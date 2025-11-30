Астон Вилла - Вулверхэмптон 30 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 30-11-2025 16:05
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
30 Ноября 2025 года в 17:05 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Вулверхэмптон, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 17:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|14
|зщ
|Пау Торрес
|12
|зщ
|Лука Динь
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|4
|зщ
|Эзри Конса
|44
|пз
|Бубакар Камара
|7
|пз
|Джон Макгинн
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|17
|пз
|Дониэлл Мален
|27
|нп
|Морган Роджерс
|11
|нп
|Олли Уоткинс
|31
|вр
|Сэм Джонстон
|38
|зщ
|Джексон Тчатчуа
|12
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|37
|зщ
|Ладислав Крейчи
|24
|зщ
|Тоти
|6
|зщ
|Давид Мёллер Вольфе
|8
|пз
|Жоао Гомес
|5
|пз
|Маршалл Мунеци
|7
|пз
|Андре Триндаде
|9
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
|14
|нп
|Толуваласе Арокодаре
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Витор Перейра
|Роб Эдвардс
История личных встреч
|01.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 0
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 0
|08.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|06.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0
|04.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|02.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 1
|16.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 3
|06.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 0
|12.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 1
|27.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 1
|23.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
|09.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|4 : 0
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 0
|01.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 0
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 2
|08.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 0
|01.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|29.10.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|3 : 4
|26.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|12
|29
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|13
|25
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|12
|23
| 4
Лига чемпионов
|Сандерленд
|13
|22
| 5
Лига Европы
|Астон Вилла
|12
|21
|6
|Кристал Пэлас
|12
|20
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|12
|19
|8
|Брентфорд
|13
|19
|9
|Борнмут
|13
|19
|10
|Тоттенхэм Хотспур
|12
|18
|11
|Манчестер Юнайтед
|12
|18
|12
|Эвертон
|12
|18
|13
|Ливерпуль
|12
|18
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|15
|Фулхэм
|12
|14
|16
|Ноттингем Форест
|12
|12
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|11
| 18
Зона вылета
|Лидс Юнайтед
|13
|11
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|13
|10
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|12
|2