига 137-й турТулуза2 : 5Марсель
10.08.2018Франция - Лига 11-й турМарсель4 : 0Тулуза
25.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турМарсель2 : 1
21.11.2025Франция — Лига 113-й тур1 : 5Марсель
08.11.2025Франция — Лига 112-й турМарсель3 : 0
05.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турМарсель0 : 1
01.11.2025Франция — Лига 111-й тур0 : 1Марсель
23.11.2025Франция — Лига 113-й турТулуза0 : 1
09.11.2025Франция — Лига 112-й тур1 : 1Тулуза
02.11.2025Франция — Лига 111-й турТулуза0 : 0
29.10.2025Франция — Лига 110-й турТулуза2 : 2
25.10.2025Франция — Лига 19-й тур1 : 0Тулуза
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1330
2
Лига чемпионов
Марсель1328
3
Лига чемпионов
Ланс1328
4
Лига чемпионов
Ренн1424
5
Лига Европы
Лилль1323
6
Лига конференций
Страсбург1322
7 Лион1321
8 Монако1320
9 Ницца1317
10 Тулуза1316
11 Анже1316
12 Париж1314
13 Гавр1314
14 Брест1313
15 Нант1311
16
Стыковая зона
Лорьян1311
17
Зона вылета
Метц1411
18
Зона вылета
Осер138

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close