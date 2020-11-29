Марсель - Тулуза 29 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-11-2025 22:05
Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
29 Ноября 2025 года в 23:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Тулуза, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 23:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марсель
Тулуза
|12
|вр
|Жеффри Де Ланге
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|33
|зщ
|Эмерсон
|19
|пз
|Жоффрей Кондогбиа
|18
|пз
|Артур Вермерен
|10
|пз
|Мэйсон Гринвуд
|8
|пз
|Эйнджел Гомес
|22
|нп
|Тимоти Веа
|14
|нп
|Игор Пайшао
|97
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|1
|вр
|Гийом Рест
|3
|зщ
|Марк Маккензи
|4
|зщ
|Чарли Крессуэлл
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
|15
|пз
|Арон Дённум
|23
|пз
|Кристиан Кассерес
|24
|пз
|Дайанн Металье
|45
|пз
|Алексис Восса
|9
|нп
|Франк Магри
|20
|нп
|Эмерсонн Коррейя да Силва
|10
|нп
|Янн Гбоу
Главные тренеры
|Роберто де Дзерби
|Андреа Мальдера
|Карлес Мартинес
История личных встреч
|06.04.2025
|Франция — Лига 1
|28-й тур
|3 : 2
|31.08.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 3
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|2 : 2
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 0
|19.02.2023
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|2 : 3
|29.12.2022
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|6 : 1
|08.02.2020
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 0
|24.11.2019
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|0 : 2
|18.05.2019
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 5
|10.08.2018
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|4 : 0
|25.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 1
|21.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|1 : 5
|08.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|3 : 0
|05.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 1
|01.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 1
|23.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|0 : 1
|09.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
|02.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 0
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|2 : 2
|25.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|13
|30
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|13
|28
| 3
Лига чемпионов
|Ланс
|13
|28
| 4
Лига чемпионов
|Ренн
|14
|24
| 5
Лига Европы
|Лилль
|13
|23
| 6
Лига конференций
|Страсбург
|13
|22
|7
|Лион
|13
|21
|8
|Монако
|13
|20
|9
|Ницца
|13
|17
|10
|Тулуза
|13
|16
|11
|Анже
|13
|16
|12
|Париж
|13
|14
|13
|Гавр
|13
|14
|14
|Брест
|13
|13
|15
|Нант
|13
|11
| 16
Стыковая зона
|Лорьян
|13
|11
| 17
Зона вылета
|Метц
|14
|11
| 18
Зона вылета
|Осер
|13
|8