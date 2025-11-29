НЕК Неймеген - Спарта 29 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-11-2025 22:00
Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12540
29 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур
Главный судья: Ингмар Остром (Нидерланды);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Спарта, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
Спарта
Роттердам
|1
|вр
|Gonzalo Crettaz
|14
|зщ
|Элазар Даса
|3
|зщ
|Филиппе Сандлер
|4
|зщ
|Ахметджан Каплан
|25
|пз
|Сами Уаисса
|23
|пз
|Кодаи Сано
|6
|пз
|Дарко Неяшмич
|10
|пз
|Тьяронн Чери
|30
|нп
|Брайан Линссен
|18
|нп
|Коки Огава
|7
|нп
|Виргил Мисидьян
|1
|вр
|Йоэль Дроммель
|2
|зщ
|Саид Бакари
|3
|зщ
|Марвин Янг
|4
|зщ
|Бруно Мартинс Инди
|5
|зщ
|Патрик ван Анхольт
|6
|пз
|Юлиан Бас
|8
|пз
|Джошуа Китолано
|7
|пз
|Митчелл ван Берген
|10
|пз
|Лансе Дёйвестейн
|11
|нп
|Сюнсукэ Мито
|9
|нп
|Тобиас Лауритсен
Главные тренеры
|Морис Стейн
История личных встреч
|06.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|2 : 0
|15.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|1 : 1
|24.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|2 : 0
|01.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|1 : 1
|28.01.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|1 : 1
|16.10.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|2 : 0
|19.03.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|0 : 0
|17.09.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|1 : 1
|24.03.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|30-й тур
|1 : 0
|18.11.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|14-й тур
|1 : 1
|23.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|2 : 4
|09.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|2 : 0
|02.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|1 : 0
|30.10.2025
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|2 : 3
|25.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|2 : 2
|22.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|1 : 1
|08.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 0
|02.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|0 : 1
|30.10.2025
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|5 : 2
|25.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|13
|34
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|13
|28
| 3
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|13
|24
| 4
Лига Европы
|НЕК Неймеген
|13
|21
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|13
|20
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|13
|20
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|13
|20
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|13
|17
|9
|Херенвен
|14
|17
|10
|Фортуна
|13
|17
|11
|Спарта
|13
|17
|12
|Гоу Эхед Иглс
|13
|16
|13
|ПЕК Зволле
|14
|16
|14
|Волендам
|13
|14
|15
|Эксельсиор
|13
|13
| 16
Стыковая зона
|НАК Бреда
|13
|12
| 17
Зона вылета
|Хераклес
|13
|12
| 18
Зона вылета
|Телстар
|13
|10