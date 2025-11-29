04:47 ()
НЕК Неймеген - Спарта 29 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-11-2025 22:00
Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12540
29 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур
Главный судья: Ингмар Остром (Нидерланды);
НЕК Неймеген
Спарта

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Спарта, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
Спарта
Роттердам
1 Аргентина вр Gonzalo Crettaz
14 Израиль зщ Элазар Даса
3 Нидерланды зщ Филиппе Сандлер
4 Турция зщ Ахметджан Каплан
25 Нидерланды пз Сами Уаисса
23 Япония пз Кодаи Сано
6 Хорватия пз Дарко Неяшмич
10 Суринам пз Тьяронн Чери
30 Нидерланды нп Брайан Линссен
18 Япония нп Коки Огава
7 Нидерланды нп Виргил Мисидьян
1 Нидерланды вр Йоэль Дроммель
2 Коморские острова зщ Саид Бакари
3 Суринам зщ Марвин Янг
4 Нидерланды зщ Бруно Мартинс Инди
5 Нидерланды зщ Патрик ван Анхольт
6 Нидерланды пз Юлиан Бас
8 Норвегия пз Джошуа Китолано
7 Нидерланды пз Митчелл ван Берген
10 Нидерланды пз Лансе Дёйвестейн
11 Япония нп Сюнсукэ Мито
9 Норвегия нп Тобиас Лауритсен
Главные тренеры
Нидерланды Морис Стейн
История личных встреч
06.04.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Спарта2 : 0НЕК Неймеген
15.12.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 16-й тур НЕК Неймеген1 : 1Спарта
24.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур НЕК Неймеген2 : 0Спарта
01.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Спарта1 : 1НЕК Неймеген
28.01.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 19-й тур НЕК Неймеген1 : 1Спарта
16.10.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Спарта2 : 0НЕК Неймеген
19.03.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 27-й тур НЕК Неймеген0 : 0Спарта
17.09.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 5-й тур Спарта1 : 1НЕК Неймеген
24.03.2019 Нидерланды - Первый дивизион 30-й тур Спарта1 : 0НЕК Неймеген
18.11.2018 Нидерланды - Первый дивизион 14-й тур НЕК Неймеген1 : 1Спарта
23.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур 2 : 4НЕК Неймеген
09.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур НЕК Неймеген2 : 0
02.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур 1 : 0НЕК Неймеген
30.10.2025 Кубок Нидерландов 1-й раунд 2 : 3НЕК Неймеген
25.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур 2 : 2НЕК Неймеген
22.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур Спарта1 : 1
08.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур 1 : 0Спарта
02.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур Спарта0 : 1
30.10.2025 Кубок Нидерландов 1-й раунд Спарта5 : 2
25.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур Спарта1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1334
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1328
3
Лига чемпионов
АЗ Алкмар1324
4
Лига Европы
НЕК Неймеген1321
5
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт1320
6
Плей-офф Лиги конференций
Аякс1320
7
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1320
8
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1317
9 Херенвен1417
10 Фортуна1317
11 Спарта1317
12 Гоу Эхед Иглс1316
13 ПЕК Зволле1416
14 Волендам1314
15 Эксельсиор1313
16
Стыковая зона
НАК Бреда1312
17
Зона вылета
Хераклес1312
18
Зона вылета
Телстар1310

