Суббота 29 ноября
Воскресенье 30 ноября
Зенит - Рубин 30 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 30-11-2025 18:00
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
30 Ноября 2025 года в 19:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 17-й тур
Зенит
Рубин

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Рубин, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Рубин
Казань
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
07.11.2025 Россия — МФЛ 29-й тур Рубин2 : 3Зенит
30.09.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 5-й тур Рубин0 : 1Зенит
12.08.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 2-й тур Зенит3 : 0Рубин
27.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур Рубин2 : 2Зенит
18.07.2025 Россия — МФЛ 15-й тур Зенит1 : 0Рубин
30.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур Зенит4 : 0Рубин
17.09.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 4-й тур Зенит2 : 0Рубин
14.08.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 2-й тур Рубин0 : 1Зенит
27.07.2024 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур Рубин0 : 4Зенит
24.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур Зенит0 : 2Рубин
27.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч 0 : 1Зенит
23.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур 0 : 2Зенит
21.11.2025 Россия — МФЛ 30-й тур Зенит0 : 1
09.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур 1 : 1Зенит
25.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) 0 : 0 3 : 2Рубин
22.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур Рубин1 : 0
21.11.2025 Россия — МФЛ 30-й тур 2 : 0Рубин
08.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур 0 : 0Рубин
Турнирная таблица
КомандаИО
1 ЦСКА1736
2 Краснодар1634
3 Зенит1633
4 Балтика1732
5 Локомотив М1631
6 Спартак М1728
7 Рубин1623
8 Акрон1721
9 Динамо М1620
10 Ростов1618
11 Крылья Советов1617
12 Ахмат1616
13
Стыковая зона
Динамо Мх1614
14
Стыковая зона
Оренбург1712
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород1711
16
Зона вылета
Сочи168

Отзывы и комментарии к матчу

