Ноттингем Форест - Брайтон энд Хоув Альбион 30 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 30-11-2025 16:05
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
30 Ноября 2025 года в 17:05 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 17:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
|26
|вр
|Матц Селс
|37
|зщ
|Николо Савона
|31
|зщ
|Никола Миленкович
|5
|зщ
|Мурилло
|3
|зщ
|Неко Уильямс
|6
|пз
|Ибраим Сангаре
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
|16
|пз
|Николас Домингес
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|14
|нп
|Дан Ндой
|19
|нп
|Игор Жезус
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|6
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|24
|зщ
|Ферди Кадыоглу
|5
|зщ
|Льюис Данк
|27
|пз
|Матс Виффер
|17
|пз
|Карлос Балеба
|25
|пз
|Диего Гомес
|26
|пз
|Ясин Аяри
|11
|нп
|Янкуба Минте
|10
|нп
|Жоржиньо Рюттер
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
Главные тренеры
|Шон Дайч
|Фабиан Марк Хюрцелер
История личных встреч
|29.03.2025
|Кубок Англии
|1/4 финала
|0 : 0 3 : 4
|01.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|7 : 0
|22.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 2
|10.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 3
|26.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|3 : 1
|18.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 0
|04.03.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|3 : 0
|12.08.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|3 : 0
|11.04.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|1 : 2
|27.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 0
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 3
|09.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 1
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 0
|01.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 2
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1
|09.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
|01.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|29.10.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 0
|25.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|12
|29
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|13
|25
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|12
|23
| 4
Лига чемпионов
|Сандерленд
|13
|22
| 5
Лига Европы
|Астон Вилла
|12
|21
|6
|Кристал Пэлас
|12
|20
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|12
|19
|8
|Брентфорд
|13
|19
|9
|Борнмут
|13
|19
|10
|Тоттенхэм Хотспур
|12
|18
|11
|Манчестер Юнайтед
|12
|18
|12
|Эвертон
|12
|18
|13
|Ливерпуль
|12
|18
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|15
|Фулхэм
|12
|14
|16
|Ноттингем Форест
|12
|12
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|11
| 18
Зона вылета
|Лидс Юнайтед
|13
|11
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|13
|10
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|12
|2