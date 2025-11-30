01:23 ()
Ноттингем Форест - Брайтон энд Хоув Альбион 30 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 30-11-2025 16:05
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
30 Ноября 2025 года в 17:05 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Ноттингем Форест
Брайтон энд Хоув Альбион

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 17:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
26 Бельгия вр Матц Селс
37 Италия зщ Николо Савона
31 Сербия зщ Никола Миленкович
5 Бразилия зщ Мурилло
3 Уэльс зщ Неко Уильямс
6 Кот-д'Ивуар пз Ибраим Сангаре
8 Англия пз Эллиот Андерсон
16 Аргентина пз Николас Домингес
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
14 Швейцария нп Дан Ндой
19 Бразилия нп Игор Жезус
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
6 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
24 Турция зщ Ферди Кадыоглу
5 Англия зщ Льюис Данк
27 Нидерланды пз Матс Виффер
17 Камерун пз Карлос Балеба
25 Парагвай пз Диего Гомес
26 Швеция пз Ясин Аяри
11 Гамбия нп Янкуба Минте
10 Франция нп Жоржиньо Рюттер
18 Англия нп Дэнни Уэлбек
Главные тренеры
Англия Шон Дайч
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
История личных встреч
29.03.2025 Кубок Англии 1/4 финала Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0 3 : 4Ноттингем Форест
01.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур Ноттингем Форест7 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
22.09.2024 Англия — Премьер-лига 5-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 2Ноттингем Форест
10.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0Ноттингем Форест
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Ноттингем Форест2 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
26.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур Ноттингем Форест3 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
18.10.2022 Англия - Премьер-лига 12-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Ноттингем Форест
04.03.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Ноттингем Форест3 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
12.08.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 0Ноттингем Форест
11.04.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Ноттингем Форест1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
27.11.2025 Лига Европы Общий этап. 5-й тур Ноттингем Форест3 : 0
22.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур 0 : 3Ноттингем Форест
09.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур Ноттингем Форест3 : 1
06.11.2025 Лига Европы Общий этап. 4-й тур 0 : 0Ноттингем Форест
01.11.2025 Англия — Премьер-лига 10-й тур Ноттингем Форест2 : 2
22.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1
09.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур 0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
01.11.2025 Англия — Премьер-лига 10-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 0
29.10.2025 Англия — Кубок лиги 1/8 финала 2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
25.10.2025 Англия — Премьер-лига 9-й тур 4 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1229
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1325
3
Лига чемпионов
Челси1223
4
Лига чемпионов
Сандерленд1322
5
Лига Европы
Астон Вилла1221
6 Кристал Пэлас1220
7 Брайтон энд Хоув Альбион1219
8 Брентфорд1319
9 Борнмут1319
10 Тоттенхэм Хотспур1218
11 Манчестер Юнайтед1218
12 Эвертон1218
13 Ливерпуль1218
14 Ньюкасл Юнайтед1215
15 Фулхэм1214
16 Ноттингем Форест1212
17 Вест Хэм Юнайтед1211
18
Зона вылета
Лидс Юнайтед1311
19
Зона вылета
Бёрнли1310
20
Зона вылета
Вулверхэмптон122

