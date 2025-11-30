01:23 ()
Суббота 29 ноября
Воскресенье 30 ноября
Астон Вилла - Вулверхэмптон 30 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 30-11-2025 16:05
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
30 Ноября 2025 года в 17:05 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Астон Вилла
Вулверхэмптон

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Вулверхэмптон, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 17:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
23АргентинаврЭмилиано Мартинес
14ИспаниязщПау Торрес
12ФранциязщЛука Динь
2ПольшазщМэтти Кэш
4АнглиязщЭзри Конса
44ФранцияпзБубакар Камара
7ШотландияпзДжон Макгинн
8БельгияпзЮри Тилеманс
17НидерландыпзДониэлл Мален
27АнглиянпМорган Роджерс
11АнглиянпОлли Уоткинс
31АнглияврСэм Джонстон
38КамерунзщДжексон Тчатчуа
12Кот-д'ИвуарзщЭммануэль Агбаду
37ЧехиязщЛадислав Крейчи
24Португалиязщ Тоти
6НорвегиязщДавид Мёллер Вольфе
8БразилияпзЖоао Гомес
5ЗимбабвепзМаршалл Мунеци
7Бразилияпз Андре Триндаде
9НорвегиянпЙёрген Странн Ларсен
14НигериянпТолуваласе Арокодаре
Главные тренеры
ИспанияУнаи Эмери
ПортугалияВитор Перейра
УэльсРоб Эдвардс
История личных встреч
01.02.2025Англия — Премьер-лига24-й турВулверхэмптон2 : 0Астон Вилла
21.09.2024Англия — Премьер-лига5-й турАстон Вилла3 : 1Вулверхэмптон
30.03.2024Англия - Премьер-лига30-й турАстон Вилла2 : 0Вулверхэмптон
08.10.2023Англия - Премьер-лига8-й турВулверхэмптон1 : 1Астон Вилла
06.05.2023Англия - Премьер-лига35-й турВулверхэмптон1 : 0Астон Вилла
04.01.2023Англия - Премьер-лига19-й турАстон Вилла1 : 1Вулверхэмптон
02.04.2022Англия - Премьер-лига31-й турВулверхэмптон2 : 1Астон Вилла
16.10.2021Англия - Премьер-лига8-й турАстон Вилла2 : 3Вулверхэмптон
06.03.2021Англия - Премьер-лига27-й турАстон Вилла0 : 0Вулверхэмптон
12.12.2020Англия - Премьер-лига12-й турВулверхэмптон0 : 1Астон Вилла
27.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 5-й турАстон Вилла2 : 1
23.11.2025Англия — Премьер-лига12-й тур1 : 2Астон Вилла
09.11.2025Англия — Премьер-лига11-й турАстон Вилла4 : 0
06.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й турАстон Вилла2 : 0
01.11.2025Англия — Премьер-лига10-й тур2 : 0Астон Вилла
22.11.2025Англия — Премьер-лига12-й турВулверхэмптон0 : 2
08.11.2025Англия — Премьер-лига11-й тур3 : 0Вулверхэмптон
01.11.2025Англия — Премьер-лига10-й тур3 : 0Вулверхэмптон
29.10.2025Англия — Кубок лиги1/8 финалаВулверхэмптон3 : 4
26.10.2025Англия — Премьер-лига9-й турВулверхэмптон2 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1229
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1325
3
Лига чемпионов
Челси1223
4
Лига чемпионов
Сандерленд1322
5
Лига Европы
Астон Вилла1221
6 Кристал Пэлас1220
7 Брайтон энд Хоув Альбион1219
8 Брентфорд1319
9 Борнмут1319
10 Тоттенхэм Хотспур1218
11 Манчестер Юнайтед1218
12 Эвертон1218
13 Ливерпуль1218
14 Ньюкасл Юнайтед1215
15 Фулхэм1214
16 Ноттингем Форест1212
17 Вест Хэм Юнайтед1211
18
Зона вылета
Лидс Юнайтед1311
19
Зона вылета
Бёрнли1310
20
Зона вылета
Вулверхэмптон122

